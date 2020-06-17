«Его карьера катилась под откос». Как Быстрова продавали из «Зенита» в «Спартак»

Новая глава в нашем цикле про самые скандальные трансферы в истории чемпионата России — сага про уход Владимира Быстрова из «Зенита» в «Спартак». Вспоминаем, как это было с репликами главных героев.

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«Зенит» Властимила Петржелы – одна из самых ярких, крутых команд в российской истории. Многие болельщики петербургского клуба до сих пор называют «Зенит» того периода своим самым любимым. Трофеев, если не считать Кубка Премьер-Лиги, сине-бело-голубые под руководством чешского тренера не выиграли, но играли здорово. Да ещё и с костяком из местных воспитанников. Но одна из чёрных страниц в архивах, связанных с «Зенитом» Петржелы, – громкий конфликт тренера с полузащитником сборной России Владимиром Быстровым. Вспоминаем ту историю, завершившуюся скандальным трансфером игрока в «Спартак».

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Петржела ходил в казино вместе с игроками. Однажды Быстров ударил его по рукам после неправильной ставки

В 2003 году Петржела приехал в Петербург поднимать свалившуюся на десятое место команду. Он стал первым иностранным тренером в истории петербургского клуба. Быстров был тогда обычным дублёром, который, впрочем, неожиданно попал в стартовый состав на финал Кубка России с ЦСКА в мае 2002-го в возрасте 18 лет. Но первый шанс правый полузащитник не использовал – вчистую проиграл на своём фланге дуэль опытному Андрею Соломатину. После этого играл за основу мало.



Поначалу Быстров был запасным и у Петржелы. Однако чешский тренер внимательно следил за одарённым полузащитником, которому позже за высокую скорость дадут прозвище «34-й скорый». Властимил вспоминал:



«Я практически с самого начала сезона привлёк Быстрова вместе с Денисовым к тренировкам основного состава, поскольку они опять же пришли сами и попросили об этом. Тренер Вячеслав Мельников, с которым у меня практически не было никаких отношений, поскольку он подчеркнуто, как мне кажется, не хотел со мной сотрудничать, постоянно говорил им, что они подрывают моральный дух в дубле, и только мешают» (из книги «Однажды в России», написанной Петржелой в соавторстве с журналистом Иваном Жидковым).

Властимил Петржела: сколько еще времени осталось до увольнения из «Зенита»? Фото: РИА Новости

Одна из забавных деталей взаимоотношений иностранного тренера с молодым российским игроком: Петржела вместе со своим помощником Владимиром Боровичкой отучал Быстрова есть в большом количестве огурцы. В них одна вода – не насытишься. В детстве Владимир жил в родной Луге, что в 130 км от Петербурга, в деревянном доме на несколько семей и бегал с друзьями к грядкам у болота, где собирал огурцы и помидоры. С тех пор привычка, видимо, и осталась. В том болоте, к слову, будущий зенитовец и спартаковец едва не утонул.



После неудачного отрезка, когда «Зенит» проиграл три подряд гостевых матчах «Динамо» (1:7), «Шиннику» (0:3) и «Уралану» (0:1), Петржела решил сделать ставку на молодёжь. Место в основе среди прочих получили Быстров и Игорь Денисов. За короткое время они превратились в лидеров команды наряду с другими воспитанниками петербургского футбола – Андреем Аршавиным, Александром Кержаковым и самым опытным в этой компании Владиславом Радимовым. «Зенит» полетел так, что его было уже не остановить. К серебряным медалям.



В сезоне-2003 Быстров в 19 матчах забил четыре гола, в том числе в ворота «Спартака» на «Петровском». Благодаря чешскому тренеру в команде сложилась великолепная атмосфера. Футболисты получили свободу, как на поле, так и за его пределами, и это отражалось на игре «Зенита». Петржела не «душил» никого вне рабочего времени. Напротив, сблизился со своими игроками. Ни для кого не была секретом любовь чеха к казино. Иногда компанию тренеру в увеселительном заведении составляли футболисты, включая и Быстрова.



