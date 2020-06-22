Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА? Или с таким составом никто не смог бы быть выше?

ЦСКА сегодня объявил о том, что к матчу к матчу с «Динамо» команду будет готовить старший тренер команды Сергей Овчинников. Возможно, Гончаренко уже не вернётся в ЦСКА – Руководство клуба пытается уговорить его остаться, но шансов на это немного. Исчерпал ли он себя в команде? Или с таким составом никто не смог бы быть выше? Опрос «Чемпионата».

Почему Гончаренко решил уйти из ЦСКА. Разгром от «Зенита» – лишь повод Похоже, это было взвешенное, давно созревшее решение.

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА, воспитал Акинфеева:



– У Гончаренко есть навык работать с тем составом, который дают. Два года с лишним мы все ходили и говорили, что команда у ЦСКА – детский сад, пионеротряд. И всё-таки при Гончаренко нём клуб был в верхней части таблицы. Результаты говорят сами за себя. Кто, если не Гончаренко? Может, у руководства есть своя кандидатура, может, нет. Но по поводу Игнашевича скажу так – рановато ему ещё.



Роман Широков, бывший полузащитник ЦСКА:



– Разве у ЦСКА плохие игроки? Получается, когда эти футболисты обыгрывали «Реал» – они хорошие. А когда эта молодая команда повзрослела, должна была стать лучше, но этого не произошло, игроки сразу стали плохими? Так что не стоит предъявлять претензии руководству из-за трансферов, просто рост молодых футболистов остановился – вот отсюда и все неудачи.

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Андрей Соломатин, бывший защитник красно-синих:



– Гончаренко понимает, что рано или поздно в коллективе нужно что-то менять. Похоже, что именно сейчас и нужна новая струя или импульс. Я чётко понимаю его решение.



Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:



– ЦСКА надо доиграть сезон с Гончаренко – он лучше знает качества игроков. Не сказал бы, что он достиг потолка в работе с командой. Ситуацию ещё можно исправить. В первую очередь покопаться в себе надо игрокам. Не только Гончаренко виноват в поражении – нельзя всё на тренера валить. Можно всех собак вешать на него, но ребята допускают детские ошибки, непозволительные на таком уровне. Я не против, чтобы он остался – отношусь к Гончаренко с большим уважением. Но он сам должен понимать – воспринимает ли его команда.

Гончаренко намерен уйти из ЦСКА. Объясняем почему Главный тренер «армейцев» уже написал заявление об отставке.

Александр Гришин, экс-полузащитник и тренер молодежки «армейцев»:



– Гончаренко хорошо работал в ЦСКА в чемпионате, правда, в еврокубках клуб выступил неоднозначно. Состав у команды хороший, всем ребятам по 22-25 – футбольный возраст. Жаловаться на нехватку футболистов ему не стоит. Бывает такое, что год провальный, но до этого всё было хорошо.

Андрей Созин, футбольный эксперт:



— Гончаренко, безусловно, топ-тренер для России. Но сейчас он прекрасно видит, что команда не реагирует на его действия. В этом есть и его вина. Сложно и сказать, что «армейцы» хорошо физически готовы к возобновлению РПЛ. Но у половины команды проходят детские ошибки – не может же Гончаренко и такие ляпы контролировать? Сегодня состав ЦСКА – это уровень середняка. И сейчас Гончаренко выжимает из него максимум.

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА, постоянно критикует Васина:



– Не верю в уход Гончаренко. Это фейк. Да, у команды есть систематические проблемы в обороне и уже не один матч был проигран крупно, но Виктор Михайлович — безальтернативный тренер для «армейцев». Он выжимает максимум из тех игроков, которые есть. Это видно хотя бы потому, что игроки при нём перестали расти. Тот же Чалов зачах!

Валерий Масалитин, экс-нападающий «армейцев»:



– Гончаренко пытается донести до молодых ребят свою философию, упёрся в этих трёх центральных и не отступал. Хотя для неё нужны защитники – цепные псы, как Игнашевич. Схема не работает, результаты пошлы вниз. Гончаренко просил усиления, но денег нет, клуб просил его работать так. Вот у него терпение и закончилось, не может он больше с этим составом ничего сделать. Так что претензии надо и руководству предъявлять.

3 решения Семака, благодаря которым «Зенит» смял ЦСКА. Гончаренко никак не реагировал Лунёв, Дзюба и Малком – короли. А «армейцы» проиграли не только из-за ляпов защитников.

Михаил Грушевский, вип-болельщик ЦСКА:



– В металлургии есть термин «усталость материалов». В ЦСКА обоюдная усталость со стороны футболистов и тренера. ЦСКА имеет право настоять на том, чтобы оставшиеся матчи провёл Гончаренко. Но думаю, для «армейцев» это плохо. Если человек констатирует завершение работы в ЦСКА, то это надо уважать. Так что говорить «Нет, ты обязан, соберись и доработай» было бы неправильно.

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