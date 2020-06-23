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Как из «Луча» выводили бюджетные деньги, расследование «КраСавы»

Как из «Луча» выводили бюджетные деньги
Полина Куимова
«Только за два месяца из клуба вывели 17 миллионов». Как убивали футбол во Владивостоке
Новое руководство уверено, что злоупотребления были, но лезть в эти дела не хочет.
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Евгений Савин в новом выпуске своего шоу «Красава» поехал во Владивосток и провел расследование, как вышло так, что буквально в один день город из-за действий чиновников лишился профессионального спорта: футбольного клуба «Луч», хоккейной команды «Адмирал» и волейбольной «Приморочки».

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Это коснётся всех профессиональных команд Приморского края.

Поле заросло, на базе никого и обшарпанные стены

Заросшее одуванчиками поле.

Фото: Евгений Савин

И вот такая база.

Фото: Евгений Савин

В этих вагончиках когда-то жила какое-то время игроки дубля.

Фото: Евгений Савин

— У «Луча» ничего нет – один автобус остался, — говорит Максим Надасюк, экс-капитан «Луча». — Кто мог подумать, что так сложится? Деньги были, спонсоры. Сейчас, спустя столько лет смотришь на это и за голову берёшься. Мы узнали о закрытии клуба от губернатора из СМИ, когда он решил вообще весь профессиональный спорт в крае закрыть. На мой взгляд, всё это можно было по-другому сделать: опуститься во вторую лигу, играть своими, мы по воспитанникам, по-моему, на пятом месте были.

— Ты можешь как опытный игрок сказать, почему последние 10 лет клуб целенаправленно, медленно, но верно умирал?
— Отсутствие внимания от властей края. Когда был Сергей Михайлович Дарькин (экс-губернатор Приморского края — “КраСава”) — человек любил футбол, был спонсор и была стабильность. Ушёл Сергей Михайлович, пришёл Миклушевский, и клуб жил на бюджетные деньги — 150 миллионов. Хотя бюджет у клуба порядка 300 миллионов.

— То есть бюджет был 150, а жили на 300? Вы начинали каждый сезон с минусом 150 миллионов?
— Получается, да.

— Как ты думаешь, что будет с владивостокским футболом через 5 лет?
— Клуб однозначно вернётся. Невозможно, чтобы во Владивостоке не было футбола. Придёт новый губернатор — и “Луч” опять будет играть.

— То есть, только смена власти поможет спорту восстановиться?
— Смотри, вот у нас губернатор Кожемяко. Был он в Амурской области — команда прекратила существование, был на Сахалине, сколько они выигрывали вторую лигу — и команда не могла подняться. И здесь — такой “могильничек” в его активе. Это, наверное, показывает его отношение к спорту. С ним я не вижу перспективы.

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Как выводили деньги

С 21 июня 2017 года Арбитражным судом Приморского края в отношении «Луча» введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Уже на тот момент у клуба было больше 100 миллионов долгов, а в материалы дела всё поступали и поступали требования от кредиторов. Клуб жил в долгах, но продолжал существовать не по средствам, получая субсидии и подписывая игроков на огромную зарплату.

Вот так выглядит зарплатная ведомость клуба за сентябрь 2019 года.

Далее Савин напоминает, что учредителями клуба является администрация Приморского края и города Владивостока.

— Налицо аффилированность местной властью, — говорит Евгений. – Кто ответит за потерю командой профессионального статуса и её банкротство?
— Там слишком много мути и слишком много непонятного, — рассуждает президент «Луча» Игорь Сафин. – Можно сколько угодно критиковать губернатора, что он решил отказал в финансировании, но я считаю, что надо и тут искать что-то позитивное. Альтернативы глубокой реструктуризации и реформам в «Луче» просто нет. Болельщика, кредиторам на руку, министру спорта – тоже на руку. И даже губернатору на руку! Не понравится только тем, кто хочет что-то унести из клуба. Мы месяц назад договорились о реформировании, прошёл уже почти месяц. Если так и дальше продолжится, клуб просто умрёт.

