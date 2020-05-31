Англичан встречали по-русски: c водкой и чёрной икрой. Как Волгоград принимал «МЮ»

90-е – золотое время для «Ротора». Тогда волгоградский клуб регулярно боролся за чемпионство и выступал в еврокубках. Домашний стадион «Ротора» частенько собирал аншлаги, а в Волгоград приезжали сильнейшие европейские клубы, самым именитым из которых стал, конечно же, «Манчестер Юнайтед».



Пути команд пересеклись в первом раунде Кубка УЕФА. «Ротор» получил право сыграть в турнире благодаря четвёртому месту в чемпионате России, а «Манчестер Юнайтед» — второй строчке в АПЛ.



10 сентября 1995 года английский клуб прилетел в Волгоград. Рассказываем, как это было.

«Ротор» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

«Ротор»: Саморуков, Геращенко, Жуненко, Ещенко, Шмарко, Бурлаченко, Есипов, Корниец, Веретенников, Нидергаус, Зернов (Кривов, 80).

«Манчестер Юнайтед»: Шмейхель, Г. Невилл, Паллистер, Брюс, Ирвин, Бекхэм, Батт, Р. Кин (Ф. Невилл, 24), Гиггз, Скоулз (Паркер, 73), Шарп.

12.09.1995.

Готовиться к матчу с «МЮ» «Ротору» помог Канчельскис. Он привёз из Англии запись игры манкунианцев

Когда стало ясно, что первым соперником «Ротора» в Кубке УЕФА будет «Манчестер Юнайтед», в волгоградском клубе обрадовался разве что главный тренер Виктор Прокопенко.



«Когда на жеребьевке нам выпал «МЮ», мы были с Прокопенко на базе. А Прокоп был очень оптимистичным человеком и отреагировал примерно так: «Как же повезло! Лучше ведь и не придумаешь», — вспоминал технический директор клуба Рохус Шох в интервью для «Спорт-Экспресса».



В команде же подобного энтузиазма не разделили – футболисты справедливо опасались английского клуба.



«После жеребьёвки мы не верили, что сможем пройти в следующий раунд», – признавался защитник Александр Шмарко.



Несмотря на то что в «Роторе» состав «МЮ» знали поименно, у тренерского штаба возникли проблемы во время подготовки к матчу. Записей игр первых четырёх туров АПЛ у россиян не было, а за три дня до встречи в Волгограде на матч «Манчестера» с «Эвертоном» ехать уже, конечно, никто не собирался. Выручил Андрей Канчельскис. По словам Шоха, по просьбе руководства «Ротора» полузащитник «Эвертона» привёз на сбор национальной команды перед матчем с Фарерскими островами видеокассету с записью игры 4-го тура АПЛ «Блэкберн» — «Манчестер Юнайтед».

«Даже футболисты не могли достать билеты на матч». Как Ростов принимал «Ювентус» в 1999-м Попасть на стадион хотели 300 тысяч болельщиков. Но матч посетили в основном чиновники и их семьи.

Ту же проблему манкунианцы решили несколько иначе. Перед матчем с «Ротором» Алекс Фергюсон послал в Россию скаутов клуба.



«Раньше никакого анализа видеозаписей не было, даже не было подробной информации по соперникам. Мало кто из наставников имел в распоряжении доску, на которой чертились тактические схемы. Когда «Манчестер Юнайтед» играл с волгоградским «Ротором» в 1995 году, мы отправили на разведку скаутов. Они добрались до места тремя рейсами, отсутствовали целую неделю!» — вспоминал главный тренер «МЮ».



Впрочем, уже в Волгограде соперники помогли друг другу. Перед матчем они обменялись записями последних игр в чемпионате.

