«Я пошутил, что у меня был сердечный приступ». Странная победа «Локомотива»

«Локомотив» почему-то выиграл – 1:0. Удивительно, что голов не случилось больше, учитывая хотя бы удар Жоау Марио по пустым воротам и пенальти Эдера… Кстати, с каких пор вообще пенальти бьёт Эдер? Есть ощущение, что после этого промаха он уже нескоро подойдёт к точке.

Когда появилась новость про разрешение заполнять стадион на 10%, мы с коллегами шутили: «Ну, значит, будет наша стандартная посещаемость». Ошибались. Две тысячи зрителей для РПЛ – это ну совсем странное явление. И ещё больше поражает, когда половина из этих двух тысяч уходит на 20-й минуте.



Если раскладывать по цифрам, то получается примерно так. 10% от вместимости стадиона «Локо» – 2 732. Продано абонементов – 5 930 (из них 3 739 на Южную трибуну). В результате лотереи 1375 фанатов попали на Южную трибуну («Локо» сообщал, что больше нельзя из-за социальной дистанции, а 1357 – на центр (преимущественно на Восток, который попадает в телетрансляцию).

Горячий дебют Николича! Три удаления, два потерянных пенальти и очень тяжёлая победа «Локомотив» поиграл с «Оренбургом» и в большинстве, и в меньшинстве.

Первые 20 минут фанаты заряжали всякое против боссов «Локомотива» и за Сёмина. Скандирования были направлены именно на руководство. Нового тренера и игроков не касались.



Фанаты «Локомотива» изначально договорились уйти с Южной трибуны на 20-й минуте, но ушли не все. Около 200 человек остались, но привычной шумовой поддержки уже не было. Стало очень тихо — будто звук на телевизоре выключили. Ну или минута молчания растянулась. Вскоре начали скандировать центральные сектора, но мощность получалась примерно такая же, как реализация «Локо» в этот вечер.

Справедливости ради, отметим и плюсы низкой посещаемости. Они точно не компенсируют потерю антуража, но всё же: нет давок, все выходы метро работают, слышно подсказки футболистов и телефон идеально ловит! Что касается социальной дистанции, то на трибунах её соблюдали не всегда. Хотя получше, чем на белградском дерби. Кстати, в какой-то момент даже Николич обнялся с хорватским игроком «Оренбурга». Впрочем, в этом туре РПЛ, кажется, не было матча, чтобы социальная дистанция соблюдалась всеми.

Единственный мяч остался на счету Алексея Миранчука, который пробил под перекладину. Хорошо, что не попал в каркас, а то он и так является лидером чемпионата по попаданию в штанги/перекладины (4 раза).

Показалось, что удаление Жемалетдинова в конце первого тайма даст отличный шанс гостям, но это только показалось. После перерыва игроки «Оренбурга» просто не успевали за соперниками и постоянно фолили. Восемь жёлтых карточек гостей в двух случаях превратились в красные. Как сказал бы мой коллега Кирилл Хаит, игра раскрылась в обе стороны. Парадокс в том, что голов больше не стало.



– Сумасшедшая игра, – сказал первым делом Гильерме после матча. – Надо было забивать второй гол. Почему-то в меньшинстве мы держали мяч под контролем, а в большинстве позволяли сопернику создавать моменты. После их удалений стало сложнее нам! У «Оренбурга» стало больше получаться, пока мы упускали шанс за шансом, позволяли сопернику ловить кураж.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ответил на вопросы журналистов и Николич. Само собой, его спросили на тему скандирований фанатов в поддержку Сёмина. Ответ показался вполне адекватным:

– Конечно, я слышал. И это нормально – всё-таки Сёмин является крупнейшей легендой клуба. Для меня это не проблема абсолютно. Я только пришёл в «Локомотив». Он тут был сколько? 20? 25 лет? Что бы ни пели фанаты – это было хорошо для атмосферы. Я бы не хотел много говорить о политике. Моё дело – команда, футбол, газон, победы. А фанатам я благодарен, что они пришли.

– Но уже на 20-й минуте они ушли. Как вам налаживать отношения с ними?

– Искренне говоря, я не вижу, что у меня есть какие-либо проблемы с фанатами. Я себя хорошо чувствовал на стадионе. Я знаю, что болельщики любят Палыча (Николич сказал именно «Палыча». – Прим. «Чемпионата»), и это не новость для меня. При этом я не слышал негативных скандирований в мой адрес. Чтобы меня полюбили, мне нужно время и хорошие результаты. Я работал в больших клубах и знаю это. Мне известно, каким образом привлечь болельщиков на свою сторону. Тут первое – результаты. Второе – фанаты должны видеть, что игроки и тренер бьются за клуб. Третье – уважение к фанатам.



– А кто штатный пенальтист в «Локо»? Почему бить первый пенальти планировал Миранчук, а второй исполнил Эдер?

– У нас было два пенальтиста на этот матч – Эдер и Миранчук. Они между собой решили, что в добавленное время пробьет Эдер. Очевидно, это было не лучшее решение. Я даже пошутил, что у меня был сердечный приступ, когда Эдер не забил. В любом случае в следующем матче уже будет моё решение, кто исполнит пенальти.