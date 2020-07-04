Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Ахмат» — ЦСКА – 0:4, обзор матча 26-го тура РПЛ, 4 июля 2020

«Ахмат» — ЦСКА – 0:4
Богдан Горбунов
Гончаренко и правда встряхнул команду! ЦСКА забил 3 гола за 4 минуты
А Чалов прервал свою безголевую серию. Фёдор забил впервые с ноября.
Футбол / РПЛ 0

После возвращения Виктора Гончаренко дела у ЦСКА идут на удивление хорошо. Ранее «армейцы» уверенно переиграли в дерби «Спартак», а теперь здорово разобрались с «Ахматом». В Грозном команда Гончаренко сумела отгрузить хозяевам три гола всего лишь за четыре минуты!

В первом тайме ничего не предвещало столь яркой развязки. В невысоком темпе команды спокойно катали мяч и соорудили за 45 минут на двоих лишь шесть ударов, только один из которых пришёлся в створ.

Зато после перерыва гости устроили настоящую голевую феерию на «Ахмат-Арене».

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
04 июля 2020, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 61'   0:2 Влашич – 62'   0:3 Сигурдссон – 65'   0:4 Семёнов – 84' (автогол)

На 61-й минуте Обляков получил пас на свободном левом фланге, а затем вырезал крутую передачу в чужую вратарскую, куда уже мчался Чалов. Мгновение спустя Фёдор замкнул прострел полузащитника, прервав свою затянувшуюся безголевую серию. Для форварда этот гол стал первым за семь месяцев в РПЛ. Ранее он забивал «Сочи» в ноябре.

Буквально в следующей атаке неутомимые «армейцы» удвоили преимущество. Чалов слева сместился ближе к центру штрафной и зарядил в ближний угол. На этот раз вратарь хозяев Городов выручил. Тем не менее на добивание подоспел Влашич. Хорват выждал шикарную паузу, усадив соперника на газон, приблизился к воротам и расстрелял голкипера.

Миранчук попал в штангу с пенальти, ЦСКА забил в Грозном 3 гола гола за 4 минуты!
Все матчи тура — в одной трансляции.

На этом гости не успокоились. Уже на 65-й минуте они побежали забивать третий гол. В чужой штрафной Сигурдссон в метре от лицевой линии подхватил мяч, обыграл защитника и после мощнейшего удара угодил точно в дальний угол ворот.

К тому моменту «Ахмат» был уже приговорён. Впрочем, футболисты ЦСКА не смогли отказать себе в удовольствии добить «хромающего» соперника. Хотя скорее хозяева расправились с собой самостоятельно.

ЦСКА: перезагрузка. Как пауза в карьере помогла Гончаренко обыграть «Спартак»
И чего ждать от команды дальше.

На 84-й минуте после прострела Бийола Семёнов случайно срезал мяч в свои ворота. Только автогола не хватало болельщикам «Ахмата» в столь «приятный» вечер.

Разгромив грозненцев, ЦСКА догнал «Ростов» и сравнялся с командой Карпина по количеству набранных очков (43). Похоже, возвращение Гончаренко пошло «армейцам» на пользу.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020