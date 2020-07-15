«Против «Спартака» судейский заговор и предвзятость. Что делать клубу? Смириться»

Сергей Хусаинов – экс-рефери ФИФА, в своё время возглавлявший Коллегию футбольных арбитров России, – о жарком июле в РПЛ, а прежде всего о судейском заговоре против «Спартака».

«Судье дают задание: «Так и так. Решай и не волнуйся»

— Заговор судей – такое в принципе возможно?

— Конечно.



— Звучит красиво и таинственно, но я не очень понимаю, как это может работать на практике. Всех судей в секретном чате оповещают: «Эту команду нужно «убить»?

— Есть такая структура – комиссия назначения. В неё приходят посланцы от клуба. Со списком арбитров и просьбой: этих назначать на домашние матчи, этих – на выездные. То есть назначения происходят не просто так. Когда назначение состоялось, судье дают задание: «Так и так. Решай и не волнуйся».



— Так было раньше, в ваше время?

— А принцип не меняется. И в России, и в международных матчах. Поменялись только цены. Стоимость услуг возросла. Рыночная экономика, инфляция, всё прочее. Опять же видео появилось, варовцы… Они тоже задействованы.

В моё время были свои нюансы. Когда я в 1999 году стал руководителем коллегии арбитров, то ввёл компьютерное назначение. Это было ноу-хау. Что тогда началось! Первыми взвыли судьи. Написали письмо на имя президента РФС Колоскова с просьбой меня отодвинуть. Помню, подошёл один судья: «Серёнь, дай мне, пожалуйста, игру в Элисте». Я говорю: «Не могу. Всё решает компьютер. А что случилось-то?». – «Мне надо долги собрать». Нормально, думаю.



А потом Сашка Ирхин обратился, он тогда «Уралан» тренировал. После одного из матчей подошёл: «Серёнь, ты скажи своим. Они как ни приедут: «Верните долги, верните долги». Но я же тогда ещё не работал – какие долги?!». Говорю: «Саш, а как я могу этот процесс остановить?»



— Прямой вопрос — «Спартак» сейчас может быть под колпаком судейского заговора?

— Может. Есть все основания полагать, что всё происходящее именно заговор и предвзятость. Посмотрите – пенальти в Туле, классный гол Соболева «Тамбову», который отменили, неназначенный пенальти с «Локомотивом».

Евгений Турбин назначает сомнительный пенальти в ворота «Спартака» в Туле. Джордан Ларссон и Роман Зобнин оспаривают решение Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Когда Турбин в Туле уже в компенсированное время назначил пенальти в ворота «Спартака», а Кашшаи начал его отмазывать, в моих глазах Кашшаи сразу упал. Это непрофессиональная позиция – абсурд какой-то!



Хотя руководитель судейского корпуса может быть и не курсе. Это могут быть индивидуальные решения товарища, выходящего на поле. Который, грубо говоря, имеет доступ к телу на операционном столе. И вот он работает против — в индивидуальном порядке и персонально. Но если руководитель начинает отмазывать – значит прикрывает.



Вопросов много. По тому же VAR. Почему в каких-то эпизодах его просматривают, а в каких-то даже не обсуждают. В итоге нарушается самое главное – судейская этика. И её основы – нейтральность и справедливость.

Взятки, договорные игры, скандалы в сборной России: откровения судьи-диссидента Хусаинова Мощное интервью, которое многим в нашем футболе не понравится.

«В стрёмных, половинчатых ситуациях судьи с большой радостью принимают решения не в пользу «Спартака»

— Ваши слова: «Судье дают задание». Кто даёт?

— Как правило всё идёт от конкурентов, которым нужно помочь решить задачу. Часто имеет значение еврокубковый момент. Попасть в Европу – серьёзная финансовая составляющая.



— Получается, конкуренты выходят на судей. Так?

— Да. Как говорят французы: «Шерше ля фам». Ищите женщину. Ищите того, кому это выгодно.

— Если есть заговор, то арбитр, работающий на матче «Спартака», заранее понимает, как он должен судить?

— Да, может получить какое-то задание. И как мы видим сейчас, в стрёмных, половинчатых ситуациях судьи с большой радостью принимают решения не в пользу «Спартака». И одинаковые моменты трактуют по-разному. Если в ворота «Спартака» назначают пенальти, то в ворота соперника – нет.



— И всё это за деньги?

— В основе всего лежат финансы, конечно.



— Но это же могут быть просто судейские ошибки – от некомпетентности.

