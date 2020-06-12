10 игроков, загубивших свою карьеру в «Зените»

Недавно мы рассказывали про игроков, чью карьеру сломал переход в «Спартак». На очереди другой отечественный топ-клуб – «Зенит». Кто-то не согласится с нашим списком, и это естественно: нам самим выбрать десятку оказалось непросто.

10 игроков, загубивших карьеру в «Спартаке» Ошибка клубной селекции или стечение обстоятельств?

4 матча, 0 голов.

Иван Соловьёв Фото: РИА Новости

В 19 лет Иван ярко дебютировал в московском «Динамо». Именно Соловьёв забил победный мяч в дерби с «Локомотивом»: после удара Кокорина он первым успел на добивание (1:0). Несмотря на это, в в столичном клубе не спешили предлагать Ивану новый контракт: «Условия в «Динамо» меня не устраивали. Там я получал зарплату 35 тысяч рублей. В Москве этих денег никому не хватит. Когда появился вариант с «Зенитом», решил: надо что-то делать».



Однако в «Зените» Соловьёв так и не получил шанса себя проявить. Дважды его отправляли в аренду – в «Амкар» и финский клуб «Лахти». Несколько матчей Иван провёл за «Зенит-2» и молодёжку сине-бело-голубых. На счету Соловьёва всего 4 игры за первую команду, и каждый раз он выходил на замену. «Конечно, я виноват, что не смог проявить себя должным образом, — как-то признался футболист. — Многие винят в переходе моего тогдашнего агента, и, конечно, доля правды в этом есть. Но я сам согласился на этот трансфер, хотя мог и отказаться». После «Зенита» Соловьёв играл за «Факел» и «Сочи», а сейчас представляет узбекский «Навбахор».

Соловьёв: Кокора отговаривал от перехода, говорил: «Я в „Зенит“ не пойду!» Он блеснул в 19 лет, оказался ни с чем, перейдя в «Зенит», а сейчас реанимирует карьеру в питерском «Динамо», борясь за выход в РФПЛ.

81 матч, 17 голов, 12 ассистов.

Александр Бухаров Фото: Getty Images

После победы «Зенита» в Кубке УЕФА команду покинули несколько лидеров, одним из которых был Павел Погребняк. Клуб начал поиск габаритного форварда, способного его заменить. Первая попытка оказалась неудачной (статистика Сергея Корниленко — 14 матчей, 1 гол – говорит сама за себя). Белорус ещё долго скитался по арендам, а «Зенит» взял другого нападающего – Александра Бухарова. Сумма трансфера составила 12 млн евро. Бухаров был важной частью чемпионского «Рубина» 2008-2009 годов. В сезоне-2009 он забил 16 голов (второй показатель в РПЛ).



Бухаров – «продукт» тренерской работы Курбана Бердыева. Многим игрокам, работавшим с ним, приходилось тяжело у других специалистов. «Мне было неуютно в Санкт-Петербурге, — впоследствии жаловался Бухаров. — Мысль о возвращении в Казань в какой-то момент стала для меня навязчивой. Я только и думал о том, чтобы вернуться в «Рубин». Депрессия съедала изнутри, я не знал, что делать. Трибуны стали давить еще больше, фанаты кричали «Эй, Бухаров, как там на лавке?» Плохо на лавке, как еще-то может быть?».



В «Зените» Бухаров играл ниже своих возможностей. Александр ушёл в «Анжи» на правах аренды, после чего воссоединился с Бердыевым – сначала в «Ростове», а затем снова в «Рубине».

58 матчей, 3 гола, 7 ассистов.

Александр Рязанцев Фото: РИА Новости

Ещё один типичный «бердыевский» игрок. По итогам сезона-2009 Александр попал в «Список 33» – 22 матча, 4 мяча, 4 голевых передачи. Именно из «Рубина» хавбек получил первые вызовы в сборную России, а его гол «Барселоне» помнят до сих пор.