«Быстров был самым большим балагуром в команде, – рассказывал полузащитник Константин Коноплёв. – Они с Петржелой и в казино могли зайти вместе. Вообще какое-то время команде было разрешено ходить в казино на московских выездах. Мы жили в отеле «Орлёнок», на первом этаже которого как раз располагалось игорное заведение. Но потом для игроков это прикрыли».



Радимов признавался, что наслаждался атмосферой, созданной в том году чехом. Быстров, судя по рассказу капитана, – тоже. Казино уравнивало в правах тренера и игроков: отношения превращались совсем уж в панибратские.

«Петржела чувствовал, когда дать нагрузку, а когда расслабить, когда заставить быть серьёзными, а когда вместе с нами посмеяться. Властимил дал игрокам свободу, и мы ею очень дорожили. Приезжаем, допустим, в Москву играть со «Спартаком». Селимся в гостинице «Орлёнок», а там внизу казино. Вечером идём вместе с Петржелой, играем. Доходило даже до такого, что тренер ставит на «красное», а Быстров бьёт его по рукам со словами: «Да нет, будет «чёрное»!» В 11 вечера звонит Егор Титов и говорит, что в «Спартаке» только что нашу тактику разбирали. Отвечаю: «А мы в казино играем». Егор не поверил, воспринял как шутку. А мы на следующий день вышли и обыграли «Спартак» – 3:0» (из книги «Правда о «Зените»).

«Зенит»-2005. Ещё с Быстровым Фото: Getty Images

Быстров также вспоминал в интервью походы в казино с главным тренером:



«Мы сами туда ходили всей командой. До 11 вечера спокойно могли там сидеть. Даже за одним столом с Петржелой. А то, что Петржела оставался в казино уже глубоко за полночь, нас особо не волновало. Потом, когда команда стала проигрывать, ходить в казино футболистам запретили».



Сезон-2003 пролетел на одном дыхании. В следующем чемпионате команда Петржелы тоже выглядела прилично, пусть и спустилась со второго места на четвёртое. Если бы тот «Зенит» оказался столь же хорош в закулисных играх, как на поле, мог выиграть чемпионство. Однако позиция руководства клуба во главе с его основным акционером Давидом Трактовенко была твёрдой – никакой грязи. Быстров сыграл 21 матч и забил один гол.

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Тучи над головой полузащитника начали сгущаться в сезоне-2005. Игра Быстрова уже не радовала тренера, как прежде. До 25 июня Владимир сыграл 12 матчей в чемпионате, отличился опять же лишь однажды. Последней для него за «Зенит» Петржелы стала игра с «Рубином» в Казани. В тот день Быстров остался в запасе и вышел на замену на 90-й минуте при счёте 0:0. В компенсированное время петербуржцы по вине полузащитника пропустили гол и проиграли. «Зенит» скатился на шестое место.



«Матч в Казани в середине лета переполнил чашу терпения, притом не только моего, – объяснял Петржела. – Мы сражались с «Рубином» до последних минут на равных, но хозяева очень хотели выиграть. По большому счёту, ничего менять уже не было необходимости, очко стало бы не самым плохим результатом. Однако Владя Боровичка, у которого с Вовой Быстровым как-то изначально сложились дружеские отношения своим советом «давай выпустим Быстрова, он убежит и забьёт» склонил чашу весов к тому, чтобы он всё-таки на поле вышел.

