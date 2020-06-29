Разделались с Италией за 3 минуты. Последняя великая победа главной сборной СССР

32 года назад сборная СССР добилась одной из самых громких побед в своей истории. Команда Валерия Лобановского показала «футбол будущего», за три минуты разобравшись с грозными итальянцами, и пробилась в финал чемпионата Европы 1988 года в ФРГ. Вспоминаем, как это было.

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Игроки СССР хотели удивить итальянцев. Перед матчем Лобановский устроил тактический опрос

На следующий день после победы СССР над Англией (3:1) и выхода советской сборной в плей-офф Евро-1988 главного тренера команды Валерия Лобановского и вратаря Рината Дасаева пригласили на немецкое телевидение. В программе, посвящённой проходящему турниру, солировали, конечно же, представители сборной ФРГ во главе с Францем Беккенбауэром. Однако и нашей делегации уделили достаточно эфирного времени. В течение примерно 20 минут Лобановский и Дасаев отвечали на вопросы журналистов. Корреспонденты в основном спрашивали про перспективы сборной СССР на турнире и интересовались у тренера, как он собирается противостоять сборной Италии. Однако один вопрос кардинально отличался от остальных.



«Вы как тренер добились больших успехов, много раз выигрывали звание чемпионов СССР, побеждали в Кубке кубков, Суперкубке, но всё время выглядите каким-то неприступно суровым. Почему вы никогда не улыбаетесь?» — поинтересовался у Лобановского один из корреспондентов.

СССР — Италия, полуфинал Евро-1988 Фото: Getty Images

Главный тренер сборной СССР широко улыбнулся и сказал: «Если бы было установлено, что улыбка тренера имеет решающее значение в его деятельности, то я бы улыбался постоянно».



Как вспоминал великий советский футболист Виктор Понедельник, работавший тогда в еженедельнике «Футбол-Хоккей», после этих слов собравшиеся в студии зрители и журналисты ещё долго улыбались и аплодировали тренеру.



«Здесь же было объявлено, что советская команда, не имевшая ранее реальной возможности после каждого матча встречаться с журналистами ввиду специфики её размещения (сборная СССР постоянно дислоцируется на спортивной базе в 15 километрах от Штутгарта и на игры вылетает и возвращается самолётом после матчей, то есть за полночь), теперь встретится со всеми желающими в понедельник на территории базы», — писал обозреватель.



Обещанная встреча в итоге состоялась. Наша сборная устроила корреспондентам тёплый приём и произвела на них отличное впечатление.

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Однако на прогнозы прессы столь радушный приём вовсе не повлиял. Подавляющее большинство заграничных журналистов были уверены: Италия – очевидный фаворит полуфинала. «Скуадра адзурра» заняла в своей группе второе место, не проиграв ни одного матча. Итальянцы сыграли вничью с ФРГ (1:1), после чего победили Испанию (1:0) и Данию (2:0). Да и в февральском товарищеском матче команда Адзельо Вичини с лёгкостью разделалась со сборной СССР (4:1).



Наша команда тоже прошла групповой этап без поражений, обыграв Нидерланды (1:0) и Англию (3:1), а также сыграв вничью с Ирландией (1:1). Более того, в своём квартете сборная СССР даже заняла первое место. Однако многочисленные потери нашей команды (Яковенко, Яремчук и Добровольский из-за травм пролетели мимо Евро, а Игорь Беланов выбыл из строя перед матчем с Италией) и превосходство итальянцев в классе не позволяли прессе отдать предпочтение советской команде. Вдобавок на сторону итальянцев должны были встать юношеский задор и свежесть. Команда Вичини оказалась самой молодой на чемпионате, а сборная СССР – самой возрастной.



Впрочем, наши футболисты статус аутсайдеров в предстоящем матче и не оспаривали.



