Первый громкий побег из России на Украину. Как Виктор Леоненко психанул из-за Газзаева

Виктор Леоненко – воспитанник тюменского футбола. В представлении многих Тюмень – не первое поселение в Сибири и современный европейский город, а место, где по улицам ходят белые медведи, вместе с горожанами они пьют водку, а обогреваются жители с помощью карманных ядерных реакторов.

В 1992 году, когда Леоненко перешёл играть в московское «Динамо», стереотипы практически не отличалась — в команде тюменца мигом прозвали «лесным». Сам футболист очень хотел переехать из тайги не в Москву, а в Киев – в итоге ему пришлось терпеть прозвище целый год.

Газзаев сам присмотрел Леоненко в Тюмени

Леоненко играл за «Геолог» бесплатно – вся команда скидывалась по «десятке», чтобы хоть как-то поддержать молодого форварда деньгами. Выходило 200 рублей – выше зарплаты среднего советского гражданина. В «Динамо» его оклад вырос и начал исчисляться в долларах. Незадолго до этого молодой парень попал в армию. Отправили его служить во внутренние войска – проще говоря, в МВД. Привычка всё решать по звонку была и есть до сих пор, и переезд в одну из подведомственных команд не заставил себя ждать – Леон действительно был выдающимся футболистом. Помогли связи тренера «Динамо» Газзаева и подпись министра по фамилии Пуго. Притом селекционером выступил сам Валерий Георгиевич.

Фото: Из архива Виктора Леоненко

«Познакомился с Леоненко в 90-м году, когда еще работал в «Спартаке» (Орджоникидзе) — выводил его в высшую лигу, — вспоминал Газзаев. — Помню, играли в Тюмени, где Леоненко выступал за местное «Динамо», и хотя разгромили тогда их 4:0, по-моему, я увидел на поле молодого, на редкость талантливого игрока. Уже в 91-м, когда возглавил «Динамо» московское, буквально на следующий день послал за ним. Его сразу же перевели по линии МВД из одной динамовской команды в другую. Тогда с этим легче было: никаких контрактов и обязательств».

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Москвичи немного опоздали, но всё равно перевезли талантливого форварда к себе. В мае, когда Леоненко ещё служил во внутренних войсках, к нему приехали селекционеры киевлян и подписали бумагу о том, что после окончания службы футболист отправится в столицу Украины. Об этом узнали по линии МВД в Москве и немедленно направили в больницу, где тюменец лежал с «острым радикулитом», суровых людей в форме. В одном из интервью сам Леоненко рассказывает эту историю сочнее: «С детства я болел за киевское «Динамо» и украинские селекционеры давно меня «обхаживали». 19 мая был подписан контракт между «Динамо» (Киев) и тюменским «Геологом», за который я играл, будучи рядовым внутренних войск, о моем переходе в киевский клуб по окончании срока службы, истекавшего осенью. Но где-то через день-другой после этого в госпиталь, где я лежал с липовым «острым радикулитом», явились представители московского «Динамо» в сопровождении сурового полковника. Мне было заявлено: «Или ты немедленно собираешься в Москву, или придется дослуживать где-нибудь на Колыме, охранять зэков». Дали на размышление и на сборы 40 минут. Что мне оставалось делать, если без футбола я себя не мыслю?».

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Казалось, что «Динамо» приобретает себе форварда на долгие годы, и четырехлетний контракт был тому подтверждением. В первом же матче молодого бросили под «Спартак» — за первый тайм нападающий не получил ни одной передачи. Форвард вспылил и заявил Газзаеву, что больше не будет играть за команду. Помогло то, что форвард получил травму и ему необходимо было восстановление. Немного поостыв, Леоненко стал грозной силой и вместе с Кирьяковым составил дуэт форвардов, надолго запомнившийся всей «вышке».



Несмотря на это, Леоненко всегда был парнем с характером, закаленном в суровом сибирском городе, и продолжал ругаться с главным тренером. Сначала игроку якобы запретили материться, но на тренировке он не сдержался и накричал на одного из партнёров, используя всё богатство русского языка. Газзаев это услышал и применил к юнцу воспитательные меры. После этого последовал ещё один конфликт, на этот раз окончательно подтолкнувший Леоненко к дерзкому переезду в Киев.



«Мы проиграли на Кубок «Локомотиву» – проиграли неожиданно, будучи стопроцентно уверенными в победе, – рассказывал Леоненко. – Шок был жуткий. И Газзаев мне единственному поставил в протокол «единицу». И устроил страшную головомойку. Месяц после этого тренер каждый раз напоминал мне об этой игре. А я между тем «Факелу» с «Текстильщиком» на двоих пять мячей отвез. Когда же после двусторонней игры Газзаев резко заявил мне, что я стоял и «халявил» на поле, я вспылил, собрал вещи и улетел домой, в Тюмень. Впрочем, я сознательно пошел на скандал. Ведь в Киеве условия просто сказочные предложили».

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Две версии побега. Леоненко сам точно не помнит, как всё случилось

«Динамо» в рамках календарных игр чемпионата должно было играть в Екатеринбурге и родной для Виктора Тюмени. Нападающего на выезд не взяли, и в его голове созрел план, как спокойно покинуть Москву. В квартире, которую ему дали москвичи, шёл ремонт. Тихим вечером к дому, где жил легендарный Мальцев и сам Газзаев, подъехал грузовичок не то с немецкими, не то с австрийскими номерами. Закинув в него свой скарб и, самое главное, холодильник, Леоненко поехал в Киев.