Не хочу переваливать всю ответственность на Боровичку. В конце концов, прежний Вова мог выйти и по-другому. Но в том-то и дело, что прежнего у нас в наличии уже не было: Быстров вышел вальяжно, словно демонстрируя всем нам свою обиду на то, что не оказался с первых минут в составе. На последней секунде «Рубин» подавал угловой, и поскольку было ясно, что рефери сразу после подачи даст финальный свисток, все игроки хозяев ринулись в нашу штрафную площадь, понимая, что ответную атаку у «Зенита» времени нет. Позади всех остался лишь Вовка, «чей» игрок Скотти, оставленный без присмотра, спустя мгновения вбил мяч в сетку наших ворот. Выпусти я Быстрова, как он хотел, с первых минут, учитывая то, что он практически не был готов к той игре, то выглядел бы полным идиотом. Но Вова к тому времени уже всё «передергивал» и воспринимал в штыки. По идее, так футболисты, которые хотят остаться в команде, себя не ведут.

Сколько времени я убил на то, чтобы убедить Володю: Вова, пожалуйста, не надо, получив мяч, бежать сломя голову к угловому флажку и запирать себя в углу. Посмотри, как играют «линейщики» в ведущих чемпионатах Европы – сразу «режут» короткий путь к воротам, никаких компромиссов, никаких бессмысленных движений! Вова был глух, потому что, видимо, его так учили в школе. И для чего в таком случае нужна была его хваленая феноменальная скорость, если он сам же «топил» её в частоколе ног чужих игроков?! Учитывая то, что в том сезоне Быстров из-за частых травм играл мало, то и переносить мои рекомендации на игру ему было ещё тяжелее. Круг, фактически, замкнулся».



Тогда Петржела уже другими глазами смотрел на своих игроков. Тренер пришёл к выводу, что свобода вскружила им голову. Действительно, по мнению коллег, после первых успехов некоторые молодые звёзды того «Зенита» поймали «звёздочку». Случались и скандалы в быту, о которых потом писали журналисты.



«Я начал 2005-й с затягивания гаек, и несколько перекрыл кислород демократии, которую сам же и ввёл в «Зените», – вспоминал Петржела. – Правильно использовать свободу — вот чему предстояло научиться молодым людям, вроде Денисова и Быстрова, которые были к тому времени далеко не такими скромными мальчиками, как в самом начале, когда приходили ко мне в кабинет жаловаться на жизнь».

Романцев и Садырин сильно не любили друг друга. Помирились лишь перед смертью последнего Садырин прямо говорил, что вернулся в «Зенит» с целью обыграть Романцева и его «Спартак».

«Зениту» продажа полузащитника была выгодна и из-за денег, и из-за атмосферы в команде. Агент принёс в клуб предложения по Быстрову и Аршавину

Через несколько дней после поражения в Казани стало известно о трансфере Быстрова из «Зенита» в «Спартак». Переход в ряды принципиального соперника – громкое событие! Футбольный Петербург бушевал, тем более вместе с тем появились слухи, что вслед за Владимиром красно-белым может стать Андрей Аршавин. Говорят, даже Алексей Миллер был очень недоволен, узнав о продаже зенитовского воспитанника, хотя «Газпром» тогда ещё не имел настолько серьёзной роли в петербургском клубе. Руководители двух клубов договорились о цене в 4 млн евро.

Быстров: чужой среди своих Фото: Getty Images

Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов рассказывал, как осуществлялся переход полузащитника. По его мнению, этот трансфер был выгоден клубу и с финансовой стороны, и с точки зрения улучшения атмосферы. Он тоже дал понять – Быстров начал «терять берега», его поведение оставляло желать лучшего.



«Мы с Трактовенко и Петржелой обсуждали, как это будет выглядеть в политическом поле, – говорил Черкасов. – Но другого выхода тогда уже не оставалось. К тому же уход Быстрова не стал спонтанным решением, к этому долго всё шло. Наверное, тот период для Быстрова можно было назвать затянувшимся синдромом второго сезона. Когда после яркого 2003-го, в котором парень заиграл в основе и быстро стал заметной фигурой, он резко сдал. Все знали, что главный козырь Быстрова – скорость, но Володя же лоботрясом был. Если по физическим кондициям недотягивал, то часто становился на поле бесполезным. Примерно за пятьдесят на тот момент последних матчей он забил два гола. Это что за статистика для атакующего игрока? Но она эмоций не подразумевает. Для нас выглядело очевидным, что его карьера катится под откос, он вообще мог из большого футбола пропасть. Тупик. К лету 2005-го все это отягощалось их взаимным недовольством с Петржелой…

