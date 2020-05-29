В Дании очень креативно подошли к возвращению футбола.

Датские фанаты болели за свои клубы через Zoom. Это было очень круто!

28 мая матчем «Орхус — »Раннерс" возобновился чемпионат Дании.

Возобновление любого чемпионата сейчас маленький праздник. Но датчане постарались и сделали так, чтобы это стало действительно незабываемо! Во время игры болельщики смогли поддержать команды с помощью Zoom.

А футболисты смогли увидеть и услышать болельщиков. На стадионе «Орхуса» было установлено три экрана общей площадью около 120 квадратных метров, которые имитировали присутствие болельщиков. Два экрана были отведены фанатам команд, третий — нейтральным болельщикам. Всего на матч было реализовано около 10 тыс. бесплатных билетов.

Фото: Getty Images

Одновременно на экране появлялось по 200 фанатов. А за поведением болельщиков следили модераторы.

Футболисты отлично слышали своих болельщиков. Им и до матча было интересно.

А после матча все соцсети были наполнены постами об этом крутом эксперименте. В общем, очень крутая получилась акция!

Но датчане придумали и другой формат интересного просмотра футбола. Вроде бы и совместного, но в тоже время с соблюдением всех медицинских предписаний.

Интересный лайфхак: как смотреть футбол, если тебя не пускают на стадион. Кейс из Дании Что делать, когда футбол уже вернётся, а зрителей на трибуны ещё не пустят?

Получилось тоже хорошо! Большой экран, много автомобилей. Все вроде бы и рядом, но на необходиммом расстоянии.