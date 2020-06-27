Смолов забил «Барселоне». Фанаты уже обратились с призывом к Черчесову

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов отметился вторым голом в чемпионате Испании. В феврале форвард забил «Реалу», а теперь – «Барселоне». Россиянин вышел в стартовом составе (в прошлом туре появился лишь на 84-й минуте). Луис Суарес открыл счёт в первом тайме, а Смолов сравнял на 50-й минуте.

Ракитич сделал неудачный пас в центре поля. Аспас перехватил мяч и бросил в прорыв Йокушлу, который вошел в штрафную и прострелил на Смолова. Фёдор в касание пробил в практически пустые ворота, а после гола поцеловал мяч.

Гол Фёдора Смолова

Жерар Пике, Марк-Андре тер Штеген, Фёдор Смолов и Иван Ракитич Фото: Octavio Passos/Getty Images

Фёдор Смолов

На 60-й минуте россиянина заменил Нолито. А еще через семь минут Суарес сделал дубль. Однако, на 88-й минуте «Сельта» еще раз сравняла счёт (отличился Аспас). Таким образом каталонцы возглавили таблицу, обойдя «Реал» на одно очко, но у мадридцев матч в запасе (завтра сыграют на выезде с «Эспаньолом»). «Сельта» с 34 очками осталась на 16-м месте (8 очков до зоны вылета).

Смолов стал восьмым россиянином забившим обоим испанским топ-клубам – «Реалу» и «Барселоне». Раньше это удавалось: Александру Мостовому (пять голов «Барселоне», четыре — «Реалу»), Дмитрию Радченко (четыре — «Барселоне», два — «Реалу»), Валерию Карпину (два — «Реалу», два — «Барселоне»), Олегу Саленко (два — «Реалу» и один — «Барселоне»), Дмитрию Попову (два — «Реалу», один — «Барселоне»), Дмитрию Черышеву (по одному голу «Реалу» и «Барселоне») и Игорю Корнееву (по одному голу «Реалу» и «Барселоне»).



Гол Смолова вызвал бурную реакцию в социальных сетях и в комментариях на «Чемпионате».

Болельщики поздравили Смолова и на его странице в «Инстаграме», написав комментарии под фотографией шестидневной давности. Один из поклонников написал: «зарядил пушку «Барселоне»

Перед матчам букмекеры оценивали гол Смолова с вероятностью 25% (то есть с коэффициентом 4.00). Арендное соглашение между «Сельтой» и Смоловым рассчитано до конца нынешнего чемпионата Испании. Если испанский клуб не выкупит футболиста, то он вернется в «Локомотив».