Гончаренко и правда встряхнул команду! ЦСКА забил 3 гола за 4 минуты

После возвращения Виктора Гончаренко дела у ЦСКА идут на удивление хорошо. Ранее «армейцы» уверенно переиграли в дерби «Спартак», а теперь здорово разобрались с «Ахматом». В Грозном команда Гончаренко сумела отгрузить хозяевам три гола всего лишь за четыре минуты!
В первом тайме ничего не предвещало столь яркой развязки. В невысоком темпе команды спокойно катали мяч и соорудили за 45 минут на двоих лишь шесть ударов, только один из которых пришёлся в створ.
Зато после перерыва гости устроили настоящую голевую феерию на «Ахмат-Арене».
На 61-й минуте Обляков получил пас на свободном левом фланге, а затем вырезал крутую передачу в чужую вратарскую, куда уже мчался Чалов. Мгновение спустя Фёдор замкнул прострел полузащитника, прервав свою затянувшуюся безголевую серию. Для форварда этот гол стал первым за семь месяцев в РПЛ. Ранее он забивал «Сочи» в ноябре.
Буквально в следующей атаке неутомимые «армейцы» удвоили преимущество. Чалов слева сместился ближе к центру штрафной и зарядил в ближний угол. На этот раз вратарь хозяев Городов выручил. Тем не менее на добивание подоспел Влашич. Хорват выждал шикарную паузу, усадив соперника на газон, приблизился к воротам и расстрелял голкипера.
На этом гости не успокоились. Уже на 65-й минуте они побежали забивать третий гол. В чужой штрафной Сигурдссон в метре от лицевой линии подхватил мяч, обыграл защитника и после мощнейшего удара угодил точно в дальний угол ворот.
К тому моменту «Ахмат» был уже приговорён. Впрочем, футболисты ЦСКА не смогли отказать себе в удовольствии добить «хромающего» соперника. Хотя скорее хозяева расправились с собой самостоятельно.
На 84-й минуте после прострела Бийола Семёнов случайно срезал мяч в свои ворота. Только автогола не хватало болельщикам «Ахмата» в столь «приятный» вечер.
Разгромив грозненцев, ЦСКА догнал «Ростов» и сравнялся с командой Карпина по количеству набранных очков (43). Похоже, возвращение Гончаренко пошло «армейцам» на пользу.
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