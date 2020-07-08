Кризисный «Милан» прибил «Ювентус». Это не случайность, хотя похоже на чудо

Перед началом встречи в Милане «Ювентус» оторвался от хозяев поля на 29 очков. Колоссальная разница, которую даже нельзя назвать везением или случайностью – нет, место «Милана» действительно соответствует его реальному положению после нескольких лет сомнительных владельцев, непоследовательных решений и неудачных трансферов. И вдруг – 4:2, причём, «Милан» действительно был лучше. Выглядит нелогично, но нужно учесть несколько моментов.

Стефано Пиоли – тренер с несколькими особенностями. Он вообще лучше готовит свои команды к большим матчам. Даже с «Болоньей» он громил «Интер», бил на выезде «Наполи» (трижды) и «Рому» и отбирал очки у «Милана». Проблемы в основном с аутсайдерами и середняками. Нынешний сезон – не исключение. В последних матчах «Милан» всухую обыграл «Рому» и «Лацио», но проиграл «Дженоа» и с трудом вырвал ничью у СПАЛ. К «Ювентусу» Пиоли тоже подготовился здорово.

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В первом «Милан» часто оставлял свободу центральным защитникам соперника, и даже полузащитникам, пока те оставались на собственной половине поля. Но в центральной зоне создавал такую плотность, что мяч шёл на фланг. А там вступали в отбор. У Эрнандеса и Конти (крайних защитников) на двоих 14 действий в обороне. Это типичный подход к прессингу средним блоком, но качественно реализованный. До гола Рабьо «Ювентус» имел преимущество по ударам благодаря стандартам (с них – четыре удара), с игры равенство – 3:3.



«Ювентус» прессинговал по-другому. Выше и амбициознее, накрывая центральных защитников. Но не слишком удачно, поэтому «Милану» периодически удавалось выйти через короткий пас. Хозяева даже больше владели мячом в первом тайме, но без остроты. В принципе, допустимо: план заключался всё-таки в сдерживании соперника, поэтому продвижение мяча было осторожным.



Ещё одна причина отсутствия моментов у ворот Доннаруммы – дисквалификация Дибалы. В последний месяц именно он отвечает у Сарри за магию. В ворота «Дженоа» и «Торино» он забил в моментах, которые трудно назвать голевыми: под давлением сразу нескольких игроков и без пространства, только за счёт стартовой скорости и сложных рывков. Его креативность маскировала проблемы «Юве» в позиционных атаках, а его отсутствие их проявило. 0:0 в первом тайме – следствие грамотной подготовки Пиоли и стерильности позиционных атак «Ювентуса», усугублённой отсутствием Дибалы.



Фантастический гол Рабьо (первый для него за «Ювентус») показало масштаб пропасти между составами команд. Рабьо в «Ювентусе» даже не входит в топ-3 ЦПЗ по игровому времени. Он как Бонавентура в «Милане». Но попробуйте представить, как Бонавентура тащит мяч 30 метров, не падает от толчка, убирает соперника на противоходе, на рывке уходит от защитников, бьет на скорости точно под штангу. Вот настолько у «Юве» лучше состав.

Адриен Рабьо принимает поздравления после своего фантастического гола Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В ответ на пропущенный гол «Милан» поднял прессинг. Раньше хозяева накрывали соперников на чужой половине поля только эпизодически, во втором тайме это стало системой. Игра раскрылась, пару раз «Юве» запаниковал, зато в другом моменте Куадрадо выполнил классный заброс на ход Роналду за спину защитникам. Кьяер и Романьоли оба не попали по мячу, но имеет значение не только их ошибка, но и более смелый стиль «Милана» в целом.

При 0:2 прессинг «Милана» ухудшился. Команда потеряла слаженность, но продолжила играть высоко. Появились разрывы между линиями, и в несколько минут после гола Роналду туринцы могли убить игру. Позже Сарри назвал следующие 15 минут матча «помутнением». Помутнение – это странный термин от профессионального футбольного тренера. Но факт в том, что игроки «Юве» допустили несколько необъяснимых индивидуальных ошибок.



Бонуччи странно выставил локоть в борьбе с Ребичем. Что бы он ни хотел делать – локтем оттолкнуть соперника или локтем заблокировать его удар – по правилам это запрещено. Ненужный риск в собственной штрафной, за который спокойно наказал Ибрагимович. Когда забивал Кессье, ошиблись сразу два игрока гостей. Бентанкур потерял Кессье, когда тот забежал в штрафную, а Бонуччи стал гадать, что сделает соперник, и был легко пойман на противоходе, заодно заблокировав путь и Ругани. Третий гол «Милана» начался с того, что Роналду зачем-то спустился в центр поля (там и так хватало игроков), получил пас и потерял мяч. Чалханоглу тут же отпасовал на Ребича и получилась атака три в четыре. Дальше необъяснимо сыграл Ругани. Сначала явно завалил Ребича, но атака продолжилась. Ругани побежал за Леао и даже догнал, но сыграл странно: не стал полностью перекрывать угол удара. Вместо этого он притормаживал, с опозданием попытался заблокировать удар и подправил его в ворота.

Рафаэл Леао после гола «Ювентусу» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Три гола за шесть минут вследствие невынужденных ошибок обороны – это нетипично для «Ювентуса», но надо отметить настойчивость «Милана» после того, как счёт стал 1:2. Хозяева по-прежнему играли смело и рисковали, но компенсировали это потрясающей реализацией. За каждую ошибку «Ювентус» был наказан голом. Четвёртый гол – после грубой ошибки. Сандро сделал перевод на другой фланг и подарил мяч Бонавентуре в собственной штрафной.



Пусть не оправданием, но частичным объяснением стольких ошибок можно назвать прессинг «Милана». Сравняв счёт, хозяева зажимали соперников до самых ворот и смело превращали игру в череду единоборств один в один на половине поля «Ювентуса». Ничью в первом тайме «Милану» принёс хороший план на игру, но победа во втором – это прыжок выше головы.

Вряд ли такой прессинг удастся команда сможет демонстрировать на системе. Одну из контратак Беннасер в необязательной ситуации начал с финта Зидана – это демонстрирует степень куража, с которым играли миланцы. После того, как счёт стал 2:2, они в оставшееся время сделали 15 попыток отбора (одну в две минуты, до того было в два раза меньше). Так прессинговать всё время нельзя. Но «Милан» приятно удивил уже и тем, что в принципе оказался способен на отрезок такого давления. Полчаса команда играла в современный футбол на уровне европейского топ-клуба. Возможно, частично это связано с уходом Ибрагимовича. Златан вернул свою команду в игру, но при этом именно с его уходом «Милан» заиграл быстро и провёл лучший отрезок в матче. Трудная ситуация для тренера.



«Ювентус» тоже удивил – тем, как легко поплыл под давлением. Ошибались все. Это не должно сказаться на чемпионской гонке в Италии (отрыв от второго места – семь очков), но для победы в Лиге чемпионов нужно играть и под прессингом тоже. И не выключаться из игры даже на шесть минут. Ну, или убивать игру при счёте 2:0 в свою пользу, когда соперник растерян и слишком раскрыт. Нужно хотя бы одно из двух.

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