«Только за два месяца из клуба вывели 17 миллионов». Как убивали футбол во Владивостоке

Евгений Савин в новом выпуске своего шоу «Красава» поехал во Владивосток и провел расследование, как вышло так, что буквально в один день город из-за действий чиновников лишился профессионального спорта: футбольного клуба «Луч», хоккейной команды «Адмирал» и волейбольной «Приморочки».

Коронавирус уничтожил первый футбольный клуб в России. «Луч» остался без денег Это коснётся всех профессиональных команд Приморского края.

Поле заросло, на базе никого и обшарпанные стены

Заросшее одуванчиками поле.

И вот такая база.

В этих вагончиках когда-то жила какое-то время игроки дубля.

— У «Луча» ничего нет – один автобус остался, — говорит Максим Надасюк, экс-капитан «Луча». — Кто мог подумать, что так сложится? Деньги были, спонсоры. Сейчас, спустя столько лет смотришь на это и за голову берёшься. Мы узнали о закрытии клуба от губернатора из СМИ, когда он решил вообще весь профессиональный спорт в крае закрыть. На мой взгляд, всё это можно было по-другому сделать: опуститься во вторую лигу, играть своими, мы по воспитанникам, по-моему, на пятом месте были.



— Ты можешь как опытный игрок сказать, почему последние 10 лет клуб целенаправленно, медленно, но верно умирал?

— Отсутствие внимания от властей края. Когда был Сергей Михайлович Дарькин (экс-губернатор Приморского края — “КраСава”) — человек любил футбол, был спонсор и была стабильность. Ушёл Сергей Михайлович, пришёл Миклушевский, и клуб жил на бюджетные деньги — 150 миллионов. Хотя бюджет у клуба порядка 300 миллионов.



— То есть бюджет был 150, а жили на 300? Вы начинали каждый сезон с минусом 150 миллионов?

— Получается, да.



— Как ты думаешь, что будет с владивостокским футболом через 5 лет?

— Клуб однозначно вернётся. Невозможно, чтобы во Владивостоке не было футбола. Придёт новый губернатор — и “Луч” опять будет играть.



— То есть, только смена власти поможет спорту восстановиться?

— Смотри, вот у нас губернатор Кожемяко. Был он в Амурской области — команда прекратила существование, был на Сахалине, сколько они выигрывали вторую лигу — и команда не могла подняться. И здесь — такой “могильничек” в его активе. Это, наверное, показывает его отношение к спорту. С ним я не вижу перспективы.

«Тренеры хотели взять детей и перекрыть шоссе». Как во Владивостоке умирает футбол Родители воспитанников «Луча» обратились к Путину, власти пообещали всё исправить. Но в серьёзность намерений чиновников люди не верят.

Как выводили деньги

С 21 июня 2017 года Арбитражным судом Приморского края в отношении «Луча» введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Уже на тот момент у клуба было больше 100 миллионов долгов, а в материалы дела всё поступали и поступали требования от кредиторов. Клуб жил в долгах, но продолжал существовать не по средствам, получая субсидии и подписывая игроков на огромную зарплату.



Вот так выглядит зарплатная ведомость клуба за сентябрь 2019 года.

Далее Савин напоминает, что учредителями клуба является администрация Приморского края и города Владивостока.



— Налицо аффилированность местной властью, — говорит Евгений. – Кто ответит за потерю командой профессионального статуса и её банкротство?

— Там слишком много мути и слишком много непонятного, — рассуждает президент «Луча» Игорь Сафин. – Можно сколько угодно критиковать губернатора, что он решил отказал в финансировании, но я считаю, что надо и тут искать что-то позитивное. Альтернативы глубокой реструктуризации и реформам в «Луче» просто нет. Болельщика, кредиторам на руку, министру спорта – тоже на руку. И даже губернатору на руку! Не понравится только тем, кто хочет что-то унести из клуба. Мы месяц назад договорились о реформировании, прошёл уже почти месяц. Если так и дальше продолжится, клуб просто умрёт.



— Откуда появилась цифра в 400 млн?

— Там, где есть бюджетное финансирование, всегда появляются жучки, которым интересен не футбол, а деньги. Если сейчас выстраивать «Луч» по-новому, должен быть вектор, нацеленный на самоокупаемость. Нужно выстраивать правильную структуру, постоянно сокращая бюджетное финансирование.



— У вас, как у новоизбранного президента, будут полномочия рыть и копать. Будете добиваться уголовных дел?

— Вы, наверное, сейчас будете разочарованы, но я не хочу в это лезть. Там, конечно, можно попытаться завести уголовные дела, но я не хочу этим заниматься. У меня нет сомнений, что там были злоупотребления, но и доказательств на сегодняшний день нет.



Савин эти доказательства нашёл – о том, как Александр Голубчиков, тогдашний директор «Луча», выводил из кассы деньги, ему рассказал бывший игрок приморской команды Юрий Коломыц.



— Перед последним туром к команде пришёл Голубчиков, попросил во имя спасения приморского футбола — счета были арестованы и заблокированы — подписать дополнительное соглашение, чтобы вывести через нас средства и оплатить проживание и питание на выезде.



— То есть предложил подписать дополнительное соглашение, чтобы продолжить жизнедеятельность клуба?

— Совершенно верно. Мы уже были в аэропорту, когда он подошёл с соглашением в двух экземплярах. Сказал, что если клуб занимает на момент первого круга 12-е место, то футболисту выписывается премия. Лично мне выписали 500 тысяч рублей.



— Вы понимали, что это незаконно?

— -Нам говорили, что команде надо как-то прожить, чтобы мы получили свои премиальные, клуб не обанкротился, не снялся с чемпионата — всё под этим соусом подавалось.



Как стало известно «КраСаве», Голубчиков, в 2017 году, пока команда находилась на выездном матче в Тамбове, выписывал сам на себя и получал в клубной кассе наличные за футболистов. 28 апреля 2017 года Голубчиков вывел из кассы клуба 4 миллиона 400 тысяч рублей, а всего только за апрель-май 2017 года, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей. Бюджетных денег.

— Как ты узнал о случившемся?

— Спустя год на связь вышел Александр Котляров, наш вратарь. Я удивился – в команде я с ним особо не общался. Он позвонил: «Если будут звонить из полиции, скажи, что ты получал эти деньги». Я ему ответил, что ничего такого говорить не буду, он ещё поубеждал меня, но на этом разговор закончился. День-два, звонят с незнакомого номера, представляются оперуполномоченными края, а потом присылают мне в WhatsApp фото, что я получал эти деньги.



— Ты эти деньги не получал?

— Да. И подпись не моя.

— Котляров уговаривал тебя наврать следствию?

— Да. Я не знаю, были у него интересы или нет, но человек столько лет играет в клубе, там всё меняется — руководство, тренеры — а он один неизменный остаётся. Его тесная связь с директором прослеживалась.



Ранее Голубчикова уже отстраняли от футбольной деятельности – за подделку документов. Когда директора всё же убрали из клуба, заменивший его на этой должности Евгений Стрижиченко обратился в полицию с заявлением о выводе средств из клуба. Но проверка правоохранительных органов ничего не дала: сотрудники не дозвонились до ряда игроков, а реагировать на слова футболистов, что они так и не увидели обещанные деньги, не стали.



Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, посчитав, что футболисты всё получили. Но самое удивительное, что спустя время Стрижиченко тоже изменил позицию, сказав, что игрокам были выплачены все деньги.



— После таких нефутбольных руководителей остается выжженная земля, — говорит Коломыц. – Они надувают мыльный пузырь, а команды пропадают.