— У итальянцев команда была приличная: Барези, Бергоми, Виалли, Анчелотти, молодой Мальдини… Индивидуально они были лучше нас, — вспоминал полузащитник Василий Рац. — Играть с ними в их футбол — техничный, в пас, — было бы сложно. Нужно было их удивить.

У опытного Валерия Лобановского, конечно же, нашлось решение, как поразить мастеровитых соперников.



«Мы обратили прежде всего внимание на то, что во всех предыдущих встречах соперники предоставляли итальянцам относительную свободу действий на поле, и те, используя свои незаурядные технические возможности, не знали, что называется, забот и вели игру так, как им хотелось. Перед нами стояла задача — лишить их привычных и удобных условий игры. Как это сделать? Самый верный способ — постоянный прессинг. Но он требует не только высокой функциональной готовности всех футболистов, он требует сознательного выполнения каждым своих обязанностей, я бы даже сказал, жертвенности. Короче, такая игра предполагает единство всего коллектива. Поэтому мы с утра в день матча провели анкетирование среди игроков, попросив их ответить на вопрос — согласны ли они и готовы ли к прессингу? Все 20 футболистов дали положительный ответ», — рассказывал Лобановский.

От него такой ошибки никто не ждал. Как закатилась карьера великого вратаря Дасаева Перед ЧМ-90 Дасаев не поехал в Израиль по «мусульманским делам», а потом его записали в бомжи и самоубийцы.

«Это был какой-то суператакующий футбол. Итальянцы были в шоке»

22 июня 1988 года на поле стадиона «Неккарштадион» в Штутгарте под проливным дождём советская команда устроила настоящий ад своим соперникам. С первой минуты встречи сборная СССР с невероятным энтузиазмом понеслась вперёд. Команда Лобановского была неутомима и вездесуща. Благодаря сумасшедшей самоотдаче, грамотному прессингу и огромному объёму физической работы игроки советской сборной прижали итальянцев к их воротам и принялись регулярно терзать оборону соперника и вратаря Вальтера Дзенгу опасными атаками.



«Это был какой-то суператакующий футбол!» — отмечал после игры впечатлённый тренер бременского «Вердера» Отто Рехагель.



«Они опускали головы, чтобы посмотреть на мяч, а когда поднимали, мяча уже не было. Мы всё накрывали. Итальянцы были в шоке», — вспоминал Василий Рац.

Видео.

При этом итальянцы лишь изредка отвечали острыми контрвыпадами. В первом тайме самым опасным эпизодом у ворот Дасаева стал момент с ударом Джаннини головой. Хавбек пробил практически с линии ворот, но наш голкипер в шикарном прыжке отразил удар.



К сожалению для СССР, такой сверхатакующий футбол сопровождали неприятные издержки. Из-за агрессивного прессинга и всеобщего желания поскорее вернуть мяч под контроль команда Лобановского схлопотала три жёлтые карточки ещё до перерыва. Уже на второй минуте «горчичник» получил Кузнецов, заработав себе дисквалификацию, затем жёлтую карточку получил Бессонов, который вскоре захромал и был заменён, и, наконец, за несколько минут до перерыва предупреждения удостоился Гоцманов. На том первый тайм и закончился.



После перерыва советские футболисты усилили давление и наконец дожали итальянцев. На 61-й минуте хавбек Геннадий Литовченко ворвался в штрафную, обошёл соперника и отправил мяч в дальний угол ворот.



«Игру против Италии я вспоминаю до сих пор. Состояние было сумасшедшее, мы просто летали. В нынешней жизни мне таких стрессов, эмоций иногда не хватает. Как и многим. В полуфинале мы измотали итальянцев, фактически перебегали», — вспоминал Литовченко.



Спустя всего две минуты после гола Заваров ускорился на левом фланге и сделал отличный прострел на свободного Олега Протасова. Нападающий с левой ноги в одно касание переправил мяч в ворота.



Для итальянцев это был приговор. В оставшееся время матча у них не хватило сил даже на один ответный гол.



