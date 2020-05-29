Футбол! Парад! Конституция! Кажется, Россия впереди планеты всей

21 июня в Россию вернётся большой футбол. Не с искусственными болельщиками, как в Европе, а с живыми зрителями. Мы вообще очень быстро приближаемся к нормальной жизни: футболу со зрителями, Параду победы, голосованию за поправки в конституцию. Но разве можно сказать, что Россия уже победила пандемию?

1. 29 мая в нашей стране установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки.

2. Режим самоизоляции в Москве продлевается до 14 июня. Минимум, потому что хоть в день и выздоравливают по 8,5 тыс. человек, но и заболевает столько же.

3. Людей всё ещё штрафуют за отсутствие электронных пропусков.

4. Гулять разрешается лишь в определённые дни и часы, причём календарь формируется официально, по прописке, а не по месту фактического нахождения. То есть если вы с девушкой снимаете квартиру в одном доме, то находиться на улице вместе вряд ли сможете.

5. Бегать по паркам разрешено лишь в масках. Хотя любой врач или профессиональный спортсмен скажет, какие побочные эффекты вызывает нагрузка в респираторе.

6. Не совсем понятно, как работает тестирование, учитывая, что при значительном количестве вирусных пневмоний коронавирус не регистрируется.

7. Не ясно также, какие преимущества даёт наличие антител в организме.

8. В России всё ещё тяжело заболевают дети, а людям не рекомендуют видеться с пожилыми родственниками.

9. Мы узнаём всё новые и новые места, где данные о заболеваемости и летальности от COVID-19 по тем или иным причинам искажены. Сначала Дагестан, теперь вот Карачаево-Черкесия.

«Людям некуда идти! В сёлах нет оборудования, в больницах Махачкалы – мест» Тренер «Махачкалы» Руслан Агаларов – об эпидемии в регионе, помощи от государства, выборах и Путине.

10. Нам сложно представить, что вообще будет дальше, учитывая, что массы людей до сих пор не верят в пандемию, а предлагают сжигать точки 5G.

Список ограничений вообще трудно исчерпать. Возьмём такую узкую сферу, как футбол. Во дворе играть нельзя, манежи и поля закрыты, любительские турниры на паузе до «плюс бесконечности»… Да и какой смысл вообще говорить про любителей, раз у РФС не получилось закончить сезон ни в ФНЛ, ни в ПФЛ?

И вот в момент, когда страна добирается до плато по заболеваемости, футбол со зрителями уверенно назначается уже на 21 июня. Разве не парадокс?

Нет, какая-то логика, конечно, есть.

С продолжением РПЛ мы утвердим легитимность чемпионства «Зенита», получим борьбу за ЛЧ между «Локо», «Краснодаром» и «Ростовом», а также создадим иллюзию битвы за выживание. Но с другой стороны, если РФС выступает за спортивную справедливость, то разве не стоило точно так же решить вопрос с «Химками» и ФК «Чертаново», набравшими равное количество очков в борьбе за выход в РПЛ?

Футбол на «Химках». Как грызут народные деньги И почему правительство Московской области, тратя сотни миллионов на профессиональный клуб, не хочет в РПЛ.

Ладно, факт возобновления РПЛ мы уже обсуждали, так что теперь давайте отдельно порассуждаем о зрителях. Нас явно программируют на то, что в таком случае клубы отобьют расходы, а в страну с футболом вообще вернётся праздник.

Но почему мы вообще так уверены, что с 21 июня страна будет жить здорово?

Почему всё ещё верим прогнозам Малышевых и Мясниковых?

И почему тогда в легко и давно перенесшей коронавирус Германии, где доходы от продажи лож и билетов в десятки раз выше, на трибуну не пускают даже тренера сборной Иоахима Лёва?

Что, им не нужен праздник? Или иллюзия нормальной, здоровой жизни не нужна, потому что нет голосования за продление срока Меркель?

А вы готовы пойти на матчи РПЛ в июне? Давайте это обсудим РФС считает, что матчи со зрителями в РПЛ возможны уже в июне.

А так, конечно, да: Футбол! Парад! Конституция! Кажется, Россия впереди планеты всей.

Кажется.