Но Рязанцев в «Рубине» и Рязанцев в «Зените» — это были, по сути, два совершенно разных футболиста. Иногда Александр играл так, как в Казани, но прогресса в его карьере не случилось. «Сейчас уже нет смысла говорить о том, был ли переход в «Зенит» ошибкой. Я сделал этот шаг, рассчитывая на рост. Да, не получилось, но кто знает, что было бы, если я остался в «Рубине»», – заявил Рязанцев в 2018 году.



По мнению самого Александра, заиграть в «Зените» ему не позволила смена тренеров: «При Виллаш-Боаше я получал достаточно много игрового времени. Когда пришёл Луческу, я сел в запас. Мы с ним просто не нашли взаимопонимания». По окончании контракта с «Зенитом» Рязанцев перешёл в «Химки», выступавшие тогда в ФНЛ. Сейчас Александр представляет московское «Торпедо».

Себастьян Пюигренье, 2008-2012

14 матчей, 1 гол.

Себастьян Пюигренье (в центре) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В конце 2000-х скромный «Нанси» навёл шороху во Франции: сначала взял Кубок французской лиги (2006 год), а затем стал четвёртым в Лиге 1 (сезон-2007/2008). На общем фоне выделялся мощный защитник Себастьян Пюигренье. Спортивное издание L’Equipe даже включило его в символическую сборную сезона-2007/08. Интерес к Пюигренье проявляли «Сент-Этьен», «ПСЖ» и «Ренн», но француз выбрал «Зенит».



Первый матч Пюигренье в РПЛ – настоящий провал (поражение от «Рубина» 1:4). Сначала Бухаров забил из-под француза гол, а затем заставил его сфолить и получить красную карточку. Себастьян и впредь играл жёстко и часто ошибался. Проявить себя с положительной стороны Себастьян так и не смог. Трижды его отправляли в аренду («Болтон» и дважды в «Монако»), после чего защитник вернулся в «Нанси». Пюигренье закончил карьеру в 2018 году в «Кретее» из третьего дивизиона.

52 матча, 3 ассиста.

Поначалу трансфер Краневиттера воспринимался как усиление «Зенита». Аргентинец провёл несколько матчей за национальную сборную, неплохо выглядел в Испании, выступая за «Атлетико» и «Севилью». Игрок обошёлся «Зениту» в 8 млн евро, и пока команду возглавлял Роберто Манчини, аргентинец играл регулярно (пусть и не всегда в стартовом составе).



С приходом на тренерский пост Сергея Семака Матиас потерял место в основе. За два года аргентинец провёл всего 19 матчей, то и дело появлялись слухи о его возможном уходе из «Зенита». Краневиттер банально проиграл конкуренцию за место в составе новичку Барриосу и заметно прогрессирующему Оздоев. Нужно отдать должное аргентинцу – ушёл он тихо, без скандалов и шумихи. Сейчас Краневиттер играет в Мексике за «Монтеррей». Карьера Матиаса могла сложиться намного лучше, если бы он остался в Европе: интерес к хавбеку проявляли «Фиорентина» и «Галатасарай».

9 матчей.

Иван Новосельцев (справа) Фото: Getty Images

Новосельцев приходил в «Зенит» игроком-открытием РПЛ. При Бердыеве он стал основным защитником в «Ростове», в 2015 году даже доигрался до сборной России. На приобретении Ивана настоял Мирча Луческу, возглавлявший тогда «Зенит»: «Мы общались с главным тренером, он лично позвал меня в команду. Для меня «Зенит» – новый уровень».



В новом клубе у Новосельцева, мягко говоря, не получилось. Луческу, настоявший на трансфере защитника, сам же его и «зачехлил». Иван принял участие в восьми матчах «Зенита» в сезоне-2016/17. Новосельцев банально не вписался в новую тактическую схему: «Ростов» чаще играл с тремя центральными защитниками, тогда как «Зенит» – с двумя. Иван часто терял позицию, пускал за спину нападающих.



Новосельцев поиграл по аренде в «Арсенале», «Анжи» и «Ростове», а прошлым летом вошёл в питерский «отряд спасателей» «Сочи».

31 матч, 3 гола, 7 ассистов.

