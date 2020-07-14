Семья умершего футболиста «Локомотива» Самохвалова обвиняет клуб в равнодушии. Кто прав?

Защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался 20 апреля в возрасте 22 лет. Футболисту стало плохо во время пробежки на улице. «Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясён произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи», — говорилось в заявлении «Локомотива».

В январе этого года Иннокентий проходил медицинское обследование и получил доступ к матчам. Евгений Савин в своём блоге «КраСава» встретился с матерью, вдовой и братом Кеши. А также поговорил с экс-тренером «Локомотива» Юрием Сёминым. Трагическая история из первых уст.

Проблемы с сердцем начались ещё в 2016 году

— В 2016 году у Кеши были проблемы. Он подцепил какую-то инфекцию, с которой играл, — рассказывает старший брат Иннокентия, Василий. Потом получил осложнения на сердце. Его начали обследовать, это мог быть миокардит. До этого никаких проблем не было.



Когда Кешу на год отстранили от футбола, врачи не говорили, что могло быть что-то опасное.



Есть непонимание, как такое может произойти. Это профессиональный клуб, — добавляет Василий. Если человек будет писать себе допуски, давать нагрузку, тогда я не понимаю смысла этих структур. Естественно, вопросы есть. Надо задавать их тем людям, которые ведут эту деятельность.

Игрок второй команды «Локомотива» Самохвалов умер во время пробежки. Что случилось? У защитника были проблемы с сердцем. Неизвестные подробности трагедии.

Мать футболиста чувствует долю своей вины

— Никто не говорил, что диагноз не совместим с футболом, — рассказывает Татьяна Терехова (мать Иннокентия). Было тревожно мне, как маме. Говорила, что жизнь не заканчивается на футболе. Кеша отвечал: «Мам, всё нормально, есть какие-то отклонения, но ничего страшного». Я расслаблялась. Сейчас чувствую долю своей вины. Может, надо было больше вникать, получать независимые консультации врачей, больше уговаривать сына заканчивать с футболом.



«Если я бы знал, я бы посоветовал прекратить занятия футболом»



Юрий Сёмин, который привлекал Иннокентия к первой команде, не получал информацию о проблемах игрока.



— Тренировочную работу он не избегал. Я не знал глубины проблемы. Стоило ли его допускать к футболу? Наверное, нужно говорить правду игроку. Если я бы знал, я бы беседовал с Иннокентием и посоветовал прекратить занятия футболом.



Такого же мнения придерживается и вдова Самохвалова, Анна. По её словам, Кеша доверял мнению врачей. Когда ему сказали, что тренироваться нельзя, он перестал, начал лечиться. Когда разрешили – продолжил играть.

У клуба не было возможности купить вдове квартиру

По словам матери Иннокентия, она просила рассмотреть вопрос о покупке квартиры для семьи Кеши, так как они остались без единственного кормильца. На что Василий Кикнадзе ответил, что на данный момент такой возможности нет.



Также был разговор и о том, что вдову Иннокентия возьмут работать в клуб с сохранением зарплаты игрока. Сделать это не получилось. Анна сейчас зарабатывает 50 тыс. рублей, 45 из которых – аренда квартиры. Конечно, ей и сыну помогает семья.



Анна же благодарит клуб:



«Большое спасибо за то, что я работаю в клубе. Могу хотя бы снимать квартиру. Также у меня есть пенсия по инвалидности».



Савин поднял вопрос и о страховке, которую семья должна была получить:



— Нам сказали, что это не страховой случай. Это был не тренировочный процесс, так как они находились на карантине, — сказала мать футболиста. Мы рассчитывали на более серьёзную помощь в этой ситуации. Трое моих детей прошли школу «Локомотива». Пусть это будет на их совести, пусть они сами подумают и сделают вывод.

«Хочу к мужу». Вдова Иннокентия — о своей утрате

— Мой сын подбегает к фотографии, говорит «папа», целует её, — рассказывает Анна. Каждый вечер мы ложимся, я показываю сыну видео с папой. Говорю ему: «Папа улетел на небо». Думаю, что Тёма пойдёт по стопам отца, ему очень нравится играть в футбол. Возможно, это будет четвёртый Самохвалов в истории «Локомотива». Что дальше? Дальше к мужу, хочу к нему. Серьёзно. Я купила нам два места, уже памятник выбрала.

Я обещала, что выращу сына, а потом хочу к Кеше. Он был доброй души человек, очень разносторонним. Писал красивые стихи, любил семью. Полностью отдавался делу. Кеша даже не называл футбол работой. Он говорил: «Не смейте говорить, что футбол — это работа».

Что известно нам об этой истории

У «Чемпионата» есть немного другая информация. Во-первых, вдова Самохвалова зарабатывает в клубе не 50, а 65 тысяч. Её супруг имел с клубом контракт ещё на год и по нему зарабатывал 150 тысяч в месяц. Во-вторых, после случившейся трагедии «Локомотив» единовременно выплатил Анне 2 миллиона рублей, плюс ещё один миллион рублей семье заплатил агент.



Клуб комментировать эту историю не хочет.