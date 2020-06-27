6 самых глупых фэйлов игроков в истории АПЛ. Видео

На прошлой неделе возобновились матчи АПЛ. Одним из самых обсуждаемых событий стало выступление защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиса в матче против «Манчестер Сити» (3:0). Бразилец появился на поле на 24-й минуте, а уже в начале второго тайма был удалён с поля, заработав пенальти в свои ворота. Его “достижение” сподвигло нас вспомнить худшие индивидуальные выступления в истории АПЛ.

Джейми Каррагер в матче против «Манчестер Юнайтед» (11 сентября 1999 года)

Фото: Ben Radford/Getty Images

Матч 7-го тура АПЛ сезона-1999/2000 между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» (2:3) надолго останется в памяти Джейми Каррагера. Два автогола — как такое забудешь! Сначала защитник мерсисайдцев вонзил мяч головой в свои ворота на 3-й минуте, а на 44-й минуте забил и второй автогол. К слову, англичанину принадлежит антирекорд «Ливерпуля» по количеству “самострелов”. Каррагер семь раз огорчал собственных вратарей!

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Массимо Таиби в матче против «Челси» (3 октября 1999 года)

Фото: EMPICS Sport/Getty Images

Пребывание итальянского голкипера в «Манчестер Юнайтед» вышло недолгим. Любопытно, что дебютировал за манкунианцев Массимо как раз против «Ливерпуля», когда Каррагер забил два автогола. Уже в последующих матчах Таиби преследовали неудачи. Во встрече с «Саутгемптоном» он пропустил три мяча, один из которых между ног от Мэтта Ле Тиссье, а спустя неделю – ещё пять от лондонского «Челси». Игра против синих стала последней для итальянского голкипера в футболке «МЮ», а сэр Алекс Фергюсон признал подписание Таиби большой ошибкой. К тому же унизительное поражение от «Челси» прервало беспроигрышную серию «красных дьяволов», которая составляла 29 матчей.

Эммануэль Эбуэ в матче против «Уигана» (6 декабря 2008 года)

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Ивуариец вышел на поле стадиона «Эмирейтс» на 32-й минуте, заменив Самира Насри. Но игра футболиста по ходу матча была настолько ужасной, что Арсен Венгер решил заменить его под конец встречи на Микаэля Сильвестра. Эбуэ уходил с поля под недовольный гул и свист болельщиков «канониров». И это несмотря на то что «Арсенал» вёл счёте — 1:0. В итоге Эммануэль провёл ещё два сезона на «Эмирейтс», а в 2011 году перешёл в турецкий «Галатасарай».

Джонатан Уолтерс в матче против «Челси» (12 января 2013 года)

Фото: Michael Regan/Getty Images

В 2010-е Уолтерс был одним из самых ярких футболистов «Сток Сити». Но матч 22-го тура АПЛ сезона-2012/13 против «Челси» (0:4) посадил чёрное пятно на его карьеру. На 45-й минуте нападающий замкнул головой подачу с фланга, но отправил мяч не в чужие ворота, а в свои. Уже во втором тайме, на 63-й минуте, после подачи с углового ирландец вновь забил мяч в свои ворота. В концовке матча у него была отличная поразить “нужные” ворота, но её Уолтерс как раз и не использовал — сильным ударом с пенальти послал мяч в перекладину.

Видео доступно на «Чемпионате».

Стивен Джеррард в матче против «Манчестер Юнайтед» (22 марта 2015 года)

Фото: Matthew Peters/Getty Images

После знаменитого падения в матче с «Челси» у Джеррарда случился ещё один неприятный случай в биографии, в игре против «МЮ». В начале второго тайма Брендан Роджерс выпустил на поле «Энфилда» легенду «Ливерпуля», который заменил Адама Лаллану. Но не прошло и минуты, как Джеррард жёстко подкатился под Андера Эрреру. Арбитр матча Мартин Аткинсон выгнал полузащитника с поля спустя 38 секунд после выхода на замену!

Видео доступно на «Чемпионате».

Тиему Бакайоко в матче против «Уотфорда» (5 февраля 2018 года)

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Выездной матч против «Уотфорда» выдался неудачным не только для Бакайоко, но и для всего лондонского «Челси». Команда Антонио Конте унизительно проиграла «шершням» со счётом 1:4, а Тиему отхватил две жёлтые карточки за пять минут и был удалён с Майком Дином. На 25-й минуте матча французский полузащитник сфолил на Этьене Капу, а спустя пять минут, отпустив далеко мяч в центральном круге, столкнулся с Ришарлисоном. Дин посчитал, что Тиему в очередной раз нарушил правила, и удалил его с поля.

Видео доступно на «Чемпионате».