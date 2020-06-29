Символическая сборная 24-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020.

Вратарь Александр Беленов, «Уфа»

Вратарь «Уфы» часто выручал свою команду в матче со «Спартаком». Его сейв в конце матча стал ключевым. Беленов провёл отличную игру.

«Спартак» пострадал из-за судейства? Это полная ерунда Ошибался ли арбитр? Почему красно-белые играли слегка трусливо? Ответы на главные вопросы после резонансного матча.

Защита. Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Правый защитник «Локо» был активен, успевал отрабатывать в защите и поддерживать атаку. Игнатьев выключил левый фланг «Рубина» и заслужил попадание в сборную.

Бранислав Иванович, «Зенит»

«Зенит» продолжает путь к чемпионству. Заслуга обороны в этом достаточно велика. Иванович здорово, по-капитански провёл матч с «Крыльями», снимал верх и хорошо начинал атаки.

Ярослав Ракицкий, «Зенит»

То же самое, что и про Ивановича, можно сказать о Ракицком. В паре защитники-легионеры отлично взаимодействуют.

Дуглас Сантос, «Зенит»

Ещё один игрок «Зенита», который понравился мне больше других кандидатов на эту позицию. Сантос все матчи за питерцев проводит качественно. Он уже приучил, что в защите его пройти трудно, а атаку он всегда поддерживает качественно.

«Зенит» едва не проиграл аутсайдеру. Спасли два пенальти У Дзюбы дубль, но его затмил арбитр. Он поставил два пенальти и отменил два гола.

Полузащита. Малком, «Зенит»

Малком наконец начал показывать то, для чего его покупал «Зенит». Уже второй матч подряд он один из лучших игроков команды. Постоянно активен, идёт в дриблинг, почти в каждой атаке обостряет ситуацию. Очень хороший игрок.

Павел Мамаев, «Ростов»

Мамаев забил первый гол «Ростова» в игре с «Арсеналом», здорово выглядел в центре поля, начинал атаки из глубины и делал всё, что должен делать исполнитель его позиции. Хороший матч Павла.

Вильмар Барриос, «Зенит»

Барриос не опускается ниже своего уровня, а уровень у него отличный. Как всегда, он выжигал центр поля в матче против «Крыльев Советов».

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Алексей сейчас лучший в «Локомотиве». Почти вся острота исходит от него, вот и в этом туре на его счету победный дубль в игре против «Рубина».

Нападение

Артём Дзюба, «Зенит»

Дзюба оформил дубль. Да, оба мяча забил с пенальти, но и в игре он был полезен. Постоянно стягивал на себя защитников, хорошо действовал в подыгрыше.

Эрик Бикфалви, «Урал»

Ещё один автор победного дубля в этом туре. Лидер «Урала» принёс команде победу над «Тамбовом» и был лучшим на поле. Да, под конец удалился, но «Уралу» это не помешало взять три очка.

Лучший тренер. Сергей Семак, «Зенит»

Семак уверенной поступью идёт к чемпионству. Сейчас он лучший среди коллег.