— На таком уровне? На таком уровне судья не может, например, не добежать. Или не увидеть момент нарушения. Иначе он вообще бы на таком уровне не судил. Но если профессиональный арбитр высокой квалификации совершает грубую профессиональную ошибку, принимает решение вопреки правилам игры – это по крайней мере наводит на мысли. Даёт повод предполагать, что он имеет какое-то другое видение ситуации. И что эта ошибка совершена неспроста. Значит, есть какая-то заинтересованная сторона, которая решает по-своему.



Последний пример – матч ЦСКА – «Рубин». Перед штрафной «Рубина» Влашич толкает соперника в спину. Это был именно толчок, даже удар – не то что у Соболева нарисовали. Матюнин рядом – свистка нет. ЦСКА атакует – забивает гол. Что это? Или судья не разбирается в правилах, но как он тогда на таком уровне оказался? Или разбирается, но умышленно не видит очевидного нарушения. Открытый элементарный момент!



Другой эпизод — в концовке с Кварацхелией. Игрок «Рубина» идёт в обводку, арбитр рядом. Очевидный фол. Что делает Матюнин? Даёт жёлтую карточку за симуляцию! После такого хочется спросить: как ты вообще здесь оказался? Ты же вообще не разбираешься! По заказу работаешь?



Слава Богу, варовцы его на дыбы подняли: «Ты чего, обалдел, что ли?»

Алексей Матюнин показывает жёлтую карточку Дмитрию Тарасову. Рядом — Алан Дзагоев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Принимая такие решения, Матюнин дал повод порассуждать о себе. Ведь вообще уже ни в какие рамки не лезет. За такое никто не отмажет.



Но шума не было — тишина. Почему? Если после решений Турбина в Туле Кашшаи выступил, то тут промолчал. Чего ты молчишь-то? Потому что там «Спартак», а тут ЦСКА? Разное отношение?



— К Кашшаи у вас, чувствуется, большие претензии.

— Так он же свадебный генерал! Ничего не решает и не владеет ситуацией. Назначен только по велению и желанию президента РФС Дюкова.



Кашшаи осведомлён о главном – чьё мнение должно учитываться при конструкции судейского корпуса. Очень удобная фигура. И его высказывания после матча в Туле говорят об одном: он уже несвободен в своих действиях. За него решают другие. Он лишь выполняет указания людей у власти.



Таким же был и Егоров. Помните, что он говорил, когда на него клубы давили? «У меня только один начальник – президент РФС». И ушёл не как планировалось – в перерыве чемпионата. А ещё до Нового года – потому что вопрос с чемпионством «Зенита» был уже ясен. Спасибо, до свидания.

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«Цорн не обеспечил благоприятного назначения судей. И Тедеско может стать заложником околофутбольных дел»

— Если ситуация действительно обстоит так, что делать «Спартаку»?

— Смириться. Ничего уже не исправить. Система насквозь коррумпирована.



— В следующем сезоне будет по-другому?

— Это как в «Кавказской пленнице»: «Всё зависит от диаметра иглы». Какие будут отношения.



— Есть мнение, что Томас Цорн лишился поста гендиректора «Спартака» ещё и потому, что не смог наладить эти самые отношения — обеспечить нормальную работу судей.

— Это может быть правдой. Не обеспечил благоприятного назначения.



— А что он должен был предпринять?

— Найти подходы. Работать с той же комиссией назначений.

В моё время начальники команд этим вопросом занимались, тренеры интересовались… Помню, с Пал Федоровичем Садыриным, царствие ему небесное, у меня был разговор. Он как-то подошел: «Серёнь, ты сейчас руководитель. У меня к тебе просьба. Я принял команду, и у меня задание – выйти наверх. Помоги». Говорю: «Как? Чем?» – «Ты чего, не знаешь – как?»



И начал мне рассказывать, как было раньше. Есть комиссия назначения. Председателю этой комиссии команда платит 3 тысячи американских рублей в месяц. Как зарплату. И даёт списочек судей: этих – на домашние матчи, этих – на выездные. Помимо этого финансирует арбитра, который приезжает судить по её же просьбе. По возвращении этот арбитр, отчитываясь о командировке, тоже благодарит председателя комиссии назначения. Сверху этих 3 тысяч ещё накидывает. Когда мне Садырин обо всём этом рассказал, я просто обалдел.



