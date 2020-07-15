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«Урал» — «Арсенал», гол Эрика Бикфалви в падении через себя, видео, 15 июля 2020

Гол Эрика Бикфалви в падении через себя
Анатолий Романов
Потрясающий удар Бикфалви в падении через себя. Возможно, это лучший гол сезона!
Румынский полузащитник отличился в матче против «Арсенала».
Футбол / РПЛ 0

«Урал» и «Арсенал» перед матчем 29-го тура разделяло два места в таблице и всего одно очко. Обе команды обезопасили себя от вылета, при этом могут занять шестое место. Было за что бороться. Хотя «Урал» должен держать в голове полуфинальный кубковый матч с «Химками».

РПЛ. Турнирная таблица

Обе команды предпочли сыграть в атакующий футбол. Моментов в матче хватало, а на 14-й минуте Пантелеев с углового навесил на ближний угол вратарской, Хлусевич подстроился и в касание пробил под перекладину. Гости повели.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
15 июля 2020, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2-й тайм
2 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Хлусевич – 13'   1:1 Бикфалви – 38'   1:2 Пантелеев – 74'   2:2 Панюков – 81'

«Урал» отыгрался на 39-й минуте. И как отыгрался. Кулаков с правого фланга вырезал подачу в штрафную — Эрик Бикфалви сложился и нанёс точный удар в падении через себя. Фантастически красивый мяч!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном Ruтube-аккаунте РПЛ.

Это восьмой мяч румынского футболиста «Урала» в нынешнем чемпионате.

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