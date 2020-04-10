«Англичане признали – русские умеют играть в футбол». История знаменитой победы «Ротора»

В российском футболе не так уж много подобных историй. Почти 25 лет назад, в сентябре 1995-го «Ротор» выбил из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед», который в том сезоне выиграл чемпионат Англии под руководством Алекса Фергюсона. Вот как это было:

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«Ротор» встречал «МЮ» водкой и икрой. Болельщики дежурили у стадиона неделю, чтобы попасть на матч

Сезон-1995 был не самым удачным для «Ротора». Команда Виктора Прокопенко финишировала в чемпионате России лишь на седьмом месте, а за три месяца до матчей с «Манчестер Юнайтед» проиграла по пенальти финал Кубка страны «Динамо». Как ни странно, та неудача по-своему повлияла на игру «Ротора» в Европе.

«Самый жесткий штраф в «Роторе» – за проигрыш в финале Кубка России «Динамо», – рассказывал на YouTube-канале «Красава» экс-полузащитник волгоградцев Валерий Есипов. Президент клуба Владимир Горюнов оштрафовал нас на полгода зарплаты. Этот случай, может, позволил выбить из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед». Играть и жить на одну премию, конечно, неприятно, но стимул какой-то в этом был».



Попаданию на «МЮ» в первом раунде Кубка УЕФА обрадовался в «Роторе», кажется, только Прокопенко. Да ещё, конечно, болельщики, получившие возможность увидеть в Волгограде топ-клуб Европы. Люди ради билетов дежурили у касс стадиона целую неделю, передавая друг другу эстафету. Игра собрала 40 000 болельщиков, а фанаты «Ротора» даже арендовали для поддержки своих большой барабан в местном цирке.



Хозяева приняли «МЮ» по-королевски. Поселили в лучшую гостиницу, приготовили подарки: каждому члену делегации помимо открыток с видом города вручили по бутылке водки и банке чёрной икры.



«Сидели мы с президентом Горюновым, думали, как бы необычно встретить гостей такого уровня, – делился в интервью для «Спорт-Экспресса» подробностями подготовки к визиту англичан бывший начальник команды Рохус Шох. – Так, чтобы они запомнили. Горюнов говорит: «Рохус, надо их встретить по-настоящему, по-русски». Я предложил – по бутылке водки. А он: «Может, тогда и икру?» Для англичан это был шок. Так их не встречали нигде и никогда».

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12.09.1995. «Ротор» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0



«Ротор»: Саморуков, Геращенко, Жуненко, Ещенко, Шмарко, Бурлаченко, Есипов, Корниец, Веретенников, Нидергаус, Зернов (Кривов, 80).

«Манчестер Юнайтед»: Шмейхель, Г. Невилл, Паллистер, Брюс, Ирвин, Бекхэм, Батт, Р. Кин (Ф. Невилл, 24), Гиггз, Скоулз (Паркер, 73), Шарп.

Впрочем, на поле манкунианцы чрезмерного уважения не дождались. «Ротор» не то что не опозорился перед своими болельщиками, а создал даже больше опасных моментов. После нулевой ничьей можно было с чистой совестью отправляться в Манчестер – на плаху «Олд Траффорд».



«После жеребьёвки мы не верили, что сможем пройти в следующий раунд, – признавался защитник Александр Шмарко. – Когда в Волгограде сыграли 0:0, думали, в Манчестере нам пять мячей загрузят, и мы поедем домой. Возможно, игроки «МЮ» поначалу недонастроились».

Между тем, Фергюсон во встречах с «Ротором» не мог рассчитывать на лидера атак «МЮ» Эрика Кантона. В то время француз отбывал полугодичную дисквалификацию за свой знаменитый удар болельщика. Кантона вернулся на поле в октябре.

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В Манчестере одного из ключевых игроков потерял и «Ротор». На разминке получил травму капитан Владимир Геращенко. Прокопенко вынужден был вместо опытного защитника поставить 19-летнего Александра Беркетова. Естественно, потеря Геращенко стала настоящим шоком для команды. Главный тренер почувствовал это и решился на нетривиальный поступок.



«Я был тогда в раздевалке и неожиданно оказался вовлечен в этот процесс, – вспоминал Шох. – До выхода на поле остается минута, и вдруг при всех тренер поворачивается ко мне: «Рохус, скажи, а ты в армии служил? Знаешь, что главное в танке?» Я в шоке, не понимаю, что за вопрос в такой момент. Начинаю что-то мычать. Прокоп говорит: «Я все понял – не знаешь. Так вот! – и поворачивается к команде. – Я вам всем скажу, что в танке главное. Не ус… ться!» Футболисты упали под лавку. Они не просто хохотали, а рыдали, ревели. Ржач стоял дикий. И получилось так, что «МЮ» в это время уже был в коридоре. И они этот грохот и гогот слышали. И ничего не поняли. Мы выходим из раздевалки, а Бекхэм, Гиггз и компания на нас во-от такие шары выкатили – что эти русские здесь творят?! Наверное, первый раз увидели такой настрой на игру».



Красок истории о том, как «Ротор» готовился к сражению на «Олд Траффорд», добавляет рассказ Есипова:



«В день игры мы пришли на завтрак, аппетит был не очень хороший: понимали, с кем играем. Прокопенко подошёл и сказал: возьмите деньги и чтобы я вас тут не видел.



Все ломанулись в Манчестер за покупками. Когда до теории оставалось 15 минут, все прибежали с пакетами из магазинов. Эта была самая короткая установка в моей жизни. Прокопенко сказал: вы играете против миллионеров, поэтому если проиграете, вам слова никто не скажет, а выиграете – заработаете себе имя».

