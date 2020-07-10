«Вилкову теперь некому держать штаны». Разбор судейства 27-го тура

Прошедший тур РПЛ дал не один повод поговорить о судействе. Уже привычно больше всего споров вызвали решения, принятые арбитрами в матче «Спартака». На этот раз вопросы возникли по матчу с «Локомотивом». Но были и другие эпизоды, заслуживающие внимания. Вместе с арбитром Игорем Федотовым, продолжающим развивать свой ютуб-канал, разбираем главные судейские ошибки 27-го тура.

«Динамо» снова проваливается. Что не так с командой? Проблемы были и до карантина, просто иногда их получалось маскировать.

Слово Федотову.

«Тамбов» – «Ахмат» — 1:2. Оба пенальти в матче по делу

Матч судил Иванов, и на 17-й минуте, пусть и с помощью VAR, он принял верное решение назначить пенальти в ворота «Тамбова». Эпизод для арбитра очень сложный, кроме как на повторе увидеть его невозможно – там скопление ног во вратарской площади, сам вратарь… VAR помог в нужный момент. Одиннадцатиметровый удар в ворота «Ахмата» на 33-й минуте – тоже верное решение. Мелкадзе наступили на ногу, которая была на линии штрафной. Жёлтой тут не было – расстояние между игроками было небольшим, скорости у защитника «Ахмата» не было – это фол по неосторожности.

«Арсенал» – «Крылья Советов» — 2:4. Вилков провёл хороший матч

Вилков наконец-то научился судить. Егорова убрали, теперь держать ему штаны некому, так что пришлось Вилкову побегать. Он принял два хороших решений – на 19-й минуте правильно вынес жёлтую игроку «Крыльев» за симуляцию, а на 41-й – игроку «Арсенала». В целом он нормально отработал, подвигался, относился одинаково к обеим командам – так и должно быть.

«Зенит» – «Сочи» — 2:1, Заболотного и Мусаева не удалили по делу, но не увидели игру рукой у Ракицкого

Решение не показывать жёлтую карточку Мусаеву на 42-й минуте было правильным – игрок «Зенита» на жёлтую в этом эпизоде не наработал. Ничего страшного нет и в моменте со столкновением Заболотного и Ракицкого на 52-й минуте не произошло – Заболотный попал защитнику в руку, а за лицо Ракицкий держится, потому что нападающий «Сочи» угодил ему в лицо ногой, приземляясь.



Ещё один момент для нашего разбора произошёл на 59-й минуте. Мячом владел Кокорин, а Смольников опаздывал к эпизоду. Он пытался выбить мяч в подкате, когда Александр отдавал пас. Да, получилось, что Кокорин наступил Смольникову на ногу. В этом моменте нужно было продолжить игру, куда ещё ставить ногу Кокорину? Смольников иногда так делает, например, в матче «Зенит» – «Урал», когда судил Еськов.

Кокорин и Заболотный соорудили гол «Зениту». Но этого оказалось мало «Зенит» одержал трудную и волевую победу в очень важном для себя матче.

На 72-й минуте Турбин пропустил нарушение Ракицкого – он играл рукой. Следовало назначить штрафной удар и показать защитникуу жёлтую карточку. А на 76-й минуте кому-то могло показаться, что Азмун забил гол рукой. Но повтор из-за ворот помогает понять, что мяч отлетел в сетку от груди.

«Оренбург» – ЦСКА — 0:4. Пенальти в ворота «Оренбурга» был назначен неправильно – помог VAR

Пенальти на 73-й минуте в ворота «Оренбурга» назначен неправильно. Хорошо, что вмешался VAR. Это лёгкий момент для арбитра – видно, что защитник прижимает руку и отворачивается, чтобы мяч не попал в руку. Судья находился в хорошей позиции, момент простой, так что я не понимаю, почему он назначил пенальти. VAR правильно отменил жёлтую карточку и одиннадцатиметровый удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Ростов» – «Уфа» — 1:2. Судья не назначил пенальти в ворота «Уфы» и ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова»

Игра получилась сложной, в первую очередь из-за того, что на VAR сидел неквалифицированный арбитр. VAR должен спасать команды, а он и их не спас, и судье почти не помог.



Первый эпизод для разбора – 40-я минута матча. Шомуродов убегал от игрока «Уфы», тот пробегал перед ним, и мы видим контакт ноги защитника гостей и нападающего хозяев. Моя оценка – это нарушение слабо тянет на одиннадцатиметровый удар. Но ранее за такие моменты пенальти уже назначались, в матче «Зенита» и «Ахмата», например, поэтому и тут надо было быть последовательным и назначать одиннадцатиметровый. Для арбитра это сложный момент, он не видел эпизода, поэтому судья на ВАР должен был вмешаться в игру. На повторе видно попадание колена в ногу, если бы арбитр на ВАР посмотрел и пригласил главного оценить момент, то в ворота «Уфы», скорее всего, назначили бы одиннадцатиметровый удар.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

На 64-й минуте VAR вмешался в игру и помог Еськову принять правильное решение – назначить пенальти в ворота «Ростова». Еськову закрывали обзор, если бы он ушёл чуть-чуть влево, то сам бы увидел, что Байрамян в мяч не играл.



На 75-й минуте гол в ворота «Ростова» забили с нарушением правил. Для Еськова это сложный момент – игрок атаки сбил игрока «Ростова» коленом, но вторая нога футболиста хозяев закрывает главному арбитру обзор. Даже VAR не разобрался в этом эпизоде. Скорее всего, они просматривали момент на игру рукой нападающего, а надо было смотреть на ноги Норманна. Это ошибка VAR, хотя ответственности с Еськова я не снимаю. Но как Волошин не увидел контакт игроков? У них было много времени на просмотр. Видимо, Кашшаи им сказал, что решение надо принимать быстрее. А протокол VAR, в котором написано, что время для принятия решение не ограничено, он не читал. И «Ростов» проиграл из-за этой результативной ошибки судей.

