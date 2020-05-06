Над нами издевались намеренно? Как футбольные судьи выкидывали СССР и Россию из турниров

В последние десятилетия XX века советские футболисты часто страдали от неквалифицированного, а порой и откровенно предвзятого судейства. Бывший рефери ФИФА Сергей Хусаинов убеждён: циничные «убийства» наших команд – не массовая паранойя болельщиков или выдумки государственной пропаганды. Факты преднамеренных ошибок действительно имели место. Вспоминаем самые вопиющие из относительно недавнего прошлого.

Взятки, договорные игры, скандалы в сборной России: откровения судьи-диссидента Хусаинова Мощное интервью, которое многим в нашем футболе не понравится.

Аугусто Ламо Кастильо (Испания)

ЧМ-1982. Бразилия – СССР – 2:1



В биографии уроженца Бадахоса был всего один матч чемпионата мира, на родной земле, и тот он умудрился испортить. По крайней мере с точки зрения наших соотечественников. В матче сборных Бразилии и СССР Аугусто «не заметил» два нарушения правил со стороны южноамериканцев, тянувших на пенальти. В первом тайме испанец оставил без внимания снос Рамаза Шенгелии в штрафной соперника, а во втором – откровенную игру рукой со стороны бразильского защитника. Итог – 2:1 в пользу фаворита. Кажется, примерно так всё было и задумано.



Сергей Хусаинов: «На чемпионате мира 1991 года среди юношей в Швейцарии сужу полуфинал Франция – Германия. На фуршете делегат матча представляется: «Сергей, я Ламо Кастильо». У меня сразу в памяти всплыла сборная 1982 года. Такой сильной команды у нас никогда не было! «Да, в Союзе вас хорошо помнят», — сказал я Аугусто. И тогда он признался: «Пойми меня правильно: матч открытия Кубка мира, на трибуне – президент ФИФА Авеланж, бразилец по национальности. Я просто не мог поступить иначе». Для меня это было дико слышать. Я-то думал, арбитр должен быть вне политики. Ошибался…»

Спустя два года Кастильо отработает один матч на Евро-1984 и в 1986-м закончит судить. В сентябре 2002-го испанский рефери умер, не дожив две недели до 64-летия.

Эрик Фредрикссон (Швеция)

ЧМ-1986. СССР – Бельгия – 3:4



Главный бухгалтер из Тидахольма – тогда судейство было чем-то вроде престижного хобби, придатка к основной работе – по-своему уникальная личность. Четыре матча на чемпионатах мира – три скандала, и все непосредственно связаны с СССР! В памяти болельщиков Фредрикссон остался главным «антисоветчиком» мирового судейского корпуса 1980-90-х. Притом что первые его пересечения с нашими командами оставили благоприятные воспоминания: под свист Эрика «Торпедо» в 1977 году скатало дома нулевую ничью с «Бенфикой» в Кубке чемпионов (не его вина, что послематчевые пенальти москвичи пробили скверно и вылетели). Спустя четыре года Фредрикссон зафиксировал крупную – 3:0 – победу тбилисского «Динамо» в полуфинале Кубка кубков над «Фейеноордом». После двух ЧМ всё это забылось – в какой-то момент отношения со Страной Советов у скандинавского рефери напрочь испортились.

На ЧМ-1982 он собственной нерешительностью – «зажёг» флаг, а потом опустил – спровоцировал грандиозный скандал с демонстративным уходом команды с поля в матче Франция – Кувейт и подставил советского коллегу в поле Ступара. Последнего эта история неотступно преследует всю жизнь, как страшный сон.

Советский судья на чемпионате мира 6 минут отменял чистый гол. Надавили шейхи Мирослав Ступар в 1982-м испугался шейха. Говорит, приснились зеркало и чёрная вуаль.

Спустя четыре года от действий герра Фредрикссона пострадал не один отдельно взятый гражданин СССР, а целая команда и её миллионы поклонников. Феноменальной сборной Валерия Лобановского – фактически переодетому киевскому «Динамо», только-только взявшему Кубок кубков, и усиленному звёздами других клубов – прочили большое будущее на мундиале в Мексике. И она оправдывала ожидания – разгром венгров, ничья с французами, плановая победа над Канадой – пока не встретилась с бельгийцами. И с Фредрикссоном.