По высказываниям Быстрова можно было подумать, что Володю поставили перед фактом против его желания. Но его никто из команды не выталкивал. Зато у меня в кабинете появился его агент Павел Андреев. С двумя предложениями от «Спартака» – 3 млн евро за Быстрова и 8 миллионов евро за Аршавина. Вы думаете, Павел Олегович пришёл ко мне это обсуждать, не рассказав о предложении «Спартака» Быстрову и не получив от него на переход согласие?



От Быстрова надо было избавляться, я бы сказал, из санитарно-гигиенических соображений. Вернее, от кого-то из двоих – Быстрова или Денисова. Но было понятно, что по потенциалу Денисов важнее для команды. Поэтому выбор пал на Быстрова. Добавили миллион и ударили по рукам. Сколько он тогда в «Зените» зарабатывал? Около 200 тысяч евро в год, наверное. А в «Спартаке» он получил в несколько раз больше. Замечу, что и атмосфера в команде после ухода Владимира быстро оздоровилась: постоянное ощущение недовольства и конфликтов ушло. Денисов больше не улыбался ехидно после поражений. Аршавин перестал спрашивать, почему на поле выходит Радек Ширл, а не его друг Быстров. Предложение по Аршавину я даже обсуждать не стал. Андрей к тому моменту был уже звездой, постоянно выступал за сборную. По игре к нему ни малейшего вопроса не возникало. Хотя, подчеркну, 8 млн для нас тогда – космическая сумма! А начнись переговоры, «Спартак» бы и десять заплатил. Согласись мы Андрея продать, он бы тоже пошёл в «Спартак» с удовольствием» (еженедельник «Футбол»).

Эту мысль Черкасов развил из в другом интервью, «Спорт Уик-Энду»: «Помню, как после поражения в Казани Быстров и Денисов улыбались. И после продажи Быстрова Гарик перестал гаденько улыбаться на долгое время – хотя и не могу сказать наверняка, что в данном случае «после» означает «вследствие».

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Петржела, как и Черкасов, уверен, что переход в «Спартак» по большому счёту спас карьеру Быстрова, переставшего прогрессировать в «Зените». Вот как видел эту ситуацию Властимил, описывая в своей книге подробности взаимоотношений с полузащитником:

«С его уходом, а главное – подоплекой ухода связаны одни из моих самых худших воспоминаний о «Зените». Дело, в конце концов, не в продаже Володи в «Спартак», а в том, что к 2005-му году (вряд ли кто станет это отрицать) мы практически потеряли того игрока, который рос на наших глазах в серебряном сезоне, на которого рассчитывали как на символа команды. С молодыми людьми случается всякое, и Вову уберечь от неприятностей не удалось.

Я бы не стал всё валить на Павла Андреева. К нему, пожалуй, у меня претензий намного меньше, чем к людям, которые неизменным кольцом окружали мальчишек в повседневной жизни. В начале 90-х годов в России в одночасье появилось множество богатых людей, которые сейчас уже ни в чем себе в жизни не отказывают. Они с радостью летали с нами на выездные матчи одним самолетом, и проводили предматчевые дни в загулах и пьянках. Если так они себя вели в те короткие промежутки времени, что я имел возможность их наблюдать, то могу себе представить, что именно в таком же стиле они общались с моими ребятами в обычной жизни. Знаю, что некоторых товарищей из «новых русских» одолевали отеческие инстинкты, и наверняка вовсю реализовывали их на футболистах. Разумеется, они ревниво относились к тем легионерам, которые, бывало, перекрывали место в составе любимцам и вдвойне не представляю, какого рода лекции о главном тренере они игрокам читали.

