«Какой «Спартак»? Голову включи!» Юрана не хотели отпускать в Москву и обещали проблемы

Дважды Романцев и Лобановский не зовут – так говорили футбольные люди. Тем не менее, одному игроку удалось сломать этот стереотип. Имя ему Сергей Юран.

Молодой форвард объявился в ворошиловградской «Заре». В шестнадцатилетнем возрасте он уже бегал с мужиками и приглянулся главной команде Украины – «Динамо». Селекционеры в первый раз уехали ни с чем – нападающий был ещё не готов к переходу на более высокий уровень. Но если Лобановский поставил себе цель – он её добьётся; Сергей поехал в Киев через год.

Естественно, что сразу в основной состав никто бы Юрана не поставил и Сергей поехал куражиться за дублирующий состав. Причем как на поле, так и вне его — за 6 матчей он забил 7 мячей, а за пределами газона закатывал весёлые гулянки. Однажды он настолько вместе с командой «наотмечался» в Международный женский день, что просто проспал выезд на игру. Санкции пришли незамедлительно – 2 месяца самой настоящей советской армии.

Карьеру Юрана могла сломать травма – в матче с «Торпедо» под него очень неудачно подкатился Шустиков, сломав голеностоп. Но Юран смог преодолеть не только последствия этой травмы, но и второй, когда на тренировке ему на память трещину в ноге оставил одноклубник Баль.

В 1990-м молодёжная сборная СССР взяла Евро. То золотое поколение называли величайшим В решающих матчах была повержена не менее потрясающая сборная Югославии с Шукером, Просинечки и Бобаном.

Лобановский подводил его к составу постепенно. Юран злился и грозился уехать хоть куда, но только для того, чтобы иметь постоянную игровую практику. Киевские функционеры сами расчистили ему путь в основу – уехал из Украины Протасов, чьё место футболист и занял. Сходу молодой форвард влюбил в себя болельщиков – силовая манера игры позволяла ему уходить от соперников и забивать голы. В душе молодому человеку такой футбол не очень нравился – его манили «спартаковские кружева». Об этом Юран рассказал только в Казахстане, когда тренировал местный клуб «Локомотив».



«Не могу сказать, что мне не нравился динамовский футбол, но я больше тяготел к спартаковской игре».



При первой же возможности, он почти перешёл в московскую команду, что в Союзе было равно предательству.

Фото: РИА Новости

Романцев в «Волге» и угрозы родственникам

В 1990 году киевляне стали чемпионами и попутно взяли кубок СССР. Юран был высоко оценён экспертами – попал в список «33 лучших футболистов сезона». Проиграл в голосовании он только Добровольскому – но тот показал действительно выдающуюся игру. При таком раскладе путь Юрану был только в Европу, но никак уж не в команду, занявшую пятое место в прошедшем сезоне. Тем не менее, селекционный гений Романцева чуть не привёл нападающего в «Спартак» из стана принципиальных соперников.



Дело происходило, естественно, в Москве. Прилетев из турне по Южной Америки, Юран не поехал по своему обычаю отдыхать, а задумался о трудоустройстве. Неожиданно на Сергея вышел «Спартак».



«Осенью 1990-го, сразу после сезона, сборная СССР поехала в турне по Латинской Америке, — вспоминает Юран. — Вернулись в столицу, в Киев мне на следующий день только, в аэропорту подходит человек: «Олег Иванович хочет с вами переговорить». Почему нет? Выходим, стоит «Волга», в ней Романцев. Долго тянуть не стал: «Есть желание перейти в «Спартак»?» — «Мне спартаковский футбол очень нравится» — «Так давай, в чём проблема?». Тут же принимаю решение, пишу заявление».

Фото: из личного архива Виктора Онопко

Об этом мгновенно узнали в Киеве и, мягко говоря, очень удивились решению молодого футболиста. В СССР существовала негласная договорённость, по которой воспитанники Украины играли на родине, а россияне — в РСФСР. «Спартак» это правило нарушил. Более того – захотел забрать самого талантливого воспитанника, считавшегося наследником Блохина. Киев решил действовать не через «Спартак», что было бы бесполезно, а надавить административными методами на самого Юрана. Точнее — на его семью. Неспортивно, но своего киевляне добились.

«Прилетаем в Киев, а там уже все на ушах: Юран убегает в «Спартак»! Веремеев, начальник команды, говорит: «Тебя в ЦК компартии Украины вызывают. Завтра в 10 как штык». Мама дорогая! Ну ладно, приехал. — продолжает вспоминать Юран. — Очень короткий был разговор, вроде как ни о чём. «У вас родители в Ворошиловграде? Мама поваром работает, отец — слесарь на заводе, всё правильно? И брат там живет, верно? Ну, хорошо, вы свободны».

