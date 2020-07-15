Потрясающий удар Бикфалви в падении через себя. Возможно, это лучший гол сезона!

«Урал» и «Арсенал» перед матчем 29-го тура разделяло два места в таблице и всего одно очко. Обе команды обезопасили себя от вылета, при этом могут занять шестое место. Было за что бороться. Хотя «Урал» должен держать в голове полуфинальный кубковый матч с «Химками».
Обе команды предпочли сыграть в атакующий футбол. Моментов в матче хватало, а на 14-й минуте Пантелеев с углового навесил на ближний угол вратарской, Хлусевич подстроился и в касание пробил под перекладину. Гости повели.
«Урал» отыгрался на 39-й минуте. И как отыгрался. Кулаков с правого фланга вырезал подачу в штрафную — Эрик Бикфалви сложился и нанёс точный удар в падении через себя. Фантастически красивый мяч!
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном Ruтube-аккаунте РПЛ.
Это восьмой мяч румынского футболиста «Урала» в нынешнем чемпионате.
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