10 футболистов, которые раскрылись после ухода из «Челси»

Недавно мы писали про футболистов, которые загубили свою карьеру в «Челси». Теперь же предлагаем вспомнить тех, кому уход из лондонского клуба пошёл на пользу.



В наш рейтинг попали игроки, которые не только стали лучше играть, распрощавшись с «Челси», но и вышли на свой пик.

10 игроков, которые загубили свою карьеру в «Челси» Некоторые скитались по арендам, так и не сыграв в основе лондонского клуба.

Поразительно, сколько талантов в 21 веке умудрились упустить лондонцы. Рассказываем о 10 лучших из них и удивляемся недальновидности руководства английского клуба.

Роберт Хут Фото: Getty Images

62 матча, 2 гола, 2 результативные передачи

Прямиком из академии «Челси» немецкий защитник угодил в запас лондонского клуба. Соперничать на равных с «монстрами» обороны Десайи, Терри, Карвалью и Галласом молодой футболист не мог, а потому ему приходилось довольствоваться ролью запасного. Осознав, что в «Челси» у него ничего не выйдет, Хут перебрался в «Мидлсбро» и не прогадал. Там защитник получал много игрового времени и прогрессировал. Вскоре контракт защитника выкупил «Сток Сити», в котором Роберт «дослужился» до капитанской повязки и стал настоящим любимцем местных болельщиков. А на закате карьеры Хут перешёл в «Лестер» и оказался одним из главных творцов сенсационной победы «лис» в АПЛ.

Скотт Паркер Фото: Getty Images

29 матчей, 1 гол

В начале нулевых Скотт Паркер блестяще играл за «Чарльтон», поэтому в то время заполучить его хотели едва ли не все топ-клубы Англии. Борьбу за полузащитника выиграл «Челси». Как оказалось, на зло не только остальным, но и себе. Заплатив за игрока 14,5 млн евро, лондонцы так и не смогли придумать, как бы использовать хавбека на поле. В итоге заскучавший Скотт спустя полтора года после перехода в «Челси» сбежал из Лондона. Далее был успешный период в «Ньюкасле», удачные четыре года в «Вест Хэме» и переход в «Тоттенхэм» — уже на пике карьеры. Тогда же Паркера начали регулярно вызываться в сборную Англии, а после расистского скандала, в который вляпался Джон Терри, Скотт даже получил капитанскую повязку в национальной команде.

Арьен Роббен Фото: Getty Images

106 матчей, 19 голов, 22 результативные передачи

Период карьеры Роббена в «Челси» провальным точно не назовёшь – он получал игровое время и порой блистал на поле. Однако уход из лондонского клуба точно пошёл ему на пользу. Из отличного футболиста Арьен превратился в суперзвезду. Миновав «Реал», в котором Роббен мало играл из-за травм, он перешёл в «Баварию». В Мюнхене голландец сразу же стал лидером, наколотив 23 мяча за сезон. Несмотря на многочисленные травмы за 10 лет в «Баварии» Роббен забил 144 мяча, сделал 101 голевую передачу, помог клубу 8 раз стать чемпионом Бундеслиги, пять раз выиграть Кубок Германии и столько же – Суперкубок, стать победителем Лиги чемпионов (в финале Роббен забил победный гол) и клубного чемпионата мира.

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Неманья Матич, 2009-2011 (первый приход в «Челси»)

Неманья Матич Фото: Getty Images

3 матча

В первый раз Матич перешёл в «Челси» будучи 21-летним футболистом. Места в центре полузащиты для молодого игрока не нашлось и вскоре его отдали в аренду «Витессу». В Голландии Неманья неплохо себя проявил, но впечатлить нетерпеливое руководство лондонцев всё равно не смог. За 5 млн евро серба продали «Бенфике». В Португалии полузащитник окреп и стал твёрдым игроком основы. Он помог лиссабонскому клубу взять чемпионство, дважды выиграть Кубок Португалии и один раз – Кубок лиги, а после окончания сезона-2012/2013 Матича вообще признали лучшим игроком года в Примейре. Осознав свою ошибку, «Челси» решил вернуть футболиста за 25 млн евро. В лондонском клубе Неманья неустанно радовал Гуса Хиддинка, Антонио Конте и, конечно же, Жозе Моуринью, который затем позвал серба к себе в «МЮ».

