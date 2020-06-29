Символическая сборная 24-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 24-го тура РПЛ сезона-2019/2020.
Вратарь Александр Беленов, «Уфа»
Вратарь «Уфы» часто выручал свою команду в матче со «Спартаком». Его сейв в конце матча стал ключевым. Беленов провёл отличную игру.
Защита. Владислав Игнатьев, «Локомотив»
Правый защитник «Локо» был активен, успевал отрабатывать в защите и поддерживать атаку. Игнатьев выключил левый фланг «Рубина» и заслужил попадание в сборную.
Бранислав Иванович, «Зенит»
«Зенит» продолжает путь к чемпионству. Заслуга обороны в этом достаточно велика. Иванович здорово, по-капитански провёл матч с «Крыльями», снимал верх и хорошо начинал атаки.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
То же самое, что и про Ивановича, можно сказать о Ракицком. В паре защитники-легионеры отлично взаимодействуют.
Дуглас Сантос, «Зенит»
Ещё один игрок «Зенита», который понравился мне больше других кандидатов на эту позицию. Сантос все матчи за питерцев проводит качественно. Он уже приучил, что в защите его пройти трудно, а атаку он всегда поддерживает качественно.
Полузащита. Малком, «Зенит»
Малком наконец начал показывать то, для чего его покупал «Зенит». Уже второй матч подряд он один из лучших игроков команды. Постоянно активен, идёт в дриблинг, почти в каждой атаке обостряет ситуацию. Очень хороший игрок.
Павел Мамаев, «Ростов»
Мамаев забил первый гол «Ростова» в игре с «Арсеналом», здорово выглядел в центре поля, начинал атаки из глубины и делал всё, что должен делать исполнитель его позиции. Хороший матч Павла.
Вильмар Барриос, «Зенит»
Барриос не опускается ниже своего уровня, а уровень у него отличный. Как всегда, он выжигал центр поля в матче против «Крыльев Советов».
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Алексей сейчас лучший в «Локомотиве». Почти вся острота исходит от него, вот и в этом туре на его счету победный дубль в игре против «Рубина».
Нападение
Артём Дзюба, «Зенит»
Дзюба оформил дубль. Да, оба мяча забил с пенальти, но и в игре он был полезен. Постоянно стягивал на себя защитников, хорошо действовал в подыгрыше.
Эрик Бикфалви, «Урал»
Ещё один автор победного дубля в этом туре. Лидер «Урала» принёс команде победу над «Тамбовом» и был лучшим на поле. Да, под конец удалился, но «Уралу» это не помешало взять три очка.
Лучший тренер. Сергей Семак, «Зенит»
Семак уверенной поступью идёт к чемпионству. Сейчас он лучший среди коллег.
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