Потом уже Мутко, когда возглавил «Зенит», у меня интересовался, как с судьями работать. Я спросил: «Для чего вам это нужно? Имейте в виду, если вы начнёте работать с судьями, то и с противоположной стороны, со стороны соперников, такая же работа начнётся». Естественно, ничего ему не рассказал.



— Цорн уже отправлен в отставку. Получается, в том числе из-за судей. На очереди Тедеско?

— Да. Не зная всех этих моментов, работать ему очень тяжело. Он-то искренне и профессионально пытается что-то изменить. Но может стать заложником околофутбольных дел.

«Понимаю Тедеско. Это беспредел». Разбор судейских ошибок в матче «Спартак» — «Локомотив» В ворота «Спартака» пенальти назначать не следовало, а вот фол на Рассказове был. Разбираем работу судей вместе с арбитром Игорем Федотовым.

«Чтобы Лапочкин под своими именем и фамилией ставки делал — это совсем уж характера не должно быть»

— В ваше время были судейские заговоры?

— Конечно. Но была и обратная история. В начале 90-х ЦСКА был в тяжелом положении. А Толя Коробочка, начальник команды, помог нашей сборной поучаствовать в чемпионате Европе среди судей в Германии. Организовал перелет, через ЦСКА договорился, чтобы мы в офицерской гостинице жили. Тогда как раз наши войска начали из Германии выводить. После турнира я собрал ребят. Были Левников, Коля Иванов, Юра Чеботарев… Говорю: «Мы выиграли чемпионат Европы. Толя Коробочка все организовал. Я знаю – предложения могут быть разные. Но давайте не будем размениваться на монетные дела в угоду кому-то. Я вас прошу – не отступать от судейской этики. Не «убивать» ЦСКА. Проиграют – значит, проиграют. Но чтобы к нам не было никаких вопросов и претензий». Потом один товарищ подошел: «Серёнь, а во второй лиге-то можно?» (смеется).



— История с Лапочкиным и ставками. Верите?

— Судьи и ставки – это уже в мою бытность было. Знаю ребят, которые признавались – ставят. Но тогда тотализатор только начинался. И ставки можно было делать только на результаты матчей. А теперь – на что хочешь. Фолы, карточки, пенальти…



Невозможно, чтобы Серега Лапочкин впрямую шел на какие-то ставки. Не могу этого даже допустить. Чтобы он под своими именем и фамилией такое делал — это совсем уж характера не должно быть.



Другой момент – быть посредником. К судье обращается человек, связанный со ставками. С просьбой: «В такой-то игре вот этого игрочка надо отцепить. Он потом будем пропускать следующую игру. Получишь 100 долларов». Понятно, что это условная цифра. Цены сейчас поднялись.



Или на такой-то минуте вынести предупреждение. Или своими несправедливыми действиями спровоцировать гнев со стороны игрока или тренера. Пример – удаление Тедеско.



Вот в этом судья может помочь. В том, что непосредственно от него зависит. И в таком случае нельзя сказать, что арбитр участвовал в тотализаторе. Но был посредником.



— Тоже плохо.

— Да, нарушение судейской этики. Хотя и своеобразный «профессионализм» – сколько нужно информации в голове держать. Когда, кого, на какой минуте… Тоже ведь надо уметь красиво исполнить.

Судья Стипиди: никогда не делал ставки и не был в Латвии. Негодяи пишут полную чушь

— Что будет с Лапочкиным дальше? Прошел полиграф, назначения на матчи, как арбитр ВАР, получать продолжает…

— А ничего не будет. Так и продолжит работать. Хотя его действия в матче «Спартак» — «Локомотив» никак не подпадают под определение справедливости или нейтральности.

Сергей Лапочкин (в центре) удаляет Романа Зобнина (справа) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Есть одна старая еврейская притча. Умер раввин. Синагога собралась – выбирают нового. Один говорит: «Давайте Абрама. Замечательный человек, бизнесмен, благотворительностью занимается. Краса и гордость нашей нации». Начинают голосовать, Зяма встает: «А я против. У него дочь проститутка». Абрам вне себя от возмущения: «Зяма, ты чего такое говоришь? У меня и дочери-то нет!». Зяма: «Я сказал, а вы думайте».



Сейчас многое так. Кто-то сказал, что «Боинг» сбили российские войска – все уже 6 лет так думают. Ядерное оружие в Ираке – кто сказал, что оно там вообще было? Но Саддама Хуссейна закопали.



Так же и с Лапочкиным. Ну, прошел он детектор лжи – и что? «Я сказал, а вы думайте».