«Ротор» отвёз игроков в ТЮЗ перед матчем. В театре футболисты засыпали под стихи Есенина

К «Манчестеру» «Ротор» готовился основательно. Команда не только тренировалась, изучала соперника, просматривала записи игр, но и даже посещала театр. Да-да, не удивляйтесь. Перед матчем с «МЮ» «Ротор» практически полным составом, за исключением отравившегося нападающего Владимира Нидергауса, отправился в Театр юного зрителя слушать стихи Есенина.



«За несколько дней до первой игры ко мне в Волгограде подошла группа творческих людей и предложила сводить команду в местный ТЮЗ на вечер памяти Сергея Есенина. Прихожу к Прокопенко, для убедительности сам четверостишие Есенина ему прочитал. Он: «О, хорошая идея! Раскрепостим ребят, пусть приходят с жёнами». Но когда сходили, а я в это время встречал официальную делегацию, Прокоп расхохотался: «Чтоб ты был здоров! Я смотрел на засыпающих игроков и думал – когда же этот вечер закончится? Ты-то все знал – команду отправил, а сам не пришёл». Футболистам было сложно несколько часов слушать стихи», — рассказывал Шох.

Волгоградский ТЮЗ Фото: tuz-volgograd.ru

Били металлическими прутьями по ногам. Дикий трансфер лучшего бомбардира РПЛ Бандиты, угрозы, избиение. Привет из 90-х.

Пока футболисты были в театре, технический директор вместе с президентом клуба Владимиром Горюновым показывал Волгоград председателю «Манчестер Юнайтед» Мартину Эдвардсу и его заместителям, которые прибыли в город чуть раньше команды.



Футболисты и тренерский штаб английского клуба прилетели в Волгоград 10 сентября около четырёх часов ночи, после чего отправились в бывшую гостиницу Волгоградского обкома КПСС «Октябрьская».



«Выбор, надо признать, был небольшой – «Октябрьская», «Волгоград» и «Интурист». Три советские гостиницы. Пятизвёздочных, да и вообще сетевых международных отелей тогда у нас вообще не было. Эти три считались самыми приличными, тем более что располагались в центре. Предварительно приезжал даже повар клуба. Ходил на базар, брал пробы. В итоге решил, что свежую рыбу будут брать здесь, овощи и фрукты – тоже у нас на базаре, а вот воду привезут с собой. «Октябрьскую» выбрали благодаря компактности: гостиница маленькая, и никого, кроме делегации «МЮ», там не было. Кроме того, директор держал ее в чистоте. Пусть мебель была советская, но чистыми были и сама гостиница, и, что очень важно, кухня. Британцы прошли всё, смотрели холодильники, весь процесс приготовления пищи. Им понравилось, что директор разрешил их шеф-повару руководить процессом, тогда как наши повара согласились ему только помогать. Это было определяющим фактором», — утверждал Рохус Шох.

50 лучших матчей в истории футбольного чемпионата России. Места с 10-го по 1-е Таких матчей порой не увидишь даже в Лиге чемпионов!

В общем, условиями проживания манкунианцы остались довольны. Но для Шмейхеля, Бекхэма, Паллистера и Паркера пришлось искать новые кровати. Некоторые из игроков не помещались на советских кроватях из-за спинок, других не устраивала жёсткость матрасов. Тем не менее «Ротор» решил эту проблему.

«Манчестер Юнайтед» в Волгограде встретили по-русски. С чёрной икрой и водкой

До прилёта в Волгоград футболисты «МЮ» были в курсе о существовании города из-за Сталинградской битвы, однако больше ничего о нём не знали. Большинство из них предполагали, что это место, от которого ничего хорошего ждать не стоит. Но по прилёту англичане, к своему удивлению, убедились в обратном.



«Впервые в России я побывал, кажется, в 1985 году. Тогда эта страна произвела на меня мрачное, тягостное впечатление. Но с каждым годом бывать здесь всё приятнее. Теперь люди одеты совсем по-другому, я вижу на улицах хорошие автомобили», — признавался голкипер Петер Шмейхель.