После прилетов с выездов мне, как тренеру, справедливо хотелось, чтобы подопечные шли по домам отдыхать, восстанавливаться, готовиться к следующим матчам, которые, к примеру, по осени ожидали нас через два дня на третий. Но далеко не всегда их пути вели в собственную спальню – кончалось дело и ночными клубами и бог ещё знает чем. В какой-то момент у меня сложилось стойкое ощущение, что это делается специально, чтобы навредить мне, хотя возьмите любого из этих алкоголиков, и каждый из них громко крикнет «Зенит» – чемпион!» и будет безудержно радоваться очередной победе.



Всё это не могло не влиять на хрупкую психику молодых ребят, хотя я и не считаю все вышеназванное главной причиной ухода Быстрова в мае 2005-го года. Всё-таки тогда «Зенит» получил очень выгодное предложение от «Спартака», а Вова к тому времени стал для клуба и иным человеком, чем был два года назад, и иным игроком. Мне его выходки не сильно мешали – лично от Быстрова впрямую я никогда ничего плохого не слышал. А вот персонал базы нередко жаловался мне на зарвавшегося игрока. Парень грубил направо-налево, и самое что печальное – никак не «отбивал» своё такое поведение игрой. Чем дело шло дальше, тем невнятнее он становился на поле, у меня, честно скажу, в какой-то момент начали опускаться руки. Возникало ощущение, что он мыслями где-то далеко-далеко, и в какой-то момент продолжать борьбу за спасение Быстрова для «Зенита» стало бесполезно».

Быстров: радость назло Питеру Фото: РИА Новости

Естественно, у Владимира было другое мнение по поводу ухода из «Зенита». Тогда он крепко обиделся на Петржелу, которого называл главным виновником своей продажи в «Спартак». Вскоре после трансфера Быстров дал интервью, и в этом интервью прозвучали резкие слова в адрес того, с кем полузащитник ещё недавно ставил на «красное» и «чёрное».



«В последнее время Петржела гораздо больше меня критиковал, – будто придирался – жаловался Быстров. – Говорил, что я снизил требования к себе, хотя тренировки лично почти никогда не проводит. Давал понять, что футболист Быстров ему не нужен. В такой ситуации я не видел смысла оставаться в команде. Хотя, не скрою, мне больно покидать клуб, который стал мне родным. Вообще в последние годы Петржела проводит целенаправленную политику выживания из клуба российских футболистов. Лобов, Астафьев, Недорезов, Николаев, Макаров могли прогрессировать в «Зените», вырасти в игроков высокого класса. Но их выгнали из клуба. Теперь я понимаю почему он изменил своё отношение ко мне: просто хотел, чтобы я покинул команду» («Спорт-Экспресс»).

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Быстров считал, что Петржела хотел избавиться от него, чтобы взять своего игрока. Через год он встретились в Чехии и поговорили

Любопытно, что никто из названной Быстровым пятёрки потом по разным причинам не смог удержаться на уровне «Зенита». Например, автор ценнейшего гола в Казани в серебряном сезоне нападающий Андрей Николаев – боец до мозга костей, замечательный парень с настоящим петербургским характером, ушёл в ФК «Москва», чтобы не сидеть за спинами Кержакова, Аршавина и чешского новичка Марека Кинцля. Но в столичном клубе у него не сложилось, а выкупать Николаева обратно руководители «Зенита» не захотели.



Петржелу критика Быстрова сильно задела. Тренер не ждал, что полузащитник после перехода в «Спартак» будет «поливать» его. Видимо, в Чехии так не принято. Тем не менее Властимил заявлял о готовности снова поработать с Владимиром в «Зените».

