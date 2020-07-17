Удивительно, что у нас до сих пор смеются над Николичем. Пока он работает очень достойно

«Локомотив» выиграл у ЦСКА и максимально приблизился к групповому этапу Лиги чемпионов. Казалось бы, здесь бы болельщикам «железнодорожников» от души порадоваться за команду – но нет, на каждом шагу можно встретить упоминания о «негодяе» Кикнадзе, «авантюристе» Николича и так далее, а победы объясняются всего-то фартом или багажом Сёмина.



В это бурное и неспокойное для клуба время крайне сложно встретить людей, которые поддержали бы нового тренера и попытались объективно взглянуть на его промежуточные результаты.

Хотя результаты эти, на мой взгляд, более чем достойны. И методы работы – тоже.

Николич обошёлся без революции – основная структура осталась прежней

Ошибка, которую совершают многие тренеры, приходящие в новый клуб прямо посреди сезона, — они сразу же начинают глобальную перестройку под своё видение. Команда в таких условиях может попросту поплыть, поскольку усваивать кардинально новые требования не всегда просто, особенно в стрессовой ситуации (когда велико давление и когда срочно нужно добывать результат).

Мы уже рассказывали, что у Николича нестандартное видение футбола. Его любимые схемы, применявшиеся в Венгрии, — 4-3-2-1 и 4-3-1-2 с «ромбом» в центре поля, отсутствием фланговых полузащитников (ширина поля в атаке заполняется защитниками) и сильным разыгрывающим нижним опорником. Полагаю, что, если бы Николич в «Локомотиве» сразу же внедрил свои идеи, ничего хорошего из этого бы не получилось: у команды нет яркого разыгрывающего опорника (Баринов не подходит по пасовым характеристикам, Крыховяк с его диапазоном движения полезнее в более высоких позициях), а два фланговых защитника вряд ли справятся со всем объёмом без помощи крайних полузащитников.



Поэтому сейчас Николич не решился на революцию: основную структуру он оставил прежней. Чаще всего команда играет либо по 4-2-3-1, либо 4-1-4-1 с опорником-разрушителем между линиями, как в матче с ЦСКА. То же самое мы видели и при Сёмине. В финальной трети по-прежнему многое завязано на импровизации Алексея Миранчука, который забил аж семь голов из восьми общекомандных. Багаж Юрия Павловича? Пожалуй, да.

Но ведь здорово, что Николич не стал ничего рушить! Если бы он всеми своими действиями показывал, что до него «Локомотив» годами играл неправильно, и начал бы всё менять, это было бы гораздо печальнее. Сломать можно быстро, а вот построить новое прямо посреди сезона – проблематично.

«Локомотив» не упустит Лигу чемпионов! Два пенальти решили исход дерби с ЦСКА ЦСКА не стоит винить в поражении систему VAR. Всё решили ошибки Дивеева и Набабкина.

Николич показывает, что всё равно будет менять команду. Это видно в нюансах

Рано или поздно с «багажом» всё равно придётся расставаться – будьте уверены, Николич это сделает. Уже сейчас он корректирует некоторые детали под себя.



Первая: стандартные положения в обороне. Раньше «Локомотив» оборонялся по смешанному принципу (два свободных игрока действуют по мячу, остальные – персонально), сейчас перешёл на «зону». Статистика последних лет показывает, что зонный метод более надёжен, рано или поздно к нему (или хотя бы к увеличению количества футболистов, играющих по мячу, чтобы расширить закрываемую площадь штрафной) придёт большинство клубов. Пока «Локомотив» не пропустил с угловых ни гола, хотя опасные удары – не будем скрывать – были. И с «Оренбургом», и «Рубином», и с «Уфой».

Вторая деталь: выход из обороны в атаку, в который сейчас больше вовлечены опорные полузащитники. Ранее фланговые защитники в начальной стадии «билд-апа» опускались низко, сейчас же Игнатьев справа чаще всего сразу уходит наверх, а в его зону садится Баринов или другой опорник. Так проще изначально создавать ширину атаки и создавать численное преимущество при розыгрыше мяча.