Сборная СССР перед ЧМ-1986 Фото: РИА Новости

Считается, что швед допустил сразу две грубые результативные ошибки – при первом и втором голах в ворота Дасаева. Сначала не зафиксировал офсайд у Шифо, а затем проигнорировал сигнал ассистента о положении «вне игры» у Кулеманса (помощник Фредрикссона сделал то же самое, что его компаньон на ЧМ-1982). Существовала конспирологическая версия, что испанский лайнсмен Санчес таким образом помогал соотечественникам получить заведомо менее искусного соперника в четвертьфинале (в итоге Бельгия вышибла и испанцев – по пенальти). Так или иначе, судьи помогли «красным дьяволам» завершить основное время вничью – 2:2, а в дополнительное советская команда пропустила два «легитимных» мяча и вылетела с турнира. Лобановский тогда тактично воздержался от критики судей – за него их разнесла пресса, и не только советская. Фредрикссон впервые был выставлен врагом советского футбола.



Хусаинов: «Возможно, и существовала негласная рекомендация: остановить СССР. Не утверждаю, но и не исключаю такого варианта. Там работала вся бригада, но последнее слово в любом случае оставалось за главным. Швед профессионально проявил преднамеренность».

ЧМ-1990. СССР – Аргентина – 0:2

13 июня 1990 года всё было против сборной Союза – и 55 тысяч тифози на трибунах в Неаполе, страстно болеющих за своего идола Марадону, и «нефартовый» рефери. При счёте 0:0 Фредрикссон великодушно простил народного любимца, не заметив, как Диего рукой выбил мяч из ворот. Зато фол Бессонова против Каниджи на 48-й минуте швед хорошо рассмотрел, почти на тайм оставив нашу команду в меньшинстве против чемпионов мира. Шансов на спасение у неё после этого не было. Итог – 0:2.



Советская делегация подала протест на арбитраж Фредрикссона. Никита Симонян взывал к совести рефери: «Если бы Фредрикссон был честным человеком, он должен был бы упаковать чемоданы, сжечь свою судейскую лицензию и оставить футбол навсегда».

Хусаинов: «Эту игру я как администратор сборной смотрел со скамейки – по соседству с нашими великими тренерами, Лобановским, Морозовым, Мосягиным. И вот угловой: Серёга Алейников головой как дал в ближний угол! А там – Марадона. Не просто подставил руку – сыграл ею, выбив мяч из пустых ворот! Ваш антигерой Фредрикссон стоял в идеальной позиции, но вместо того чтобы назначить пенальти, показал жестом: продолжаем игру. На следующий день грустный Валерий Васильевич зашёл к нам с оператором в комнату и спросил: «Серёженька, как это народу объяснить?» А что тут скажешь? Я потом на семинаре топ-рефери ФИФА поднял этот вопрос: «У Фредрикссона была идеальная позиция – так почему же он не дал пенальти?». Ответ меня ошеломил. «No comments». «Божья рука» Марадоны из 1986 года – из этой же серии. «Без комментариев». Удобная позиция, ничего не скажешь! Недавно прочитал воспоминания главного судьи финала ЧМ-1990 – как Марадона его чихвостил, обзывал вором и прочими словами. Святой футболист, оказывается! А то, что он сделал против Англии в 1986-м и против СССР в 1990-м, – это просто «божья рука»!». Помню, писали протест, а толку от него, если человек, который на правах вице-президента ФИФА мог постоять за национальную команду, использовал служебное положение в личных интересах?»

Сергей Хусаинов и Валерий Лобановский Фото: Из личного архива Сергея Хусаинова

Больше человек-скандал на чемпионатах мира не работал. Но и лицензию сжигать не стал – ещё полтора года благополучно отсудил менее статусные турниры и ушёл на покой в 49 лет. Из публичного пространства Фредрикссон тоже бесследно исчез. Где он, что – неизвестно. Судя по возрасту (77 лет), сидит на пенсии.

