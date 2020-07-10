Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. LIVE!

12:50. 12 претендентов на победу в Лиге чемпионов.

12:45. 15 минут до старта церемонии — совсем скоро начнём!

12:35. Расписание матчей стадии плей-офф выглядит следующим образом:

7-8 августа: ответные матчи 1/8 финала;

12-15 августа: четвертьфиналы (Лиссабон);

18-19 августа: полуфиналы (Лиссабон);

23 августа: финал («Эштадиу ду Бенфика», Лиссабон).

12:25. Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о новой вспышке коронавирусной инфекции в Португалии.

«Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за его преданность этому проекту и работу, которую он проводит вместе с Федерацией футбола Португалии, чтобы обеспечить проведение в Португалии успешного турнира. Я уверен, что при постоянном сотрудничестве между всеми заинтересованными сторонами мы положительно завершим сезон в Лиссабоне. Нет необходимости в плане В», — приводит слова Чеферина Daily Mail.

12:10. Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что четыре оставшихся ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на полях их номинальных хозяев.

Напомним, в Лиге чемпионов из-за пандемии коронавируса не были сыграны следующие матчи:

«Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1);

«Бавария» — «Челси» (3:0);

«Ювентус» — «Лион» (0:1);

«Манчестер Сити» — «Реал» (2:1).

12:00. Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдут жеребьёвки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало — в 13:00 мск.

Четыре команды уже вышли в четвертьфинал: «Аталанта», «РБ Лейпциг», «ПСЖ» и «Атлетико».



Ещё четыре команды определятся по итогам ответных матчей 1/8 финала: «Челси» — «Бавария», «Наполи» -«Барселона», «Реал» — «Манчестер Сити», «Лион» — «Ювентус».

Сеяных и несеяных нет, команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях УЕФА объявит незадолго до жеребьёвки.

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020 пройдут в августе в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех раундах плей-офф команды играют по одному матчу. Игры пройдут на стадионах «Эштадиу ду Бенфика» (здесь также состоится финал) и «Жозе Алваладе».

В 14:00 начнётся жеребьёвка Лиги Европы.