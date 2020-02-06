«Тренеры хотели взять детей и перекрыть шоссе». Как во Владивостоке умирает футбол

Новости о финансовых проблемах футбольных клубов в России уже давно не удивляют российских болельщиков. Чаще всего это заканчивается расторжением контрактов с футболистами, вылетом клубов из РПЛ в ФНЛ или из ФНЛ в ПФЛ или, в худшем случае, смертью команд. Уже этой зимой проблемы настигли подмосковные «Химки».
3 февраля появился новый сигнал бедствия – на этот раз из Владивостока, где с трудностями столкнулся местный «Луч»:
— задолженность по выплате зарплат в клубе образовалась с сентября 2019 года;
— долги «Луча» по разным статьям расходов превышают 320 миллионов рублей. Эта задолженность накопилась за шесть лет;
— зарплаты не получают не только футболисты и тренеры основной команды, но и специалисты, работающие в центре детской спортивной подготовке «Луча». Это связано с тем, что у центра подготовки и футбольного клуба общий бюджет;
— родители воспитанников «Луча» платят деньги детским тренерам из своего кармана, также им приходится платить за аренду манежа и участие в турнирах.
Такое положение дел заставило активных родителей пойти на отчаянный шаг – в понедельник они опубликовали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они просят президента не дать клубу умереть и построить в регионе футбольную академию с большим количеством полей, манежей, интернатом и школой.
Академии презентовали новый автобус, но потом он куда-то исчез. А тренеры в знак протеста против происходящего со школой готовы были перекрыть федеральную трассу.
Один из авторов обращения – Ирина, мама мальчика, который занимается в «Луче» с 2008 года.
— Сейчас, чтобы сын занимался футболом, нужно платить около пяти-семи тысяч в месяц, — рассказывает она. — Для нашего края это супердорого! А зарплата у тренеров всего от 23 до 25 тысяч рублей. Но им её не платят с августа, «на поддержку штанов» скидываемся родителями: кто-то по тысяче рублей, кто-то по 500. Плюс мы снимаем манеж за свои деньги, чтобы дети по снегу не бегали. За него мы платим 4500 с человека, при условии, что нас 28. А экипировку нам выделяли за шесть лет всего два раза: только трусы и майку.
Фото: fc-luch.com
С детскими турнирами на Дальнем Востоке тоже беда – клуб участие своей детской команды в турнирах финансово не поддерживает, родителям приходится возить детей на «Локобол» или на турнир в Тальятти за свой счёт. В этом феврале дети должны были полететь на турнир в Южную Корею, но вмешался коронавирус: «Мы сами купили билеты в Корею, а они стоили 17,5 тысячи на одного ребёнка, — говорит Ирина. — Были и другие расходы– около шести тысяч на ребёнка. А позавчера корейцы закрыли границу из-за коронавируса. У нас был самый дешёвый тариф, и из-за этого мы потеряли вообще всё».
При этом деньги, по словам Ирины, клубу выделялись. Например, на покрытие поля, которое «было покрыто на бумаге, а на самом деле нет», или на новый автобус, «который сначала торжественно презентовали, а потом его никто не видел».
— Тренеры уже хотели брать детей и идти перекрывать федеральное шоссе, — рассказывает женщина, — но я сказала, что ходить на тренировки в тюрьму будет не очень удобно. Такой поступок — нарушение сразу трёх статей уголовного кодекса, вплоть до экстремизма, вовлечения несовершеннолетних и незаконных митингов. Этого делать нельзя ни в коем случае. А вот видеообращение сделать можно. Но это шаг отчаяния. Мы, по сути, уже «мертвы», просто тренеры не могут взять и отвернуться от детей.
Родители требуют, чтобы занятие футболом для детей было бесплатным, а ради здоровой нации уроки футбола должны стать обязательными в школе
Ещё одна проблема, которой озабочены родители, – за занятия футболом приходится платить немалые деньги. Их предложение – сделать обучение бесплатным.
— В школе есть набор обязательных уроков, — говорит Ирина. — А если бы мозг у тех, кто отвечает у нас за образование, работал лучше, если бы они хотели здоровую нацию, то обязали бы каждого ребёнка ходить в спортивную секцию: хоть шахматы, хоть шашки с бадминтоном или футболом. Каждой маме понятно, что любого ребёнка нужно обязать ходить в спортивную секцию.
— И всё это должно быть бесплатным?
— В идеальной структуре координат конечно это должно быть полностью бесплатно, вроде школы олимпийского резерва или футбольной академии. Всё должно быть на государственном обеспечении. Мы же с вами не обсуждаем, что обычные школы абсолютно не нужны! Давайте их тоже не будет строить, это же сплошные расходы. А бесплатного спорта в крае практически не осталось, а номинально он таким и должен быть. Даже если не все будут профессиональными футболистами, оттуда выйдут молодые, здоровые спортсмены — это генофонд, это, простите, работники хорошие.
— Но здесь мы можем столкнуться с проблемой, что государственные деньги могут пойти не на развитие спорта, а в карманы чиновников.
— Если вдруг случится чудо и всё это будет под контролем какого-то грамотного, простого директора, то всё будет нормально. Вот, например, у меня сейчас муж руководитель строительства, вот он грамотный и честный человек. Вот так случилось, что он в жизни никогда копейки не возьмёт. Вот такого взять и найти — тогда будет очень даже неплохо!
— В частных владельцев вы не верите?
— Да какие у нас частники? Им это не нужно. Есть только двое таких – Галицкий в Краснодаре и Чайка в Ростовской области. А вообще, мы согласны и на меньшее, но хотелось бы, чтобы было как у Галицкого.
Фото: fc-luch.com
В правительстве края уже заявили, что школу распускать не собираются, а все долги выплатят. Но родители не верят в серьёзность намерений властей.
Реакция на обращение к президенту была моментальной. Например, детского тренера «Луча», по словам Ирины, сразу вызвали к руководству клуба и спрашивали, кто эта женщина, зачитывающая обращение президенту. К вечеру понедельника появился и первый официальный ответ родителям – от РФС:
— В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования «Луча», — говорится в заявление организации. — Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано. Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для её стабильной работы.
А вчера на официальном сайте правительства Приморского края было объявлено о предоставлении субсидии «Лучу» от министерства физической культуры и спорта Приморского края.
— После подписания соглашения долги по заработной плате спортсменам и сотрудникам клуба будут погашены. Выплаты начнутся уже на следующей неделе. Что касается детского футбола, то Центр подготовки юных футболистов при клубе останется и будет продолжать работу. Никто не собирается распускать эту школу. Нам нужны эти ребята – это будущее нашего футбола, – заявил глава министерства физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов.
Но родители чиновникам уже не верят.
— Когда мы записывали обращение, было решено, что «котёнок уже умер», — говорит Ирина, — но своим поступком мы застопорили этот процесс. Это хорошо, но есть подозрение, что сейчас там просто хотят заткнуть рты и дать тренерам зарплату. Но нам надо, чтобы все чиновники, виноватые в этом развале, ушли.
Залатать дыры недостаточно, мы проходим через это уже лет десять: раньше мы тоже писали письма губернатору, но только сейчас наше обращение сработало. Но на этом нельзя останавливаться! Мы боимся, что сейчас все дождутся, что тема просто затихнет. А нам нужны не полумеры — нам нужна академия.
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