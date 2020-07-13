«Химки», отказываетесь от РПЛ? Тогда пропадите пропадом и убирайтесь вон!

Если правительство Московской области и футбольный клуб «Химки» откажутся от участия в РПЛ, то самобытному клубу я лично пожелаю сгинуть, растаять, испариться, исчезнуть с лица земли, пропасть пропадом, стереться из памяти.
Вы – ничто. Вас – нет. И лучше, чтобы было.
Но прежде, вы, товарищи, должны будете объяснить: какого чёрта тогда вы сливали миллиарды бюджетных денег – по паре сотен миллионов в год — на свою побрякушку? Да, вы, набивавшие брюхи агентов и залётных футболистов, вообще хоть раз ездили по посёлкам и деревням, которые не примыкают к МКАДу или Рублёвке? Вы хоть раз телепортировались из блатных тачек на разбитые футбольные поля Московской области, в бурьяне которых дети не только играть, но и найти друг друга не смогут?
Скажите, господа решалы, сжигающие народные миллиарды, в курсе ли вы, что даже в довольно крупных населённых пунктах вашей губернии не находится жалких 5-7 тысяч рублей в месяц на зарплату тренерам? Вы понимаете, что у иных администраций реально нет копеек ни на сетки, ни на мячи, ни на содержание площадок? И, если всё-таки понимаете, то не повод ли это для вас слиться из спорта и политики так же, как «Химки» сливаются из РПЛ?
Я уже писал об этом как-то, но повторюсь. Участие «Химок» в РПЛ было высшим смыслом бюджетных растрат. Ведь, попадая в элиту, клуб не только мог оправдать отъём денег у людей, но и вернуть им долги. Вернуть эмоциями, вернуть бизнесом, связанным с развитием спорта.
В Премьер-Лиге вы могли бы создать первый по-настоящему открытый клуб, привлекать телевидение и топовых блогеров, играть против Акинфеева и Дзюбы, развивать собственных футболистов, создавать целую футбольную культуру в Московской области. Да можно долго-долго перечислять, какие творческие возможности даёт участие в РПЛ и какие социальные проблемы при желании можно решать.
Но вам ведь ничего из этого, оказывается, не нужно.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Нет, конечно, вы можете сказать: мол, годами ошибались, но сейчас деньги от «Химок» пойдут на развитие любительского спорта, на восстановление стадионов, на укладку полей в регионах, на зарплаты детским тренерам – только кто ж вам поверит.
Ведь не сегодня, так завтра мы снова увидим «Химки» в ФНЛ, болтающимися от Калининграда до Владивостока, играющими на пустых стадионах и тихонечко сгрызающими народные деньги, оставляя от них одну шелуху.
В общем: не хотите в РПЛ? Боитесь? Ну, тогда, как сказал классик: пропадите пропадом и убирайтесь вон. Жалеть точно никто не будет.
- 13 июля 2020
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