«Это был великий матч, от которого мы получили огромное удовольствие, в том числе и от тактики, которую тренеры разработали и смогли воплотить в жизнь. Мы были просто счастливы. Все говорили тогда об игре в исполнении сборной СССР как о футболе будущего», — вспоминал Протасов.

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Действительно, после финального свистка никто не жалел комплиментов, комментируя игру советской сборной.



«Мы проиграли очень сильной команде, которая прежде всего блеснула своей физической подготовкой и оказалась в состоянии провести всю встречу на хороших скоростях. Относительно результата я могу сказать лишь, что он справедлив. Сборная СССР победила по праву», — признавался главный тренер итальянцев Адзельо Вичини.



Нападающий Алессандро Альтобелли назвал тактику советской команды безупречной, а защитник Рикардо Ферри заявил, что Советский Союз просто был сильнее.



Самым словоохотливым игроком в составе СССР оказался Ринат Дасаев.



«Я счастлив. Это один из лучших дней в моей жизни, да, пожалуй, и моих товарищей по команде. Ребята настроены сейчас на победу в чемпионате, и мы постарались воплотить эту мечту в реальность. Игра с итальянцами получилась одной из лучших на моей памяти. Очень надёжно и спокойно действовала оборона. Мне, вратарю, это хочется отметить особо», — говорил Дасаев.

Советскую команду похвалил даже Лобановский, который, как правило, был скуп на комплименты.



«Сборная СССР играла так, что я в отличие от предыдущих встреч не могу высказать претензий ни одному футболисту. Сегодня игроки сборной сделали всё, что было в их силах, и действовали так, как было намечено нашим тактическим планом. План, однако, не застывшая догма. Перед игрой мы требовали от футболистов, чтобы они выполнили три главных условия: активно действовали на протяжении всех 90 минут, постоянно поддерживали высокую скорость, причём не столько индивидуальную, сколько командную, коллективную, и, наконец, вели борьбу за каждый мяч и каждый метр поля. Если вы всё это выполните, говорили мы им, то импровизируйте в игре на здоровье, проявляйте свои индивидуальные возможности. И они всё это показали в полной мере. Безусловно, это был лучший матч сборной СССР в этом сезоне», — утверждал Лобановский.



Тем временем несколько тысяч десятков итальянских фанатов покидали стадион в тишине, а пару десятков наших туристов, не жалея голосовых связок, скандировали «Молодцы! Спасибо!», стоя у автобуса советской команды.

Сборная СССР празднует победу над Италией Фото: Getty Images

На следующее утро зарубежные газеты стали соревноваться в изобретательности, расхваливая нашу команду. Самым ярким оказался заголовок ежедневной немецкой газеты Bild: «Икра против пиццы — 2:0. Русский футбол — это деликатес».

Тогда футболисты СССР почувствовали эйфорию, а голландцы, которые тоже вышли в финал, наоборот, стали бояться приближающейся игры.



«Франк Райкард говорил Протасову, когда они допинг-тест проходили, что его партнеров, посмотревших наш матч с Италией, попросту страх охватил, и они даже не тешили себя иллюзиями в отношении решающей игры. Но поди ж ты… Кстати, тот же Райкард признался, что, забей Беланов пенальти, голландцы бы сдулись», — вспоминал Литовченко.

«Дай ему ещё сто раз так пробить — ни разу не попал бы». История великого гола ван Бастена Многие были уверены, что в финале Евро-1988 голландцу просто повезло.

Но, к сожалению, в финале Евро Беланов с точки не забил, а сборная Нидерландов не «сдулась» и довела финальный матч до победы (2:0).



Та встреча, конечно, немного подпортила впечатление о турнире нашим болельщикам, однако едва ли стёрла из их памяти великий полуфинал, в котором команда Лобановского блестяще разделалась с Италией. Пожалуй, это была последняя по-настоящему великая победа в истории первой сборной СССР.