Выхожу, говорю Веремееву: «Не пойму, что за ерунда: папа, мама… Странно как-то» — «Ты ничего не понял, что ли? Хочешь, чтобы в Ворошиловграде были проблемы? Нет, не хочешь? Тогда какой «Спартак»? Голову включи!».

Видео доступно на «Чемпионате».

В нынешнее время скандал разгорелся бы дикий. Сотни телеграм-каналов писали бы различные мнения футболистов и звёзд шоу-бизнеса, возле квартиры Юрана стояли бы толпы журналистов, а на федеральные каналы бы пригласили бывших игроков «Спартака» и «Динамо». В Советском Союзе было немного проще – еженедельник «Футбол» только взял интервью у Сергея, без упоминания о конфликте, а в новогоднем номере, на последней странице, кратко донесли до читателей информацию:

«В ходе заседания исполкома выяснилось, что С. Юран, который сделал заявление о своём желании играть за «Спартак», теперь просит считать его недействительным. Он остаётся в киевском «Динамо».

Конфликт замяли. История отпечаталась в головах болельщиков киевлян и Юрана любили намного меньше. В следующем, постчемпионском году, «предатель» поехал в Европу – в «Бенфику», к Свену-Йорану Эрикссону за 3,5 миллиона долларов.

Первый громкий побег из России на Украину. Как Виктор Леоненко психанул из-за Газзаева Спустя два года Леон-киллер остановил «Спартак» в Лиге чемпионов.

За время своей карьеры футболист умудрился ещё дважды получить огромную порцию гнева из Украины. Если бы в то время к газетам можно было оставлять комментарии, то Юран узнал бы о себе много нового.

Болельщики встретили Юрана свистом. В следующем матче он забил два

Ненависти в котёл по фамилии «Юран» невольно подлил УЕФА. В Кубке европейских чемпионов, через несколько месяцев после громкого перехода, «Бенфика» приехала играть в Киев. У украинских болельщиков по поводу Юрана сформировалось чёткое мнение – предатель. Перед игрой тренеры команд раздавали друг другу комплименты, но вопрос про участие бывшего киевлянина был обязательным – на него отвечали и Пузач, рулевой «Динамо» и Эрикссон, наставник «Бенфики». Последний и вовсе подарил сюрприз, выпустив Юрана третьим форвардом, хотя всегда играл в два.

Юран перед игрой был настроен забить гол. Более того, своим поведением он показывал, что «Динамо» для него обычный соперник:



«Неловкости нет. Я ведь в первую очередь профессионал. И если начну проявлять сентиментальность, то меня неверно поймут в моей новой команде, осудят болельщики и журналисты. Словом, даже против киевского «Динамо» буду играть с той же отдачей, что и в играх чемпионата Португалии», — заявил он специально для «Спорт-экспресса».



Такие слова не могли остаться незамеченными. 42 тысячи зрителей, собравшихся на стадионе, освистывали Юрана.



Сама игра прошла достаточно бодро. Португальцы, в составе которых была целая россыпь игроков мирового уровня отчаянно билась о преграды, выстроенные «динамовцами». Бывшего киевлянина наглухо закрыл Лужный, позволив только опасно пробить в конце.

«Он был трезвый, почти. Но сбежал». Как ДТП сломало карьеру игроку «Спартака» Севидову Он подавал большие надежды, но закончил, как Эдуард Стрельцов.

Казалось, что Юрана уничтожать будут все. В заметках газет, журналисты отмечали, что в Киеве футболист играл лучше. Кто-то говорил об этом мягко, кто-то категоричнее – но все приходили к выводу, что нападающий матч провалил. Он уходил в раздевалку под свист болельщиков, а огня на пресс-конференции добавил главный тренер «Динамо» Пузач:



«Мы не были уверены, что Юран выйдет на поле. Помните, когда к нам в «Динамо» из «Днепра» перешли Протасов и Литовченко, перед игрой чемпионата страны в Днепропетровске они попросили разрешения не участвовать в матче. Мы пошли им навстречу. В мире профессионального футбола другие законы».



В ответном матче Юран забил своей бывшей команде 2 гола и помог «Бенфике» пройти дальше. Отомстил за «добродушный» приём в Киеве.

Фото: Neal Simpson/Getty Images

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В «Спартак» Юран всё-таки попал. Причём он уже четыре года к тому времени был россиянином, чем вновь вызывал негодование на родине. В первый раз – погремел с бандой Романцева в Европе, которая одержала 6 побед в групповом этапе Лиги чемпионов. Во второй – в 1999 году. Всего на полгода – главный тренер летом решил с ним расстаться.



В карьере Юрана события часто происходили дважды. Уговоры Лобановского и Романцева, трансферы в московскую команду, клубы в Португалии… Даже тренером он пошёл «кольцевать» свою карьеру – в 2020 году снова возглавил «Химки». Может Юран вернётся в «Спартак» спустя 20 лет, когда Леонид Федун передаст его болельщикам. В 2003 у тандема Юран-Чернышов получилось не слишком удачно.