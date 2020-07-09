«Понимаю Тедеско. Это беспредел». Разбор судейских ошибок в матче «Спартак» — «Локомотив»

В ворота «Спартака» пенальти назначать не следовало, а вот фол на Рассказове был. Разбираем работу судей вместе с арбитром Игорем Федотовым.

8 июля «Спартак» сыграл с «Локомотивом» 1:1. Уже по традиции в очередном матче красно-белых не обошлось без судейских скандалов и обсуждений. В матче было несколько спорных моментов, после одного из которых был удалён главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. После матча немец сказал, что «Спартак» судьи убивают в каждом матче. Разбираем моменты игры с арбитром Игорем Федотовым.

Да, Тедеско – точно герой! Он сказал, что судьи убивают «Спартак» Как мы и предполагали.

43-я минута, пенальти в ворота «Спартака»

На 43-й минуте был ошибочно назначен пенальти в ворота «Спартака». Между Миранчуком и Умяровым шла обоюдная борьба, скажу даже больше: это Миранчук скорее нарушает правила в атаке. Когда в штрафной площади идёт такая борьба, игроки держат друг друга, то арбитры всегда дают играть. Если мы посмотрим на момент, то увидим: действуя руками Миранчук оттягивал майку Умярову. Он вытянул на себя Умярова, а затем его оттянул – это нарушение со стороны Миранчука. Может, там и был контакт, но для меня это не одиннадцатиметровый удар.

Тедеско всё-таки Джокер. Но тренер-«псих», возможно, уйдёт из «Спартака» героем Когда удаление в матче с «Локо» могло бы быть идеальным завершением московского периода.

51-я минута, падение Айртона в штрафной «Локомотива»

Арбитром было принято правильное решение. Бразилец проталкивал мяч в штрафную, в этот момент Коченков отбил мяч рукой. Если бы через вратаря перекинули мяч, а уже затем он сбил Айртона – следовало бы назначить пенальти. Но последнее касание было за вратарём. Это означает, что игру стоит продолжать.

72-я минута, падение Рассказова в штрафной «Локомотива»

Следовало назначить пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Рассказове. Чорлука выставил ногу и сделал движение в сторону Рассказова, также игрок «железнодорожников» попал ему по бутсе, это видно на повторе. Если мы вспомним игру «Спартака» против «Краснодара», где работал Лапочкин, он поставил на Берге абсолютно такой же пенальти. VAR не стал вмешиваться, но как по мне, стоило пригласить арбитра, чтобы он посмотрел этот момент, как и момент с назначением пенальти в ворота «Спартака». Будь Лапочкин более квалифицированным, он бы обязательно разобрался.

Удаление Тедеско

Тедеско была показана первая жёлтая карточка, а затем мы видим, как Лапочкин стоит и разговаривает с ним. Видимо, тренер «Спартака» что-то ему сказал и получил вторую жёлтую. Если бы Тедеско оскорбил Лапочкина – была бы прямая красная, значит оскорбления там не было. Если напишут, что было оскорбление – это ложь. Все говорят, что был физический контакт с резервным, но такого не было. Он его или обнял, или пожал руку. По мне, это одна игра дисквалификации.



За что дали вторую жёлтую знает только Лапочкин. Запишут это как неспортивное поведение, несогласие с решением арбитра. Но шесть матчей Тедеско не дадут.

Очень хочется, чтобы Федун сдержал слово. Тедеско должен продолжить работу в «Спартаке» Некоторые претензии к немецкому тренеру – надуманные.

О словах Тедеско и беспределе в сторону «Спартака»

Что касается слов Тедеско о том, что судьи убивают «Спартак», то я его понимаю. Был момент с отменённым голом Соболева в матче с «Тамбовом», потом не заметили фол на Понсе. При этом не замечают нарушение Ларссона при голе, но замечают, как Соболев положил руки на кого-то. Это просто какой-то судейский балет.



Это беспредел. Если начинать выдёргивать все игры Лапочкина, там столько наберётся, что ого-го.

Это было первое московское дерби в карьере Лапочкина. Думаю, он получит за матч оценку 7,4 – из-за неправильного назначенного одиннадцати метрового удара в ворота «Спартака» и не назначенного пенальти в ворота «Локомотива». И это я ещё не говорю о жёлтых карточках. Переводя на не судейский язык – это двойка. Стабильная оценка Лапочкина, арбитра ФИФА. Но Кашшаи, скорее всего, его отмажет, как отмазал и Москалёва.