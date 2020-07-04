«Спартак» умудрился проиграть аутсайдеру в концовке. Главным героем матча снова стал судья

До середины второго тайма матч «Спартака» и «Тамбова» не сулил ничего интересного. Хозяева спокойно вели в счёте и приближались к долгожданной победе. Тем не менее концовка на «Открытие арене» получилась огненной – с обилием красивых голов, камбэком «Тамбова» и, к сожалению, спорными решениями судьи.

«Спартак» играл без Зобнина. «Тамбову» не мог помочь Мелкадзе

К игре 26-го тура обе команды подходили с серьёзными потерями. У «Тамбова» из-за условий аренды отсутствовал лидер нападения Георгий Мелкадзе, а у «Спартака» — Роман Зобнин. За отмашку в дерби полузащитник схлопотал даже не один, а два матча дисквалификации.



Вместо Зобнина Тедеско использовал вернувшегося в строй Крала. Кроме того, по сравнению с предыдущим матчем, немецкий тренер сделал ещё одну замену. С первой минуты в нападении появился Ларссон вместо Понсе.



Главному тренеру «Тамбова» Сергею Первушину пришлось заменить Мелкадзе Артёмом Федчуком. После проигранного матча с «Зенитом» он сделал ещё три перестановки – в центре обороны Таказов появился вместо дисквалифицированного Филина, Ойеволе сменил Юрганова, а в нападении Шляков занял место Костюкова.

Матч проходил без VAR

Домашняя игра «Спартака» с «Тамбовом» оказалась единственной, на которой не использовался VAR в субботний игровой день РПЛ. Дело в том, что максимальная вместимость VAR-центра – четыре игры в день. В субботу матчей было пять, так что специальной комиссии РФС и РПЛ приходилось выбирать, какую встречу оставить без видеопомощника. В итоге выбор пал на матч на «Открытие арене».



Казалось бы, для настрадавшегося в последнее время от VAR «Спартака», это должно было стать хорошей новостью. Однако в матче с «Тамбовом» хозяевам, как на зло, видеопомощника явно не хватало. Не исключено, что некоторые эпизоды в концовке встречи с VAR главный арбитр матча Владимир Москалёв трактовал бы по-другому.

Бакаев вывел вперёд «Спартак». Зелимхан уверенно реализовал пенальти

В начале встречи ожидаемо доминировал «Спартак». Хозяева владели мячом 60 % времени и пытались прижимать тамбовчан к их воротам. Для того, чтобы взломать оборону соперника, Тедеско даже придумал необычный приём с Жиго. Во время атак защитник поднимался в опорную зону и пытался помогать своим одноклубникам, раздавая проникающие передачи или врываясь в свободные зоны.



Тем не менее на старте встречи у спартаковцев были серьёзные проблемы с созиданием. Из-за технического брака и отсутствия движения впереди хозяева толком не могли приблизиться даже к чужой штрафной площади. Проникающие передачи «Спартака» регулярно перехватывались, а после забросов мячи редко добирались до адресатов. Когда же передачи всё-таки проходили, игроки, получали мяч, как правило, в борьбе.



Футболисты «Тамбова» лишь изредка убегали в атаки, однако за первые 20 минут единственный опасный момент в игре создали именно они. После розыгрыша углового Федчук пробил примерно с двенадцати метров, но отправил мяч рядом со штангой.

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К середине тайма «Спартак» увеличил темп, начал активно использовать фланги и после череды опасных моментов всё-таки смог поразить ворота Шелии. На 34-й минуте после передачи с правого края в Ларссон в чужой штрафной устремился к мячу и был сбит Таказовым. Главный арбитр встречи Владимир Москалёв тут же указал на точку.



Пенальти очень уверенно реализовал Бакаев. Зелимхан низом покатил в левый угол, а Шелия завалился в другую сторону.



После забитого гола «Спартак» ещё усилил давление. Но до перерыва увеличить разницу в счёте не сумел.

«Тамбов» вырвал победу в концовке. На этот раз «Спартаку» бы пригодился VAR

В начале второго тайма «проснувшийся» «Тамбов» едва не забил. После подачи со штрафного Грицаенко пробил головой в угол ворот, однако Максименко в падении ухитрился вытащить мяч с ленточки ворот.



На это «Спартак» ответил стремительной контратакой. Рассказов ушёл от соперников и вывел Соболева один на один. Форвард сблизился с вратарём, но переиграть его не смог. Шелия сумел отразить удар Александра с левой ноги.

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К тому моменту на «Открытие арене» уже шла развесёлая игра. Команды перестали осторожничать и начали обмениваться опасным контрвыпадами, в одном из которых «Тамбов» сумел сравнять счёт.



Заблокировав удар соперника, гости устремились в контратаку. Первый темп атаки команде Первушина не удался, зато второй получился на славу. Откликнувшись на отскок в центре поля, Алексей Рыбин сделал отличный заброс на оставленного без внимания Чуперку, а тот в касание «щекой» переправил мяч в ближнюю девятку ворот Максименко.

Вскоре на поле стало ещё веселее. На пропущенный мяч «Спартак» отреагировал всего лишь четыре минуты спустя. В метре от чужой штрафной площади Ларссон сначала пожонглриовал мячом, затем сместился ближе к центру, пробил и угодил точно в правую девятку.



Впрочем, второй пропущенный гол «Тамбов» будто не заметил. Уже на 72-й минуте гости вновь сравняли счёт. Со штрафного вышедший на поле Каплиенко навесил с правого фланга в центр владений Максименко, откуда Грицаенко точным ударом головой поразил ближний угол ворот.



Главным героем концовки мог стать Соболев, но, к сожалению для болельщиков «Спартака», очередной гол нападающего вновь не засчитали. После подачи нападающий оторвался от защитника и послал мяч в дальний угол ворот. Тем не менее по неизвестной причине арбитр усмотрел в действиях Соболева нарушение.

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А через пару минут Москалёв приговорил «Спартак». В своей штрафной площади Жиго не попал по мячу и сбил Каплиенко – судья поставил пенальти. После удара Обухова с одиннадцатиметрового Максименко достал до мяча, но от гола спасти свою команду не смог.

Чуть позже случился ещё один спорный эпизод. В собственной штрафной защитник гостей прихватил Понсе за футболку. В результате форвард упал, однако на этот раз Москалёв пенальти не назначил.

В дополнительное время хозяева организовали навал на ворота Шелии. Но спастись от поражения так и не смогли.