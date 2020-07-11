Какой же ляп совершил Лунёв! Постчемпионский синдром?

Выиграв досрочно золотые медали, главный тренер «Зенита» Сергей Семак может позволить себе выставлять любой состав в последних турах чемпионата. Хоть самого себя выпускать на поле. На матч в Грозном сине-бело-голубые вышли без целой группы игроков основы – Артёма Дзюбы, Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса, Ярослава Ракицкого, Бранислава Ивановича и Малкома, который, впрочем, попал в заявку в качестве запасного. С первых минут появился среди прочих и 19-летний дебютант РПЛ – центральный защитник Данила Прохин.

«У нас некоторым футболистам приходилось играть через два дня на третий, поэтому провели ротацию, оставили в Санкт-Петербурге игроков, которые провели много матчей, – объяснил Семак. – Смотрим на состояние футболистов, нам нужно, чтобы против «Спартака» все были в строю и в хорошей форме. Сейчас дадим возможность тем, кто не получал достаточно игровой практики, показать, как они выглядят на фоне хорошей команды».

В сложившихся обстоятельствах тренер «Зенита» мог ждать нелепой ошибки от кого угодно (прежде всего, от молодых Прохина и Леона Мусаева), но только не от «первого номера» команды Андрея Лунёва. По ходу сезона голкипер сборной России потерял место в основе сине-бело-голубых, уступив его Михаилу Кержакову, однако в начале 2020 года Семак вернул Лунёва в ворота, и тот уже не подводил. Напротив, выдал несколько «сухарей», регулярно выручал. Например, в «золотом матче» в Краснодаре, где парировал пенальти в исполнении Вандерсона.

По-видимому, завоевав чемпионство, Лунёв расслабился. Как ещё объяснить удивительный ляп Андрея в Грозном уже на 6-й минуте игры? Получив передачу от Прохина, голкипер хотел выбить мяч, но вместо этого подарил его Фелипе Визеу. Бразилец дважды обыграл Лунёва и выкатил мяч под удар Олегу Иванову. Удивительный гол! Потом Андрей ещё пару раз сыграл нервно.

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К счастью для Лунёва, его ошибку исправили легионеры: Дуглас Сантос сделал шикарный навес с левого фланга, а Себастьян Дриусси здорово забил. Но перед перерывом «Зенит» подвёл уже Эмилиано Ригони: судья Михаил Вилков удалил аргентинца за две жёлтые карточки.

Во втором тайме «Зенит» вдесятером достаточно спокойно удержал ничью, не испортили каши молодые Мусаев и Прохин. Но Семак, похоже, потерял одного игрока основы на матч со «Спартаком». Кого бы вы думали? Лунёва! Голкипер получил травму на ровном месте, выбивая мяч от ворот, и был заменен. Его увез с поля электрокар. Возможно, это самый неудачный матч в карьере Андрея.