«Людям некуда идти! В сёлах нет оборудования, в больницах Махачкалы – мест»

Мы уже привыкли относиться к новостям о коронавирусе как к сводкам с войны. Каждый день поступают тревожные вести из разных регионов России. Эпидемия сильно накрыла Дагестанскую Республику – обращение к местным жителям недавно записал президент России Владимир Путин. О ситуации в регионе «Чемпионат» поговорил с легендой «Анжи» Русланом Агаларовым, который сейчас тренирует местную «Махачкалу».

«От врачей о какой-то помощи я не слышал»

– Читаем новости из Дагестана, и за республику становится страшно. Как вы лично переживаете эпидемию?

– Пока живы, держимся. Нельзя сказать, что мы по трупам ходим. Некоторые работают, соблюдают ограничения. Ситуация сложная, у нас много людей, которые лечатся на дому, в больницы обращаются не все.



– Почему?

– Больницы были не готовы к такому наплыву людей. Да и люди тоже… В такой ситуации хочется спросить себя: «А что не так сделал я?» Надо было слушать рекомендации врачей и сидеть дома.

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– А что в республике с больницами?

– У нас при заболеваниях везли в районные больницы или в Махачкалу, если болезнь серьёзная. В сёлах и районах нет оборудования, медикаментов. А в больницах Махачкалы уже мест нет, вот люди и лечатся дома сами – им особо некуда идти! Наверное, так происходит не только в Дагестане. Но смотришь статистику по республике и понимаешь, насколько ситуация плачевная. Мы стараемся самоизолироваться, соблюдаем меры.



– Вам самому страшно?

– Страшно за родителей и детей. Но что я могу сделать? Изолировать их, самому стараться никуда не выходить. Я смотрел обращение Путина к дагестанцам – побыстрее бы к нам уже пришла помощь!



– Может, после слов президента в республику уже привезли необходимые препараты, оборудование?

– Пришло это или нет, сказать не могу. Но от врачей о какой-то помощи я не слышал. Знаю, что помогал Керимов – выделил около полутора миллиардов рублей. Есть и другие меценаты, люди помогают друг другу. Дагестан всегда держался за счёт самовыручки. А если нам поможет государство, скажем большое спасибо!

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– Помогать всё-таки обязанность властей.

– Государство виновато в том, что оно не было готово к вирусу. Но и мы тоже виноваты – не восприняли всё серьёзно. Людям казалось, что вирус – это далеко, это неправда. С себя ответственность снимать нельзя.



– Почему люди изначально не верили в опасность?

– Я вот смотрю выступления Лукашенко и думаю, что своими высказываниями он чуть взбаламутил население. Потом смотрю на Рамзана Кадырова и понимаю, что вот он просто так жёсткие меры не вводил бы. И вот у людей такое противоречие возникло от этих двух точек зрения.



– В Дагестане нужно было действовать так же жёстко, как Кадыров действовал в Чечне?

– Надо было быть готовым к такой ситуации! Есть пример Китая, Италии. Может, понадеялись на авось. Вопрос, почему были не готовы, надо задавать людям, которые за это отвечают.

«Работать не дают, зато ЖКХ из дома оплатить можно!»

– Штрафы за отсутствие масок ввели у вас?

– Когда в магазин захожу, маску надеваю. А на улице нет – на свежем воздухе это не нужно, главное – соблюдать дистанцию. Даст мне Всевышний возможность не заразиться – пусть так.



– Многие ругали власть за отсутствие масок и перчаток в аптеках. У вас с этим всё в порядке?

– Первое время в аптеках масок не было, но сейчас всё уже появилось.



– Но в целом кризис ощущается сильно?

– Таксисты работают, кафе и рестораны, у нас их много, перестроились на доставку. Но прибыль, конечно, не та.



– Вас лично коснулось?

– Арендатор вот просит не брать денег за аренду. Наверное, пойду ему навстречу. Но коммуналку-то всё равно надо платить, налоги все…



– Вот здесь многие на помощь от государства и рассчитывают.

– Знаете, пару недель назад было очень смешно. Мне пришло сообщение на телефон: сказали, что могу оплачивать коммунальные услуги через смс и не выходить для этого из дома. Подумал: «Вот люди! Выйти не дают, работать не дают, но оплатить ЖКХ из дома я могу». Что тут можно сказать?

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– Опять хотите задать себе вопрос, что могли сделать?»

– Я думаю, в чём я не прав? Почему мне такие смс отправляют, когда у людей работы нет?



– И почему же?

– Потому что я на выборы не ходил. Думал, зачем надо… Теперь я буду ходить туда, голосовать. Может, мой голос что-то определит. А что мне ещё делать, просто недовольство выражать? А будет ли от этого толк?



– Многие в выборы в России не верят, дескать, победитель всегда один.

– Думают: всё равно будет то же самое. Но ты сходи, проголосуй, а потом будешь рассуждать. А то у нас никто не ходит, а потом возмущаемся.



– А у вас альтернатива Путину есть?

– Ну а кто у нас в стране? Навальный? У него больше критика ради критики, передачи его из пальца высосаны.



– Люди скорее спрашивают только про Путина – за или против.

– Незаменимых людей нет. Но есть ли у него программа на будущее? Пусть о ней хотя бы расскажет. Коммунисты раньше пятилетки обозначали.

Почему футболистам в России нельзя ругать Путина и есть ли у них выход За бюджетную свободу нужно платить.

– Сейчас этого нет?

– У нас говорят, что всё будет прекрасно, а через какое-то время мы возвращаемся к началу, и всё заново повторяется. Конечно, не только Путин виноват. Вопрос, как всё решается на местах. Я и сам с таким сталкивался: дал человеку задание, через три дня спрашиваю: «Ну как, сделал?» Человек тебе отвечает: «Нет, дверь была закрыта». Ну как же так! Если дверь закрыта, то надо постучать! Если что-то не получается, надо ведь предпринимать усилия.