— Откуда появилась цифра в 400 млн?
— Там, где есть бюджетное финансирование, всегда появляются жучки, которым интересен не футбол, а деньги. Если сейчас выстраивать «Луч» по-новому, должен быть вектор, нацеленный на самоокупаемость. Нужно выстраивать правильную структуру, постоянно сокращая бюджетное финансирование.

— У вас, как у новоизбранного президента, будут полномочия рыть и копать. Будете добиваться уголовных дел?
— Вы, наверное, сейчас будете разочарованы, но я не хочу в это лезть. Там, конечно, можно попытаться завести уголовные дела, но я не хочу этим заниматься. У меня нет сомнений, что там были злоупотребления, но и доказательств на сегодняшний день нет.

Савин эти доказательства нашёл – о том, как Александр Голубчиков, тогдашний директор «Луча», выводил из кассы деньги, ему рассказал бывший игрок приморской команды Юрий Коломыц.

— Перед последним туром к команде пришёл Голубчиков, попросил во имя спасения приморского футбола — счета были арестованы и заблокированы — подписать дополнительное соглашение, чтобы вывести через нас средства и оплатить проживание и питание на выезде.

— То есть предложил подписать дополнительное соглашение, чтобы продолжить жизнедеятельность клуба?
— Совершенно верно. Мы уже были в аэропорту, когда он подошёл с соглашением в двух экземплярах. Сказал, что если клуб занимает на момент первого круга 12-е место, то футболисту выписывается премия. Лично мне выписали 500 тысяч рублей.

— Вы понимали, что это незаконно?
— -Нам говорили, что команде надо как-то прожить, чтобы мы получили свои премиальные, клуб не обанкротился, не снялся с чемпионата — всё под этим соусом подавалось.

Как стало известно «КраСаве», Голубчиков, в 2017 году, пока команда находилась на выездном матче в Тамбове, выписывал сам на себя и получал в клубной кассе наличные за футболистов. 28 апреля 2017 года Голубчиков вывел из кассы клуба 4 миллиона 400 тысяч рублей, а всего только за апрель-май 2017 года, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей. Бюджетных денег.

— Как ты узнал о случившемся?
— Спустя год на связь вышел Александр Котляров, наш вратарь. Я удивился – в команде я с ним особо не общался. Он позвонил: «Если будут звонить из полиции, скажи, что ты получал эти деньги». Я ему ответил, что ничего такого говорить не буду, он ещё поубеждал меня, но на этом разговор закончился. День-два, звонят с незнакомого номера, представляются оперуполномоченными края, а потом присылают мне в WhatsApp фото, что я получал эти деньги.

— Ты эти деньги не получал?
— Да. И подпись не моя.

— Котляров уговаривал тебя наврать следствию?
— Да. Я не знаю, были у него интересы или нет, но человек столько лет играет в клубе, там всё меняется — руководство, тренеры — а он один неизменный остаётся. Его тесная связь с директором прослеживалась.

Ранее Голубчикова уже отстраняли от футбольной деятельности – за подделку документов. Когда директора всё же убрали из клуба, заменивший его на этой должности Евгений Стрижиченко обратился в полицию с заявлением о выводе средств из клуба. Но проверка правоохранительных органов ничего не дала: сотрудники не дозвонились до ряда игроков, а реагировать на слова футболистов, что они так и не увидели обещанные деньги, не стали.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, посчитав, что футболисты всё получили. Но самое удивительное, что спустя время Стрижиченко тоже изменил позицию, сказав, что игрокам были выплачены все деньги.

— После таких нефутбольных руководителей остается выжженная земля, — говорит Коломыц. – Они надувают мыльный пузырь, а команды пропадают.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: vk.com/fcluch

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