«Нигде, ни в одной стране и ни в одной команде, мой бывший игрок не позволил бы себе таких слов в мой адрес, – возмущался Петржела, узнав об интервью Быстрова. – Если бы он оставался в команде, то получил бы такой штраф – не расплатился бы. Тем более я в самом деле о его продаже узнал последним. Прихожу на тренировку, спрашиваю: «Где Володя, почему нет? Все улыбаются: «Ушёл!»…



Я бы хотел выкупить его назад. Володя – питерский мальчик, и я уверен, что в Москве ему скучно. Сложно. Что бы он там ни говорил в газетах. Типичный мальчишка нашей команды, типичнейший. Всегда хотел быть впереди, кричал, что-то выдумывал с Боровичкой на тренировках. Я на всех собраниях ему втолковывал – что ты забиваешься с мячом к угловому флагу? Оттуда голы не забиваются! Не знает, что делать, кому отдавать – и мяч теряет. Если простреливает, то в штрафной ещё никого нет, не успели.

И вторая его проблема: в современном футболе все идут в атаку и все обороняются. А он не возвращался назад так быстро, как следовало. Терял силы на рывки к угловому флажку. Но я мог и хотел с ним работать, ведь сам привел его в команду. Жена больше меня поражалась статьям, в которых Быстров про меня говорил. Плакала: «Как же можно нести такую дураковину?» Я не поверил, что он это говорил – но потом Быстров повторил те же слова в новом интервью, ещё в одном… А я взял бы его назад, всё равно взял бы! Я не тот человек, который будет обижаться на написанное: знаю ведь, что в голове у него не это. Пусть Володя будет таким, каким был всегда. С ним ещё много надо работать».



Трансфер Быстрова стал настоящим потрясением для команды. Радимов после продажи правого полузащитника хотел отказаться от капитанской повязки, расстроенный тем, что не смог убедить Владимира остаться в «Зените», погасив его конфликт с Петржелой. Аршавин пошёл ещё дальше – оформляя хет-трик в ворота «Амкара», лидер сине-бело-голубых показательно не праздновал ни один из своих голов! Таким образом он протестовал против ухода приятеля.

Владислав Радимов Фото: Getty Images

«Видимо, я сделал недостаточно, – рассуждал Радимов. – Когда пошли слухи об уходе Быстрова в «Спартак», разговаривал по телефону и с ним самим, и с Аршавиным. Говорил: «Не надо спешить с подписанием контракта – это можно сделать до 31 августа. Не важно, что клубы договорились, можно сказать «Я не хочу». Так бы и произошло, если бы Володя действительно не хотел. Тогда Быстров мне ответил: «Ничего не подписывал. И пока не собираюсь». Договорились встретиться и поговорить на базе. Разговор был, если не ошибаюсь, в четыре. В пять была тренировка – и тут Аршавин говорит, что в шесть Володя уже подписывает контракт со «Спартаком». Словом, не было времени поговорить с Петржелой и уладить ситуацию. Моё мнение: в дальнейшем все пожалеют, что Быстров ушёл. «Зенит» тоже, хотя в меньшей степени, Володя в большей…



Что же касается финансовой точки зрения, то думаю, что клуб поступил правильно. Четыре миллиона евро за футболиста, который не факт, что заблистает новой команде, – очень хорошие деньги… Володя играл, по сути дела, крайнего нападающего – и при всём его таланте за два года с прострелов Быстрова «Зенит» забил всего один мяч. Что касается интересов клуба, то Быстров всё-таки не Аршавин и не Кержаков, определяющие игру команды. Поэтому с этой точки зрения продажа игрока за такую сумму оправдана».



