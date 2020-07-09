Да, Тедеско – точно герой! Он сказал, что судьи убивают «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выдал идеальное выступление на пресс-конференции после матча с «Локомотивом», по ходу которого он был удален за неспортивное поведение.

— До последнего момента я не был уверен, идти ли на пресс-конференцию, — начал Тедеско и тут же сделал комплимент прессе. – Но я очень уважаю вашу работу, поэтому нахожусь здесь. Также я очень уважаю работу судей. Она непростая. Но и рефери должны ставить себя на место тренера. Сегодня было дерби, много эмоций, но я просто шокирован тем, что происходило.

Тут стало понятно, что Тедеско не будет извиняться за удаление. Он начал атаку.

— Все, что произошло сегодня – необъяснимо. И это постоянно происходит со «Спартаком». Я про судей. Подумайте: в соперниках у нас был «Локомотив» — команда, близкая к Лиге чемпионов. Но и в этот раз против «Спартака» принимались неоднозначные решения. Я не буду говорить про сам пенальти, но до этого Умяров сыграл чисто в мяч в борьбе против Жоао Марио, но судья свистнул фол в пользу «Локо», что потом привело к пенальти. Почему судья в этом и других эпизодах не использовал VAR? Почему?! Против «Спартака» судьи его всегда используют. А сейчас – нет.

Тедеско вне себя: наорал на судей, получил красную карточку, не хотел уходить (фото) Очень некрасивое поведение главного тренера «Спартака».

Стоило бы напомнить Тедеско, что решение о просмотре повтора принимает не судья, а те, кто находятся в комнате с мониторами. Но, возможно, он имел в виду, что VAR тоже в сговоре с главными судьями.

— Мы сегодня играли детьми, — продолжал Тедеско. — Как детям можно играть с «Локомотивом» — клубом, который занимает второе место – не играя жестко в тело? Но когда наши игроки вели борьбу, то судья назначал штрафные, срывали атаки. Плюс, давали желтые за обычные фолы. У Бакаева – 8 желтых. Восемь! Вы считаете Бакаева жестким игроком? Как это все происходит? Но для меня его 8 карточка – не сюрприз. Ведь следом у нас матч с «Сочи».

В пассаже про детей хотелось напомнить, что у Тедеско есть Тиль за 18 миллионов, вполне взрослые Мирзов, Кутепов, Ещенко. Но, может, они были травмированы или не готовы.

Вопрос на 18 млн. У «Спартака» не получается спасти рекордный трансфер Тедеско добросовестно встраивает в командный футбол Тиля, а эффект отрицательный. Какие есть варианты?

— Все решения принимаются против «Спартака». Судьи «Спартак» убивают, — закончил Тедеско.

Но монологом дело не ограничилось. Отвечал Тедеско и на вопросы.

— Как вы отнеслись к увольнению Томаса Цорна?

— Я был удивлен тем, что Цорн ушел из клуба. Именно он пригласил меня в «Спартак». Том очень нам помогал — был и на теории, и в процессе разговоров с игроками, обеспечивая команду всем нужным. Цорн — очень интеллигентный и умный человек. У него большое будущее, я в этом уверен. Мы должны принять это решение. Это бизнес. Ничего личного. Я же был сконцентрирован на «Локомотиве». И мы взяли важное очко, хоть команда хотела большего.

А помните, Федун говорил о Цорне в «Спартаке» в 2023 году? Что-то пошло не так Чем запомнился Томас Цорн за 420 дней в «Спартаке».

— А вы не хотите уехать туда, где нормальные судьи, где менеджеров просто так не увольняют?

— Конечно, я не хочу уходить из «Спартака». Я люблю этот клуб, свою команду, коллектив Москву. Мы делаем все, чтобы сделать команду лучше. Если бы я не любил «Спартак» — то, что сегодня произошло, никогда бы не случилось. Мне правда хочется развивать эту команду, этих молодых ребят. Они все должны сделать шаг вперед. Думаю, все заметили прогресс. Но бывают ситуации, когда приходится сначала сделать два шага вперед, а затем шаг назад.



В футболе все меняется очень быстро. Мы верим в команду и продолжаем работать. Чемпионат России — странный и очень непростой. Но турнирная таблица очень плотная, и впереди у нас 4 очень важных игры, где мы должны достичь результата. Выйти в финал Кубка России и прекрасно закончить сезон. Нам это по силам.

Тедеско всё-таки Джокер. Но тренер-«псих», возможно, уйдёт из «Спартака» героем Когда удаление в матче с «Локо» могло бы быть идеальным завершением московского периода.

Тедеско закончил матч, где его команда опять не выиграла и он сам был удален – героем. Именно этой способности наши тренеры должны научиться у иностранцев в первую очередь.