Гиггз должен был стать игроком «Ман Сити». Его привёл в «МЮ» разносчик газет Как Гиггз попал в «МЮ» — это детектив. Его ждали в офисе «Сити».

26.09.1995. «Манчестер Юнайтед» – «Ротор» – 2:2



«Манчестер Юнайтед»: Шмейхель, Ф. Невилл, Паллистер, Брюс, О'Кэйн (Скоулз, 27), Бекхэм (Кук, 84), Батт, Р. Кин, Гиггз, Шарп, Э. Коул.

«Ротор»: Саморуков, Шмарко, Жуненко, Ещенко (Царенко, 70), Бурлаченко, Беркетов, Есипов, Корниец, Веретенников, Нидергаус (Кривов, 79), Зернов (Илюшин, 74).

Голы: Нидергаус, 16 (0:1); Веретенников, 24 (0:2); Скоулз, 60 (1:2); Шмейхель, 89 (2:2).

Раскрепощённая шуткой Прокопенко команда здорово начала игру, удивив «Олд Траффорд». Кстати, одна из трибун манчестерского стадиона тогда реконструировалась, так что до аншлага было далеко. Но трибуны всё равно давили. Да и не только трибуны. Горюнов объяснял:



«Судья был из ГДР. Он предупредил, что если мат услышит, будет нас выгонять. И вообще мстить будет за своё счастливое детство. Комиссаром был португалец. Мы ему пожаловались, и он одернул арбитра. Но тот всё равно все спорные моменты свистел против нас».



Тем не менее немецкий арбитр Бернд Хайнеманн, сам того не желая, стал счастливым для российских клубов. При его судействе ЦСКА в сезоне-1992/1993 выбил «Барселону» из Лиги чемпионов на «Камп Ноу», «Спартак» победил «Реал» в ЛЧ сезона-1998/1999, а «Ротор» – прошёл манкунианцев.



Уже на 16-й минуте нападающий Владимир Нидергаус открыл счёт, разыграв комбинацию с Александром Зерновым. Любопытно, что «Ротор» тогда только взял Зернова из ивановского «Текстильщика» и не успел заявить на чемпионат. Пока «МЮ» приходил в себя, фирменный гол дальним ударом забил лучший бомбардир России Олег Веретенников – 0:2 к середине первого тайма!



После этого «МЮ» по-настоящему разозлился, особенно тяжело волгоградцам было во втором тайме. Их спасали штанги, потрясающие сейвы голкипера Андрея Саморукова и самоотверженность юного Беркетова, который раза три выносил мяч практически с линии ворот. На исходе часа матча Хайнеманн пропустил фол хозяев при отборе мяча, а Пол Скоулз завершил контратаку добиванием. Наконец, в концовке в штрафную «Ротора» пришёл даже вратарь Петер Шмейхель. Датчанин выиграл верх у Веретенникова при подаче углового и забил при помощи срезки от игрока гостей. Но ничья 2:2 – в пользу «Ротора»!

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Потешный гол Шмейхеля имел определённую ценность для «Манчестер Юнайтед». Если бы манкунианцы не отыгрались, «Ротор» стал бы первой командой, победившей на «Олд Траффорд» в еврокубках. Но, конечно, после финального свистка волгоградцы в любом случае были счастливы. Они прославились на всю Россию и получили рекордные премиальные. Есипов рассказывал:



«Беркетов выбил мяч из пустых ворот и немного травмировался. Попросил врача обезболивающее, а тот ему только водички дал попить. После матча Горюнов заходит в раздевалку, где доктор сидит с нами, и говорит: дай всем по 10 тыс. долларов. Думаю: как он раздаст? А он весь матч ходил с чемоданом долларов, поэтому там не было медикаментов, в том числе для Беркетова. Это были финансы за трансляцию».

«Ротор» запомнили и болельщики манкунианцев. Оказалось, что в далёком Волгограде футболисты тоже что-то могут, а не попадают по мячу через раз. Веретенников с Есиповым вспоминали, как их встречали и как провожали в Манчестере.



Веретенников: «После игры нас проводили аплодисментами, что делает англичанам честь. Они признали – русские умеют играть в футбол. А до игры, когда гуляли по Манчестеру, нам из пабов кричали: «5:0! 6:0!» (в интервью для «Советского Спорта»).



Есипов: «Самое яркое впечатление от той победы – утро следующего дня. До этого нам в сувенирных магазинах писали счет – 3:0, 5:0. Ясно, в чью пользу. А когда мы зашли после матча в одну лавчонку, хозяин предложил скупить у нас всю форму с символикой «Ротора». Мы ему подарили. До сих пор, наверное, майка с нашими автографами висит».



К сожалению, блестяще начавшийся евросезон «Ротора» завершился уже на следующей стадии Кубка УЕФА. Команда Прокопенко уступила «Бордо» Зинедина Зидана. В первом матче во Франции хозяева выиграли 2:1 благодаря «липовому» пенальти на 90-й минуте, а в ответной встрече «Ротор» пропустил в концовке и проиграл 0:1.

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Между тем, самым потрясающим итогом противостояния «Ротора» с «Манчестер Юнайтед» стала даже не сенсационная победа волгоградцев, а одна совсем уж невероятная история. Футбол в буквальном смысле перевернул жизнь британской девочки. Горюнов говорил об этом случае:



«Помню, какая-то газета писала про девочку, которая все видела вверх ногами. У нее болезнь была, зеркальная, по-моему, называется. И когда Веретенников второй забил, а мы повели 2:0, она упала со стула, потеряла сознание, и её увезла скорая. А на второй день она начала видеть, как положено. Родители потом кучу благодарностей писали в адрес «Ротора».