Дэниел Старридж Фото: Getty Images

96 матчей, 24 гола, 9 результативных передач

Заиграть в «Челси» Старриджу не удалось из-за сумасшедшей конкуренции – за место в основе ему приходилось бороться с Анелька, Дрогба, Торресом и Калу, частых травм и тренеров клуба, которые видели Старриджа скорее вингером, а не центральным форвардом. К 2013 году Дэниел осознал, что пора менять клуб и перебрался в «Ливерпуль», где за полгода наколотил 11 мячей и отдал 5 голевых пасов. А следующий сезон вообще стал лучшим в карьере игрока. С 21 голом в активе он занял второе место в гонке бомбардиров, уступив только феноменальному Суаресу. К сожалению, развить успех форвард так и не смог. Крест на карьере Старриджа в «Ливерпуле» поставили травмы.

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Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

15 матчей, 1 результативная передача

Удивительно, но в «Челси» Лукаку не получил реального шанса заиграть даже после двух невероятно успешных аренд – в «Вест Бромвиче» и «Эвертоне». Жозе Моуринью не видел футболиста в составе и поэтому настоял на том, чтобы его продали в мерсисайдский клуб. Уже после перехода в «МЮ» португальский тренер одумался и позвал бельгийского форварда к себе. К тому моменту Лукаку уже был одним из лучших на своей позиции в АПЛ, поэтому за него пришлось отвалить аж 84 млн евро. В Манчестере Лукаку продолжил стабильно забивать, но надолго не задержался. Спустя два сезона он перешёл в «Интер», за который уже успел наколотить 23 мяча.

Кевин Де Брёйне Фото: Getty Images

9 матчей, 1 результативная передача

«Де Брёйне не сумел адаптироваться к трудной жизни, которую ведут игроки «Челси». Нужно много работать и быть готовым к конкуренции», — говорил о бельгийце Жозе Моуринью перед его продажей в «Вольфсбург». Будучи игроком «Челси» Де Брёйне скитался по арендам, отчаянно боролся за место в составе клуба, но так и не смог впечатлить португальца. Впрочем, вскоре полузащитник заставил Жозе пожалеть о его словах. Вернувшись из Германии в Англию, Кевин сходу стал лидером «Манчестер Сити». Заматерев, он дорос до статуса лучшего распаковщика АПЛ. В последнее время Кевин также регулярно претендует на титул лучшего игрока сезона в Премьер-лиге и, по правде говоря, эту награду он уже давно заслужил.

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Торган Азар Фото: Getty Images

0 матчей

Когда Эден Азар переходил в «Челси», его младшего брата Торгана брали скорее прицепом. За три года, пока полузащитник был игроком лондонцев, отношение к нему не изменилось. Торгану даже не давали шанса себя проявить в команде и гоняли его по арендам – сначала в бельгийский «Зюлте-Варегем», а затем и в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В итоге обратно в Лондон Торган не вернулся, подписав полноценный контракт с немецким клубом. За пять лет в «Гладбахе» Азар превратился в одного из лучших игроков Бундеслиги – в клубе он был самым результативным и полезным игроком. Перейдя в дортмундскую «Боруссию» Азар продолжил жечь. Сейчас он даже круче своего старшего брата. В активе Торгана в этом сезоне уже 7 голов и 14 результативных передач.

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Мохамед Салах Фото: Getty Images

19 матчей, 2 гола, 4 результативные передачи

«Челси» покупал Салаха у «Базеля» в качестве сменщика Виллиана. Полгода Мохамед успешно справлялся с этой ролью, но после очередной большой трансферной кампании в «Челси» угодил в глубокий запас. В арендовавших игрока «Фиорентине» и «Роме» он здорово себя проявлял, но к успехам Салаха «Челси» был равнодушен – в 2016 году его продали в «Рому». В римском клубе египтянин продолжил прогрессировать и уже через год оказался в «Ливерпуле», где провёл феноменальный первый сезон, став лучшим бомбардиром и игроком АПЛ. В следующей кампании египтянин продолжил блистать – он привёл «Ливерпуль» к победе в Лиге чемпионов и снова выиграл гонку бомбардиром АПЛ.

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Хуан Куадрадо Фото: Getty Images

15 матчей, 1 результативная передача

«Челси» приобрёл Куадрадо спустя полгода после его выдающегося выступления на чемпионате мира-2014 вместе со сборной Колумбии. Ожидалось, что игрок усилит фланг полузащиты, но ни у Азара, ни у Виллиана колумбиец выиграть конкуренцию так и не смог. Дважды его отдавали в аренду «Ювентусу», пока туринский клуб не решил выкупить игрока, который регулярно при Массимилиано Аллегри попадал в стартовый состав и был результативен. Не затерялся в «Ювентусе» Куадрадо и при Маурицио Сарри. В нынешнем сезоне колумбиец даже раскрылся по-новому, доказав, что может вполне удачно играть и на позиции латераля.