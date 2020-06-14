«Реал» будет играть матчи чемпионата на 6-тысячном стадиончике. Что происходит?

«Сантьяго Бернабеу» начали реконструировать ещё в прошлом году: предполагалось, что весь процесс займет 3,5 года, и болельщики придут на обновленный стадион только в 2023-м. Планировалось, что строительные работы будут вестись только в межсезонье, но перерыв в чемпионате сыграл «Реалу» на руку – благодаря отсутствию матчей этой весной темпы реконструкции ускорились на 50%. Руководство клуба получило официальное разрешение от муниципалитета на продолжение стройки во время всеобщего карантина.
Сроки сдачи сдвинулись – теперь уже говорят об августе 2022-го.
Учитывая, что на «Бернабеу» уже начали снимать газон, «Реал» в этом сезоне на свой стадион уже не вернётся. Доигрывать оставшиеся туры клуб будет на резервной арене «Альфредо ди Стефано», где обычно проходят игры у резервной команды. Чтобы переехать в середине сезона, клуб запрашивал разрешение у Ла Лиги, аргументируя смену стадиона двумя вещами: продолжающейся реконструкцией и матчами без зрителей, которые нет смысла проводить на огромном «Бернабеу».
Нашёлся тот, кто остался недоволен этим решением, – тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар.
— Я думаю, что это недопустимо, — сказал он. — Если вы выбираете стадион в начале сезона, после этого менять его будет неправильно.
Интересно, ему какая разница?
«Реал» показал, как проходит реконструкция
Масштабно и быстро! Главная задача – это установить крышу, которая будет защищать трибуны от непогоды и жаркого солнца, а для этого необходимо укрепить башни стадиона.
Сейчас на «Бернабеу» провели демонтаж газона и посадочных мест по обе стороны поля, сняли крышу, а вокруг стадиона начали возводить временные башни.
Клуб хочет, чтобы стадион работал 300 дней в году
«Бернабеу» сделают многофункциональным – таким, чтобы стадион можно было адаптировать под баскетбол, хоккей, концерты и любые другие спортивные и развлекательные мероприятия. Он должен стать символом Мадрида и «архитектурным шедевром», узнаваемым во всем мире.
Чтобы принимать концерты или баскетбольные матчи, на стадионе внедрят систему выдвижного газона, который можно будет убрать за несколько минут. Так как «Бернабеу» находится в центре города и там нет возможности полностью убрать поле, было решено делить газон на части, которые будут при помощи рельс перемещаться внутрь стадиона. Там, в свою очередь, создадут парник с идеальными условиями для хранения «разъехавшихся» пластин.
Издание Marca наглядно показало, как это будет работать.
Фото: Marca
Фото: Marca
Ещё одно большое новшество – это раздвижная крыша, которая будет закрываться и открываться всего за 15 минут. Её покрытие будет сделано из твёрдого пластика, а весь стадион обнесут нержавеющей сталью, которую обработают так, что она не будет давать отражение на солнце.
«Сантьяго Бернабеу» после реконструкции
Фото: archello.com
Также расширят музей, который является третьим местом по популярности в Мадриде: его пространство модернизируют так, чтобы проводить больше выставок и мероприятий.
«Реал» рассчитывает, что эксплуатация «Бернабеу» станет самой доходной статьей для клуба и будет генерировать доход 300 дней в году, что в 9 раз больше, чем сейчас.
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