Дмитрий Полоз Фото: РИА Новости

Полоз, как и Новосельцев, раскрылся в «Ростове» под руководством Бердыева. Сезон-2016/17 стал для Дмитрия лучшим в карьере: 40 матчей, 14 голов, 8 результативных передач. Станислав Черчесов вызвал Полоза на Кубок конфедераций-2017. Переход в «Зенит» за год до ЧМ-2018 выглядел как шаг вперёд в карьере.



Заявка «Зенита» на сезон-2017/18 насчитывала больше 40 игроков. Из них 10 – футболисты линии атаки. Тем не менее, Полоз провёл неплохой сезон, который оказался первым и единственным для него в «Зените». На домашний для России мундиаль форвард не попал.



Сергей Семак, оказавшись в «Зените», начал «разгребать» состав. Полоз отправился в «Рубин» на правах аренды, а летом 2019 года случилась странная история: Дмитрий проходил предсезонный сбор с «Ростовом», но «Зенит» отозвал игрока и отправил в «Сочи»: «Удивило ли, что «Зенит» вернул меня из «Ростова»? Об этом я не хочу разговаривать, потом как-нибудь расскажу всё. Сейчас я в «Сочи» и доволен этим».

22 матча, 2 ассиста.

В 2014 году Набиуллин получил премию «Первая пятёрка» как лучший молодой игрок России. Чуть позже дебютировал в сборной (матч против Казахстана, 0:0). В какой-то момент создалось впечатление, что Набиуллин перерос «Рубин». Интерес к левому защитнику проявляли «Спартак» и «Зенит». Красно-белые, кстати, выходили на «Рубин» ещё в 2017 году, но тогда Эльмир заявил: «Хочу остаться в «Рубине». Надеюсь, что скоро мы попадём в еврокубки». Через год Набиуллин перешёл в «Зенит».



Эльмира брали на перспективу. Кришито и Жирков не молодели, а качественной замены им не было. Оказавшись в «Зените» по ходу сезона-2017/18, Набиуллин появился на поле всего два раза. В сезоне-2018/2019 стало понятно, что Эльмир не тянет уровень «Зенита». 35-летний Жирков играл качественнее младшего на 12 лет конкурента. Сейчас Эльмир в «Сочи», как и многие бывшие зенитовцы.

Йоан Молло, 2017 год

7 матчей, 1 гол.

Йоан Молло Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В первый заход в «Крылья Советов» Йоан выдал отличный отрезок: за 12 матчей забил 5 мячей и отдал 4 голевых передачи. Непонятно, зачем «Зениту» понадобился ещё один вингер. Как и в случае с Полозом, француза ждала большая конкуренция: Шатов, Кокорин, Жулиано, Данни, Мак.

Большую часть матчей Молло провёл в запасе (6 из 7). В сезоне-2017/18 Молло отправили в «Зенит-2», после чего француз расторг соглашение с клубом. Незадолго до своего ухода Молло заявил: «Я останусь в «Зените». Это 100%. Много клубов проявляют интерес, но я не хочу уходить». С тех пор Йоан сменил 6 команд и сейчас играет в «Орлеане» из Лиги 2.

27 матчей.

Белорусский вратарь считался одним из лучших на своей позиции в РПЛ, играя за «Москву». Когда клуб прекратил существование, Жевнов перешёл в «Зенит», где основным голкипером был Вячеслав Малафеев.



Из прямого конкурента Малафеева Жевнов превратился в его дублёра. За четыре года Юрий провёл всего 27 матчей за «Зенит». «Главная причина, почему я не выиграл конкуренцию у Малафеева, заключается в моей голове, — анализировал ситуацию он. — Психологически чувствовал себя в «Зените» совсем по-другому, нежели в «Москве» или БАТЭ, не справился с давлением. С моей точки зрения, находиться в роли второго вратаря в большой команде уровня «Зенита» невероятно сложно. Сидеть, ждать своего шанса. По крайней мере, так было для меня». К тому же, Юрий получил несколько повреждений, что только усложнило задачу стать «первым номером».



Жевнов покинул «Зенит» по окончании контракта, ещё немного поиграл в «Торпедо» и «Урале», после чего закончил карьеру в 2016 году. Сейчас он работает тренером вратарей в питерском клубе.