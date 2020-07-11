Тедеско, который построил дно. Болельщики «Спартака», не обманывайте себя!

Просто факт: сегодня «Спартак» проигрывает «Сочи» — и выпадает из десятки. Это хуже, чем в бромантановом 2003-м. Это позор. Это дно. И оправдания не работают.

Всё против «Спартака»! Защитник Маслов эффектно забил в свои ворота Редкий по красоте автогол.

Ну правда, на кого там принято всё валить?



На судей, да? Вот сегодня опять в формате антиспартаковского заговора будет рассматриваться эпизод с участием Понсе и Заболотного. Люди зададут вопросы: как можно было не увидеть пенальти и почему рефери не обратился к VAR?

Во-первых, потому что по правилам именно товарищи из комнатки с мониторами должны говорить к главному: «Ты не увидел фол, иди посмотри». Именно так, а не наоборот. Считайте, что это ликбез.



Во-вторых, потому что самого нарушения и не было. Ещё до контакта с Понсе Заболотный отбил мяч рукой, потом смахнул его под себя, коснулся ещё и пятой точкой, а в итоге забрал в руки.



Как бы вам ни хотелось, не нарушение это. И точно не убийство — особенно по сравнению с тем, что судьи сделали с «Сочи» в матче со «Спартаком» в первом туре.

Фото: кадр из трансляции

Ещё одно бессмысленное оправдание, что Тедеско страдает из-за необходимости играть молодёжью. Смешно это. Ведь Доменико говорил, что состав его полночью устраивает. Ведь собирал эту команду Томас Цорн, параллельно отказываясь от Адриано, Зе и Фернандо. Глушакова с Комбаровым даже вспоминать не будем.



Ведь на банке сидят опытные Кутепов с Ещенко, 15-миллионный Тиль, куда более дешёвый, но на что-то способный Мирзов. Да и какие могут быть отговорки, если от Гулиева, Шюррле и Мельгарехо клуб с тренером сами только что отказались.



Так что молодёжь в составе и гол «ударом скорпиона» от Маслова — это не причина неудач, а дрянная отмазка. Впрочем, сам Тедеско ей и не пользовался. Не обманывайте себя и вы.

Фото: кадр из трансляции

Не виноват ВО ВСЁМ и Кононов. Не строил под него «Спартак» Томас Цорн. Знал он сразу, что нелюбимый фанатами, сменивший Карреру тренер уйдёт. И придёт ему на смену свой, вторым стал немец с итальянским темпераментом Доменико, получивший время для начальной постановки игры. Так что сегодняшние три защитника, перекат мяча у своих ворот и вынос от Джикии — это вряд ли то уникальное новшество, которое со временем приведёт «Спартак» к титулам.



Нечем Тедеско, который построил дно, пока запомниться, приме эмоций. И это уже проблема. И не отмени РФС стыковые матчи, «Спартак» был бы на грани ФНЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Так что не обманывайте себя. Нет никакого заговора. Нет никакого злого Кононова. Нет проблемы молодёжи.



Есть система, в которой «Спартак» становится середняком, получившим стадион и деньги, но теряющим историю, философию и идею.



Впрочем, нынешнее достижение дна — оно и нужно для того, чтобы от него оттолкнуться. Так что на данном этапе работает формула: чем хуже, тем лучше. Этим фанатам и можно себя тешить и успокаивать. А валить всё на третьих лиц — слабость. И она «Спартаку» не к лицу.