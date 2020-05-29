Датские фанаты болели за свои клубы через Zoom. Это было очень круто!

28 мая матчем «Орхус — »Раннерс" возобновился чемпионат Дании.
Возобновление любого чемпионата сейчас маленький праздник. Но датчане постарались и сделали так, чтобы это стало действительно незабываемо! Во время игры болельщики смогли поддержать команды с помощью Zoom.
А футболисты смогли увидеть и услышать болельщиков. На стадионе «Орхуса» было установлено три экрана общей площадью около 120 квадратных метров, которые имитировали присутствие болельщиков. Два экрана были отведены фанатам команд, третий — нейтральным болельщикам. Всего на матч было реализовано около 10 тыс. бесплатных билетов.
Фото: Getty Images
Одновременно на экране появлялось по 200 фанатов. А за поведением болельщиков следили модераторы.
Футболисты отлично слышали своих болельщиков. Им и до матча было интересно.
А после матча все соцсети были наполнены постами об этом крутом эксперименте. В общем, очень крутая получилась акция!
Но датчане придумали и другой формат интересного просмотра футбола. Вроде бы и совместного, но в тоже время с соблюдением всех медицинских предписаний.
Получилось тоже хорошо! Большой экран, много автомобилей. Все вроде бы и рядом, но на необходиммом расстоянии.
Фото: Getty Images
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