Хуберт Форштингер (Австрия)

Кубок кубков-1991/1992. «Рома» – ЦСКА – 0:1



В конце прошлого века чёткого разделения на арбитров в поле и ассистентов, как сейчас, не существовало. Так получилось, что главные матчи своей жизни – финалы Кубка кубков 1986 года (победа киевского «Динамо» над «Атлетико» — 3:0) и Кубка чемпионов 1990-го («Милан» — «Бенфика» — 1:0) – австриец Форштингер отработал с флажком. В этом же качестве он дебютировал на международной арене: в игре Дания – СССР в 1985 году (4:2). Но одного его свистка в октябре 1991-го хватило, чтобы спровоцировать скандал.

Игрок, прославившийся голами в свои ворота. Фокин забивал всем вратарям ЦСКА начала 90-х! Уникальный был защитник.

«Чёрт бы побрал судью матча! – кипятился после игры на «Олимпико» Павел Садырин. — Я посмотрел видеозапись. Гол был. Всё было в пределах правил – ни одного нарушения». Понять возмущение тренера ЦСКА можно: всего один мяч отделил «армейцев» от 1/8 финала еврокубка. Тот самый, который москвичи по всем правилам забили на 84-й минуте. После подачи углового Колотовкиным другой защитник, Фокин, опередил чемпиона мира Фёллера и довёл счёт до 0:2. Отменив очевидный гол, Форштингер за шкирку втащил итальянцев в следующий раунд.

Несмотря на большой резонанс (даже итальянцы писали об ошибке опытного рефери), оргвыводов по линии ФИФА и УЕФА не последовало. Уже через 10 дней после Рима Хуберт, как ни в чём не бывало, обслуживал противоборство Испании с Францией (1:2) в отборе Евро-1992. На исходе карьеры Форштингеру выделили даже матч финальной стадии континентального первенства (теперь французы уступили – будущему чемпиону, Дании). Де-юре он завершил судейскую практику в 1994 году, но де-факто уже с 1993-го перестал получать назначения. Сейчас Хуберту 73, пенсионер.

Жорже Монтейру Короаду (Португалия)

Кубок кубков-1992/1993. «Антверпен» – «Спартак» – 3:1



Банковский служащий Короаду сделал хорошую карьеру в судействе, 11 лет носил значок «Рефери ФИФА» на груди и ушёл из большого спорта лишь по достижении возрастного ценза. Но у российского болельщика эта фамилия прочно ассоциируется с самой чёрной страницей в новейшей еврокубковой истории «Спартака». Воспоминания об Антверпене 1993-го по сей день болью отзываются в сердцах красно-белых.

Могли ли «Спартак» умышленно сплавить? Разбираемся, как его не пустили в финал еврокубков Романцеву до сих пор больно, когда ему напоминают про «Антверпен». Мы узнали новые подробности той истории.

Об этой игре за без малого три десятилетия написано и сказано столько, в том числе на «Чемпионате», что подробно пересказывать «злодеяния» Жорже Монтейру излишне. Вкратце: наказал «Спартак» одиннадцатиметровым, когда мяч находился на другой половине поля, и ошибочно выпроводил с поля невиновного Онопко (с Чернятински сцепился Иванов). Гол Ленхоффа с пенальти и лишил москвичей исторического, первого европейского финала.



По горячим следам Короаду нещадно полоскали в российской прессе. Называли убийцей «Спартака» и прочими нехорошими словами. Только в судейском корпусе ФИФА и УЕФА гнева футбольной России не разделили. На статус португальца скандал практически не повлиял: уже через месяц он судил Люксембург и Исландию в отборе ЧМ-1994, а осенью исправно получал назначения в Кубке УЕФА.