Но это всё нюансы. В будущем, в более спокойное для тренировочной работы время, Николич постарается повлиять на структуры игры гораздо серьёзнее. Не будем прогнозировать, окажется ли это влияние положительным или отрицательным, но оно однозначно последует.

Николич делает вдумчивые перестроения по ходу матчей и точечно корректирует состав под соперников

«Локомотив» за лето уже трижды отыгрывался («Крылья Советов», «Спартак», «Уфа»), а в ключевом матче с ЦСКА вырвал победу в концовке. Это не только везение или хорошая физика – заменами и перестроениями Николич тоже помогает команде.

Вспомним, например, высказывание главного тренера «Крыльев» Талалаева в интервью «Спорт-экспрессу»: «Николич трижды менял структуру в нашем матче. Сначала пытался вскрыть нас между линиями — за счёт Жоау Мариу и Алексея Миранчука. Когда понял, что там не пробиться, порекомендовал центральным защитникам перейти на длинный пас. Мы сели глубже, закрылись. В обороне действовали надёжно. Тогда Николич сместил на фланг и Жоау Мариу, и Миранчука. Оттуда в концовке гол и пришёл».

Ещё можно упомянуть предпоследнюю игру с «Уфой»: сначала «Локомотив» также пытался упорно просочиться через центр или извлечь пользу из ударов со средних дистанций, а в концовке перешёл на фланговую игру. Для большей эффективности Николич выпустил одновременно и Сулейманова (фактурный форвард) и Фарфана (отличная игра головой и прыжок). Сдваивание центра нападения привело к спасительному голу перуанца в концовке.



Абсолютно адекватной была структура и в последнем матче. Николич пожертвовал Антоном Миранчуком и Жемалетдиновым, зато выпустил одновременно трёх опорников: явного разрушителя Магкеева, а также объёмных Баринова и Крыховяка. Так «Локомотив» попытался разрушить позиционную атаку ЦСКА, в которой основная угроза исходит как раз от движения игроков между линиями и в полуфлангах, насыщения этих зон и индивидуальных действий. Остановить «армейцев» удалось, а тот же Магкеев дисциплинированно, кроме двух эпизодов, отыграл по Влашичу и Дзагоеву.

В модели xG у «Локомотива» лучшая оборона и больше всех очков

Цифры, которые можно воспринимать по-разному, но уделить им внимание нужно: за последние семь матчей у «Локомотива» лучшая по допущенным моментам оборона (у «Динамо» на игру меньше), а также больше всего ожидаемых очков. При помощи пенальти? Возможно. Но оборона статистически стала даже надёжнее, чем при Сёмине: было 24,52 xGA за 22 игры (1,11 в среднем), сейчас – 5,49 за 7 туров (0,78). Да, допускаю, что сравнение не совсем корректно из-за разных по длительности отрезков.

А где же зрелищный атакующий футбол и ставка на воспитанников?

Николич стал жертвой не только увольнения Сёмина, но ещё и ярких выступлений Кикнадзе. Генеральный директор эпатажем и пламенными обещаниями подставил тренера, пообещав и атакующий футбол, и ставку на воспитанников.



Само собой, сейчас нет ни того, ни другого. И это логично: более приоритетная задача прямо сейчас для Николича – добыча результата и денег от прямого попадания в Лигу чемпионов, а не ублажение болельщиков и заигрывание с ними.



Я с огромным уважением отношусь к Сёмину и не согласен с формой и моментом его ухода из клуба, но не понимаю, почему сейчас страдает Николич, который работает в условиях давления и ограничения кадровых ресурсов действительно здорово. Есть такое определение, применяемое обычно к футболистам, — «надёжный».



Вот Николич на данном отрезке предстал надёжным и стабильным тренером.