Ещё больше англичане были удивлены, когда им оказали буквально царский приём. Каждому из 30 членов делегации «Ротор» подарил по пакету с вымпелом, открыткой с видами города, с бутылкой водки и баночкой чёрной икры.

Криминал, тренировки подшофе и одна зарплата за год. Правда о футболе 90-х — от Беркетова Стал с ЦСКА чемпионом, не сыграв за сезон ни матча.

«Сидели мы с Владимиром Горюновым, думали, как бы необычно встретить гостей такого уровня. Так, чтобы они запомнили. Горюнов говорит: «Рохус, надо их встретить по-настоящему, по-русски». Я предложил – по бутылке водки. А он: «Может, тогда и икру?». Для англичан это был шок. Так их не встречали нигде и никогда, — вспоминал Шох.

«Люди неделю дежурили у касс стадиона. Некоторые даже брали один билет на двоих»

Тем временем в городе был сумасшедший ажиотаж. Болельщики жили надеждой посетить матч любимой команды с «Манчестер Юнайтед».



«Люди неделю дежурили у касс стадиона, передавая эстафету друг другу. Все хотели посмотреть на игру с англичанами. Знаю, что некоторые даже брали билет на двоих: один смотрел первый тайм, а друг приходил на второй», — утверждал известный волгоградский математик Юрий Лепёхин.

Старый стадион в Волгограде Фото: РИА Новости

Фанаты готовились к игре основательно. Перед матчем они даже арендовали в местном цирке барабан.



12 сентября 1995 года к 20:00 40-тысячный стадион «Центральный» был забит до отказа. Говорят, что некоторые болельщики в тот вечер даже сидели на ступеньках. Под их скандирование и барабанные партии «Ротор» на удивление смело и здорово играл против одного из лучших клубов мира. Хозяева создали даже больше опасных моментов и, что важнее, сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

ВИДЕО



На послематчевой пресс-конференции Алекс Фергюсон признался, что его команда была даже рада ничьей.



«Мы довольны нулевым счётом. О нём мечтали до игры и сейчас восприняли его как справедливый. Если мы лучше играли в первом тайме, то хозяева – во втором тайме, когда «Ротор» ускорил игру, и несколько моментов для нас были неприятными. Но нам улыбнулась удача, которая играет большую роль в футболе. В конце игры мы всё могли потерять, если бы не Шмейхель», — говорил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Англичане признали – русские умеют играть в футбол». История знаменитой победы «Ротора» Великий «МЮ» не спас даже гол вратаря!

А его коллега Виктор Прокопенко заявил, что был удивлён игрой англичан.



«Сегодня тактика у англичан была совершенно другой. Мы не могли этого даже предположить, просматривая записи их выездных игр с «Блэкберном» и «Эвертоном». Они играли в открытый, остро атакующий, комбинационный футбол. А здесь действовали от обороны и искали свой шанс в контратаках и розыгрышах стандартных положений», — признавался Прокопенко.

Тем временем Волгоград уже начал праздновать удачный результат в игре с грандом. После матча активные фанаты волгоградцев пошли по улицам, барабаня победный марш. Некоторые районы города стояли на ушах аж до трёх часов ночи.



Спустя две недели «Ротор» сделал своих болельщиков ещё счастливее. Добыв на «Олд Траффорд» ничью (2:2), волгоградский клуб выбил из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед».



В Волгоград футболисты возвращались уже в качестве героев. Нидергаус вспоминал, что в течение следующей недели продавцы на рынке, как бы он ни ругался и ни просил их, не брали с него ни копейки.



Позже «Ротор» дважды проиграл «Бордо» и вылетел из Кубка УЕФА. Однако едва ли эта неудача хоть немного омрачила в глазах болельщиков успех в противостоянии с «МЮ». Всё-таки не часто в истории российского футбола клубы не из Москвы и Санкт-Петербурга совершали что-то подобное.