Хусаинов: «Вот тут предвзятости или преднамеренности не было. Когда мяч в игре, все действия наказываются в том месте, где случилось нарушение. Оно произошло в штрафной «Спартака» — поэтому пенальти. Проблема в том, что ассистент Короаду пропустил начало эпизода и принимал решение уже по последствиям, увидев, как Чернятински сымитировал удар битой в лицо. Удалять нужно было не Онопко (он вообще не при чём был), а Иванова за удар и Чернятински – за провокацию. И уж после решать, что назначать – одиннадцатиметровый или свободный удар. Когда потом в сборной я у Черчесова спросил, что же там случилось, он грустно усмехнулся: «У Андрюхи Иванова лучше спроси…»

Впоследствии Короаду неоднократно пересекался с российскими командами – с молодёжной сборной (0:2 от Франции с Зиданом), ЦСКА, «Локомотивом» и даже «Уралмашем». Обошлось без инцидентов. В 2001-м Короаду завершил судейскую карьеру, в конце нулевых входил в совет директоров клуба «Белененсеш» и даже немного попрезидентствовал в нём. Параллельно развил бурную общественную деятельность. Сейчас Короаду 64, он почётный член Португальской федерации футбола и уважаемый судейский эксперт на ТВ и радио.

Вацлав Крондл (Чехия)

Отбор ЧМ-1998. Болгария – Россия – 1:0



Об этом безобразии мы совсем недавно подробно рассказывали. Сборной России позарез нужна была победа в Софии, а чешский рефери Крондл сделал всё возможное, чтобы её не допустить, не назначив то ли четыре, то ли пять верных пенальти в ворота хозяев. С более хамским судейским отношением российская сборная никогда не сталкивалась.

«Такого беспредела не было никогда!» Как Россию не пустили на ЧМ, не поставив 4 пенальти Чешский арбитр Крондл издевался над российской командой в Болгарии. Колосков до сих пор уверен, что он делал это намеренно.

Хусаинов: «Я к тому времени уже отошёл от работы в сборной. По распоряжению Колоскова занимался лицензированием тренеров по программе УЕФА. И вот сижу как-то в аудитории на Сиреневом бульваре – звонит Пахомов, помощник Бориса Петровича Игнатьева. Говорит: «Доктор – так все звали Колоскова в «фифовских» кругах – просит рекомендовать арбитра на матч с болгарами. Я удивился: «Вы ему верите? Да он никогда в жизни палец о палец не ударит ради сборной своей страны! Ему главное, чтобы костюмчик сидел, лишь бы по всем этим конгрессам, семинарам, чемпионатам кататься. Но раз моё мнение интересно — добивайтесь отвода судей из Восточной Европы и других стран бывшего соцблока. В идеале – англичане или немцы. Австрийцы, испанцы тоже подойдут". А нам поставили Крондла! Колосков успокоил тренеров сборной: мол, руководитель федерации футбола Чехии его заверил, что всё будет нормально. А при чём тут он? Судит-то не руководитель федерации! Когда случилось то, что случилось, я организовал трёхдневную встречу с представителями судейского корпуса. Показал председателю итальянской коллегии Казарину ключевые эпизоды софийского матча. Он сидел и только головой качал: «Такого врагу не пожелаешь…» Пять стопроцентных пенальти Крондл не поставил. Пять! По прошествии лет коллега из Грузии, давно проживающий в России, рассказал, как Крондл хвастался в свой приезд в Тбилиси: «Как я русских прибил!». Судейские ошибки часто продиктованы личной неприязнью, а у Крондла были основания не любить СССР – в частности, события 1968 года (ввод войск в Чехословакию. – Прим. «Чемпионата»). К нам же относились как к захватчикам, поработителям – я на себе это отношение прочувствовал. Доказывать обратное было бесполезно. Меркантильный интерес рефери тоже не стал бы исключать. Случайностей на таком уровне практически не бывает».



На ЧМ-1998 во Францию не попала ни Россия, ни Крондл. После Софии одиозный рефери всё реже стал приглашаться на международные матчи и в 1999 году завязал с судейством. Но из системы не выпал – долгие годы работал на УЕФА в качестве делегата, в том числе на скандальном матче ЛЧ «Боруссия» — «Малага» в 2013-м. Немцы тогда забили два гола в компенсированное время и вышли в полуфинал. Семь лет спустя владелец испанского клуба, шейх Аль-Тани, потребовал УЕФА провести расследование действий шотландской бригады арбитров. Старину Крондла – ему сейчас 67 – оно тоже может коснуться. Теоретически. На практике вероятность такого разбирательства ничтожно мала. ФИФА с УЕФА своих не сдают.