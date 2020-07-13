«Полнейший стыд!» Футбольный мир возмущён решением по «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити», который должен был пропустить два сезона в еврокубках из-за нарушений финансового фэйр-плей (FFP), выиграл дело в CAS – суд удовлетворил поданную клубом зимой апелляцию. Это значит, что англичане сыграют в ЛЧ в следующем сезоне, а принципы FFP ставятся под сомнение.

Богатые жизни важнее? «Ман Сити» вернули в еврокубки: клубам из России такое и не снилось Спортивный арбитражный суд не установил большинство нарушений, указанных УЕФА.

«Твиттер» массово желает финансовому фэйр-плэй «покоиться с миром».



«CAS принял апелляцию «Ман Сити». RIP финансовый фэйр-плей».

«Это конец того FFP, который мы знали».

«Раз уж FFP отменили. Настало время грабить банк и снова разрушать футбол. Мы готовы».

«FFP умер. Роман? Настало время для Килиана, Хаверца, Месси. Всё в порядке. Чего вы ждёте?»

«RIP фэйр-плэй (2011-2020). Причина смерти: нефтяные деньги».

«УЕФА: финансовый фэйр-плэй нужен, чтобы установить честность в футболе. FFP:»

«Кто-нибудь может объяснить, зачем вообще нужен фэйр-плэй?»

«Сити» в следующем сезоне, узнав, что фэйр-плэй не существует».

«УЕФА обращает внимание, что решение было принято CAS».

«Вы серьезно думали, что «Ман Сити» проиграет? Вы вообще видели их армию адвокатов?»

«УЕФА в суде пытается забанить «Сити» перед их бесчисленными адвокатами».

«Ман Сити» ведёт переговоры с CAS».

«Не уверен, как люди теперь будут воспринимать УЕФА серьезно. Полнейший стыд».

«УЕФА после того, как с «Ман Сити» сняли бан».

«Шейх Мансур и чиновники УЕФА прямо сейчас».

«Как я уже сказал, кэшем подойдёт?»