«Спартак» — «Локомотив» — 1:1. Лапочкин ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака», а в ворота «Локомотива» – не назначил

На 43-й минуте был ошибочно назначен пенальти в ворота «Спартака». Между Миранчуком и Умяровым шла обоюдная борьба, скажу даже больше: это Миранчук скорее нарушает правила в атаке. Когда в штрафной площади идёт такая борьба, игроки держат друг друга, то арбитры всегда дают играть. Если мы посмотрим на момент, то увидим: Миранчук руками оттягивал майку Умярову. Он вытянул на себя Умярова, а затем его оттянул – это нарушение со стороны Миранчука. Может, там и был контакт, но для меня это не одиннадцатиметровый удар.

Да, Тедеско – точно герой! Он сказал, что судьи убивают «Спартак» Как мы и предполагали.

На 51-й минуте Айортон упал в штрафной «Локомотива». Арбитром было принято правильное решение продолжить игру. Бразилец проталкивал мяч в штрафную, в этот момент Коченков отбил мяч рукой. Если бы через вратаря перекинули мяч, а уже затем он сбил Айртона – следовало бы назначить пенальти. Но последнее касание было за вратарём. Это означает, что игру стоит продолжать.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Следовало назначить пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Рассказове на 72-й минуте. Чорлука выставил ногу и сделал движение в сторону Рассказова, также игрок «железнодорожников» попал ему по бутсе, это видно на повторе. Если мы вспомним игру «Спартака» против «Краснодара», где работал Лапочкин, он поставил на Берге абсолютно такой же пенальти. VAR не стал вмешиваться, но, как по мне, стоило пригласить арбитра, чтобы он посмотрел этот момент, как и момент с назначением пенальти в ворота «Спартака». Будь Лапочкин более квалифицированным, он бы обязательно разобрался.



Что касается удаления Тедеско, то ему была показана первая жёлтая карточка, а затем мы видим, как Лапочкин стоит и разговаривает с ним. Видимо, тренер «Спартака» что-то ему сказал и получил вторую жёлтую. Если бы Тедеско оскорбил Лапочкина – была бы прямая красная, значит оскорбления там не было. Если напишут, что было оскорбление – это ложь. Все говорят, что был физический контакт с резервным, но такого не было. Он его или обнял, или пожал руку. По мне, это одна игра дисквалификации. За что дали вторую жёлтую, знает только Лапочкин.

«Понимаю Тедеско. Это беспредел». Разбор судейских ошибок в матче «Спартак» — «Локомотив» В ворота «Спартака» пенальти назначать не следовало, а вот фол на Рассказове был. Разбираем работу судей вместе с арбитром Игорем Федотовым.

Что касается слов Тедеско о том, что судьи убивают «Спартак», то, я его понимаю. Был момент с отменённым голом Соболева в матче с «Тамбовом», потом не заметили фол на Понсе. При этом не замечают нарушение Ларссона при голе, но замечают, как Соболев положил руки на кого-то. Это просто какой-то судейский балет.



Это беспредел. Если начинать выдёргивать все игры Лапочкина, там столько наберётся, что ого-го.

Да, Тедеско – точно герой! Он сказал, что судьи убивают «Спартак» Как мы и предполагали.

«Урал» – «Динамо» — 2:1. Москалёву повезло, что Эль-Кабир не попал в пустые ворота

Матч судил Москалёв, который вообще не должен был работать в этом туре. Опять случился момент, похожий на эпизод с отменённым голом Соболева. Шла подача на Погребняка, вратарь вылетел на него, чтобы блокировать удар. Произошло столкновение Погребняка и Шунина, а мяч отскочил Эль-Кабиру. Но тот, на счастье Москалёва, не забил в пустые ворота. Москалёв зафиксировал в этом моменте фол против вратаря, но никакого нарушения там не было! Там скорее Шунин нарушал правила (но не на пенальти), а Погребняк играл в мяч. Но мальчик-судья решил перестраховаться. Повезло ему, что Эль-Кабир не забил, иначе Григорий Иванов ему сразу бы голову открутил (смеётся. – Прим. «Чемпионата»). Пусть скажет игроку «Урала»: «Спасибо, что я уехал из Екатеринбурга» и поставит ему бутылку виски. Хотя судьба должна была его наказать – поддерживать его после отменённого гола Соболева было нельзя.

«Динамо» снова проваливается. Что не так с командой? Проблемы были и до карантина, просто иногда их получалось маскировать.

«Рубин» – «Краснодар» — 1:0. Судья не поставил пенальти в ворота «Краснодара»

На матче работал Васильев, на VAR – Казарцев. На 19-й минуте они прозевали пенальти в ворота «Краснодара». После подачи углового игрока «Рубина» хватал за футболку Газинский. Это отлично видно на повторе, но для VAR это почему-то не очевидный фол. Как так можно – я не знаю.



На месте команд я бы посадил Колошина на табурет, чтобы тот объяснил, почему это не одиннадцатиметровый удар. И никогда в жизни он это не объяснит – видно же, как Газинский держит игрока «Рубина» за майку!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Сейчас все предъявляют судьям, а надо Колошину. Это он отвечает за VAR и из-за него арбитры ничего не понимают. А не понимают, потому что им ничего не объясняют. Могу сказать, что по работе VAR – это самый поганый тур в этом сезоне.



Судьи деградируют. На VAR люди тоже друг друга не понимают. Команды должны задать вопрос Колошину: «Где наши бабки, которые мы вложили в VAR?!». И спросить, почему он не работает, надо обязательно.