Владимир и спустя годы настаивал на том, что не думал покидать «Зенит». По его словам, Петржелой двигало только лишь желание приобрести на позицию правого полузащитника своего игрока. Быстров привёл в пример Дарко Малетича, который, правда, пришёл ещё в январе 2004-го, а летом 2005-го выступал уже за «Шинник»:



«Руководству «Зенита» было выгодно меня продать… Сам я не собирался уходить, незадолго до этого мне подняли зарплату. Но если бы я упёрся, меня, как пить дать, сослали бы в дубль – такое с молодыми футболистами в «Зените» уже проделывали. Петржела – хороший тренер, но он поступил мерзко. За это позже и поплатился. Он мог пойти вместе с командой, но решил по-другому. Когда его спросили, нужен ли ему Быстров, Петржела ответил: продавайте, раз за него платят такие деньги. А ребята не хотели, чтобы я уходил. Примерно через год мы встретились с ним в Словакии на матче Лиги чемпионов. Петржела подошёл и сказал: «Ты знаешь, сам я никогда бы тебя не продал. Руководство настояло». Я только усмехнулся в ответ. Без его ведома не могли никого купить или продать. Кстати, на моё место с подачи Петржелы «Зенит» приобрёл Малетича. Чешский тренер говорил, что Малетич быстрее и перспективнее, чем я. И где теперь этот Малетич?» («Экспресс газета»).



Быстров отомстил Петржеле на обидное расставание, заработав пенальти в ворота «Зенита» в октябрьском матче второго круга чемпионата. На 80-й минуте при счёте 0:1 полузащитник ворвался в штрафную, где был сбит Яном Флахбартом. Пенальти реализовал Неманья Видич. В случае победы сине-бело-голубые обошли бы в таблице красно-белых и приблизились к дуэту лидеров – ЦСКА и «Локомотиву». В результате команда Петржелы заняла лишь шестое место, тогда как спартаковцы попали в квалификацию Лиги чемпионов со второй строчки.

В 2000-х «Спартак» был трижды близок к чемпионству. Что помешало его завоевать? «Тупик» от Аленичева, ошибки Джанаева и «внешняя атака».

Петржела также вспоминал свою встречу с Быстровым в Чехии:



«Год спустя мы встретились в Либерце, когда «Спартак» приезжал в мой город играть со «Слованом». Вова был травмирован и сидел на трибуне. Поздоровался, как ни в чём ни бывало. Перекинулись парой шутливых фраз, поспорили, кто больше о ком говорил журналистам. И расстались если не друзьями, то без камня за пазухой, ещё раз подтвердив – футбол – особая жизнь, в которой переплетается много разных судеб, и в котором ничто нельзя воспринимать как личную трагедию, оскорбление или какое-либо иное острое чувство. Ведь мы все, прежде всего, играем, а не сражаемся друг с другом. Жаль, не получилось с ним поговорить, когда Вова уходил – всё произошло быстро, и, мне кажется, Быстрик знал, что уходит. И не очень верю тому, что говорит Аршавин. Мол, Володя хотел остаться. В «Спартаке» ему предлагали очень большие деньги и Быстрик наверняка на них рассчитывал. То, что он потом говорил в газетах – дескать, у него не было взаимопонимания с тренером – так это полная чушь. Достаточно вспомнить, что именно при этом тренере Вова заработал себе имя, и при этом тренере попал в сборную страны».



В 2009 году Быстров вернулся в «Зенит», чтобы выиграть с родным клубом два чемпионских титула, Кубок России и Суперкубок страны. Потом в его карьере были «Анжи» и «Краснодар». Незадолго до того, как уйти из футбола, полузащитник дал интервью для официального сайта «быков», в котором уже без прежней злобы говорил о чешском тренере:



«Впечатления о Петржеле остались очень хорошие. То, я его терпеть не могу – бред полный. Да, он стал инициатором моей продажи в «Спартак». Это всех тогда устроило. Все заработали, а я был слишком молод, чтобы сказать «нет». Быстро поверил, что не нужен тренеру. Но именно Петржела научил нас быть дерзкими. Благодаря ему мы перестроили свое мышление. Осознали, что на поле можем всё. Работу с командой Власта во многом доверял своему помощнику Боровичке. Очень грамотный специалист. А сам Петржела был хорошим психологом. Мог появиться на бровке внезапно и мгновенно менял тонус занятия. У нас сразу земля буквально улетала из-под ног».