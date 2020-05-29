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«Орхус» — «Раннерс» — 1:1, 28 мая 2020, болельщики поддерживали команды по видео

«Орхус» — «Раннерс» — 1:1, болельщики по видео
Анатолий Романов
Датские фанаты болели за свои клубы через Zoom. Это было очень круто!
В Дании очень креативно подошли к возвращению футбола.
Футбол / Прочие турниры 0

28 мая матчем «Орхус — »Раннерс" возобновился чемпионат Дании.

Дания - Суперлига. Суперлига. 21-й тур
28 мая 2020, четверг. 20:00 МСК
Орхус
Орхус
Окончен
1 : 1
Раннерс
Раннерс
0:1 Пизингер – 36'   1:1 Мортенсен – 90+2'

Возобновление любого чемпионата сейчас маленький праздник. Но датчане постарались и сделали так, чтобы это стало действительно незабываемо! Во время игры болельщики смогли поддержать команды с помощью Zoom.

Чемпионат Дании. Турнирная таблица

А футболисты смогли увидеть и услышать болельщиков. На стадионе «Орхуса» было установлено три экрана общей площадью около 120 квадратных метров, которые имитировали присутствие болельщиков. Два экрана были отведены фанатам команд, третий — нейтральным болельщикам. Всего на матч было реализовано около 10 тыс. бесплатных билетов.

Фото: Getty Images

Одновременно на экране появлялось по 200 фанатов. А за поведением болельщиков следили модераторы.

Футболисты отлично слышали своих болельщиков. Им и до матча было интересно.

А после матча все соцсети были наполнены постами об этом крутом эксперименте. В общем, очень крутая получилась акция!

Но датчане придумали и другой формат интересного просмотра футбола. Вроде бы и совместного, но в тоже время с соблюдением всех медицинских предписаний.

Интересный лайфхак: как смотреть футбол, если тебя не пускают на стадион. Кейс из Дании
Что делать, когда футбол уже вернётся, а зрителей на трибуны ещё не пустят?

Получилось тоже хорошо! Большой экран, много автомобилей. Все вроде бы и рядом, но на необходиммом расстоянии.

Фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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