Кубок чемпионов Содружества. Момент полуфинального матча между «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Минск). Слева — лучший бомбардир турнира Виктор Леоненко Фото: РИА Новости

Во второй версии, также озвученной самим футболистом, команда с Газзаевым находилась на сборах. Он же, заехав на базу в Новогорске, в тот же грузовичок с иностранными номерами перенёс свои вещи и всё тот же многострадальный холодильник. Прислали ему из Киева и второго водителя, который перевёз его «Фиат» (в другой версии «пятерку») в столицу Украины. Весь пусть занял около 12 часов.

По возвращении с выезда (или со сборов) Газзаева ждал сюрприз – ни на базе, ни дома Леоненко не было. Сообразив, что вмешалась рука Киева, москвичи начали оббивать пороги всех возможных инстанций. Пытались договориться по старой памяти и с динамовцами, но сделать это изначально не удалось. В итоге вмешалась ФИФА, в своём стиле написав письмо и предложив клубам найти решение проблемы самостоятельно:



«ФИФА получила письмо от АФФ СНГ, в котором утверждается, что недавно имело место ещё одно нарушение регламента ФИФА по статусу и переходам игроков со стороны Федерации футбола Украины. По этому поводу мы можем сослаться на наше письмо от 7 апреля 1992 г. Несмотря на это наше обращение в адрес обеих ассоциаций, ситуация, кажется, продолжает ухудшаться в той части, что касается переходов игроков. Просим Федерацию футбола Украины представить свои объяснения по поводу сложившейся ситуации и дать нам ответ не позднее 22 мая с.г. Если такого ответа не поступит, оба указанных футболиста (письмо также касалось и перехода Есипова. – Прим. Чемпионата) будут дисквалифицированы».

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Переезд в Киев мог обернуться для Леоненко завершением карьеры

Леоненко светила либо пожизненная дисквалификация, либо отлучение от футбола на 2 года. Каждая из конфликтующих сторон была уверена в своей правоте и не хотела отступать ни на шаг. Киевляне настаивали, что они правомерно подписали футболиста, причем даже целых два раза. По словам президента «Динамо» Виктора Безверхого можно проследить полный путь путешествия игрока из Тюмени в Киев:



«19 мая 1991 года мы подписали договор с президентом ФК «Геолог» (Тюмень) в присутствии Леоненко о его переходе в наш клуб после окончания армейской службы, а на следующий день узнали, что Виктор отправлен служить в Москву. Прошлой осенью мы подписали контракт с Леоненко, действие которого начиналось 12 декабря, а 12 февраля 1992 года заявили Виктора для участия в чемпионате и Кубке Украины. Правда, в Киеве он не появился, но в апреле позвонил, подтвердил свое решение играть за киевский клуб. Считаем, что мы не нарушили ни одной буквы футбольного закона».

Сам футболист жёстко отстаивал свою позицию, желая играть только в Киеве. Там ему предложили царские условия в плане заработной платы и выплачивали её даже во время простоя. Денежные условия были выше: например, за проход в Кубке Украины очередной команды выплачивались премиальные в размере 800 долларов, в то время как в Москве за проход в следующий раунд Кубка УЕФА игроки получали 500. Разница очевидна.

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Москвичи уже не надеялись вернуть нападающего в российскую столицу, но хотели по максимуму выбить денег с киевлян. Хотя в клубе и понимали, что сделать это непросто, но у московского «Динамо» был козырь – письмо из ФИФА.



«У Леоненко желания выступать за наш клуб нет. Он продолжает играть в киевском «Динамо» и твердо занимает позицию невозвращенца в наш клуб, – рассказывал генеральный директор московского «Динамо» Николай Толстых. – На днях мы специально ездили в столицу Украины на встречу с руководителями киевского «Динамо». Но они, хотя и понимают, что нарушили все нормы переходов, регламентированных ФИФА и УЕФА, отпускать Леоненко не собираются».



В итоге Газзаев назвал Леоненко «рвачом», а решить вопрос удалось банально — благодаря одному миллиону совсем не российских рублей. В те годы за такие деньги можно было бы приобрести Скиллачи, Ширера или 23 игрока в «Газиантепспор». Команды договорились дополнительно провести товарищеский матч, а Леоненко стал полноправным гражданином Украины и официально исполнил свою мечту – играть в киевском «Динамо».

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Леоненко конфликтовал почти со всеми тренерами в командах которых играл, но Газзаеву до сих пор благодарен. По его словам, Валерий Георгиевич сразу же поставил для будущего украинца несколько целей: сначала олимпийская сборная, потом главная сборная, а дальше — переезд в Серию А. С нападающим «коуч» возился отдельно, рассказывая секреты игры. Например, для того, чтобы заработать пенальти, нужно просто резко остановиться при беге с защитником – тогда «точка» обеспечена. Этим приёмом форвард и пользовался почти всю карьеру.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валерий Георгиевич тоже не в обиде на своего бывшего подопечного.



«К Вите Леоненко я очень хорошо отношусь», — спустя годы заявил Газзаев.



Конфликт между эмоциональным кавказским тренером (стереотип) и суровым сибирским мужиком (стереотип № 2) исчерпан. Газзаев стал великим тренером, а Леоненко — самым известным воспитанником тюменского футбола.



Киевляне недаром боролись за сибиряка. Уже через два года они совершили легендарный камбэк в Лиге чемпионов против «Спартака» (с 0:2 на 3:2), а главным героем матча на битком забитом 100-тысячном Республиканском стадионе стал воспитанник российского футбола Виктор Леоненко.