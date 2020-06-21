«Я пошутил, что у меня был сердечный приступ». Странная победа «Локомотива»

«Локомотив» почему-то выиграл – 1:0. Удивительно, что голов не случилось больше, учитывая хотя бы удар Жоау Марио по пустым воротам и пенальти Эдера… Кстати, с каких пор вообще пенальти бьёт Эдер? Есть ощущение, что после этого промаха он уже нескоро подойдёт к точке.
Когда появилась новость про разрешение заполнять стадион на 10%, мы с коллегами шутили: «Ну, значит, будет наша стандартная посещаемость». Ошибались. Две тысячи зрителей для РПЛ – это ну совсем странное явление. И ещё больше поражает, когда половина из этих двух тысяч уходит на 20-й минуте.
Если раскладывать по цифрам, то получается примерно так. 10% от вместимости стадиона «Локо» – 2 732. Продано абонементов – 5 930 (из них 3 739 на Южную трибуну). В результате лотереи 1375 фанатов попали на Южную трибуну («Локо» сообщал, что больше нельзя из-за социальной дистанции, а 1357 – на центр (преимущественно на Восток, который попадает в телетрансляцию).
Первые 20 минут фанаты заряжали всякое против боссов «Локомотива» и за Сёмина. Скандирования были направлены именно на руководство. Нового тренера и игроков не касались.
Фанаты «Локомотива» изначально договорились уйти с Южной трибуны на 20-й минуте, но ушли не все. Около 200 человек остались, но привычной шумовой поддержки уже не было. Стало очень тихо — будто звук на телевизоре выключили. Ну или минута молчания растянулась. Вскоре начали скандировать центральные сектора, но мощность получалась примерно такая же, как реализация «Локо» в этот вечер.
Справедливости ради, отметим и плюсы низкой посещаемости. Они точно не компенсируют потерю антуража, но всё же: нет давок, все выходы метро работают, слышно подсказки футболистов и телефон идеально ловит! Что касается социальной дистанции, то на трибунах её соблюдали не всегда. Хотя получше, чем на белградском дерби. Кстати, в какой-то момент даже Николич обнялся с хорватским игроком «Оренбурга». Впрочем, в этом туре РПЛ, кажется, не было матча, чтобы социальная дистанция соблюдалась всеми.
Единственный мяч остался на счету Алексея Миранчука, который пробил под перекладину. Хорошо, что не попал в каркас, а то он и так является лидером чемпионата по попаданию в штанги/перекладины (4 раза).
Показалось, что удаление Жемалетдинова в конце первого тайма даст отличный шанс гостям, но это только показалось. После перерыва игроки «Оренбурга» просто не успевали за соперниками и постоянно фолили. Восемь жёлтых карточек гостей в двух случаях превратились в красные. Как сказал бы мой коллега Кирилл Хаит, игра раскрылась в обе стороны. Парадокс в том, что голов больше не стало.
– Сумасшедшая игра, – сказал первым делом Гильерме после матча. – Надо было забивать второй гол. Почему-то в меньшинстве мы держали мяч под контролем, а в большинстве позволяли сопернику создавать моменты. После их удалений стало сложнее нам! У «Оренбурга» стало больше получаться, пока мы упускали шанс за шансом, позволяли сопернику ловить кураж.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ответил на вопросы журналистов и Николич. Само собой, его спросили на тему скандирований фанатов в поддержку Сёмина. Ответ показался вполне адекватным:
– Конечно, я слышал. И это нормально – всё-таки Сёмин является крупнейшей легендой клуба. Для меня это не проблема абсолютно. Я только пришёл в «Локомотив». Он тут был сколько? 20? 25 лет? Что бы ни пели фанаты – это было хорошо для атмосферы. Я бы не хотел много говорить о политике. Моё дело – команда, футбол, газон, победы. А фанатам я благодарен, что они пришли.
– Но уже на 20-й минуте они ушли. Как вам налаживать отношения с ними?
– Искренне говоря, я не вижу, что у меня есть какие-либо проблемы с фанатами. Я себя хорошо чувствовал на стадионе. Я знаю, что болельщики любят Палыча (Николич сказал именно «Палыча». – Прим. «Чемпионата»), и это не новость для меня. При этом я не слышал негативных скандирований в мой адрес. Чтобы меня полюбили, мне нужно время и хорошие результаты. Я работал в больших клубах и знаю это. Мне известно, каким образом привлечь болельщиков на свою сторону. Тут первое – результаты. Второе – фанаты должны видеть, что игроки и тренер бьются за клуб. Третье – уважение к фанатам.
– А кто штатный пенальтист в «Локо»? Почему бить первый пенальти планировал Миранчук, а второй исполнил Эдер?
– У нас было два пенальтиста на этот матч – Эдер и Миранчук. Они между собой решили, что в добавленное время пробьет Эдер. Очевидно, это было не лучшее решение. Я даже пошутил, что у меня был сердечный приступ, когда Эдер не забил. В любом случае в следующем матче уже будет моё решение, кто исполнит пенальти.
- 22 июня 2020
-
00:40
-
00:38
-
00:33
-
00:27
-
00:07
-
00:05
- 21 июня 2020
-
23:37
-
23:36
-
23:09
-
23:05
-
22:51
-
22:33
-
22:31
-
22:29
-
22:25
-
22:10
-
22:07
-
21:50
-
21:49
-
21:22
-
21:18
-
21:07
-
20:56
-
20:40
-
20:36
-
20:28
-
20:20
-
20:16
-
20:11
-
20:11
-
20:00
-
19:53
-
19:51
-
19:46
-
19:44