Зачем приезжали? Рами и другие «транзитные пассажиры» в РПЛ

К легионерам всегда отношение особое. От них традиционно ждут чего-то сверхъестественного – особенно, если игрок именитый. С проблемой завышенных ожиданий сталкивалось множество иностранцев, приезжавших в Россию, и далеко не все с ней справились. Трансферы отдельных персонажей постфактум вызвали один вопрос: «Зачем приезжали». Об этих «транзитных пассажирах» и поговорим сегодня.

0 минут в РПЛ.

Фото: РИА Новости

Самый свежий пример. На момент прихода в «Сочи» французскому защитнику было 34 года – солидный для футбола возраст. Тем не менее, появление Рами в провинциальном клубе вызвало серьёзный ажиотаж. Как оказалось, Адиль был не готов приносить пользу команде здесь и сейчас. «Рами скрыл травму. Когда обсуждали контракт, он сказал, что готов выходить и играть. Получается, что обманул», – рассказал Борис Ротенберг, владелец «Сочи».



Именитый новобранец ни разу не попал даже в заявку на матч, не говоря уже о том, чтобы на деле показать свой уровень. Стороны приняли решение расторгнуть контракт, но не смогли разойтись по-хорошему: агент игрока заявил, что «Сочи» не выполнил все обязательства по выплате зарплаты. Представители Рами готовы отстаивать интересы своего клиента в ФИФА и даже Спортивном арбитражном суде (CAS).

30 минут в РПЛ.

Фото: premierliga.ru

Имбула, как и Рами, пришёл в «Сочи» по ходу зимнего трансферного окна. Правда, в отличие от Адиля, конголезец успел дебютировать за новый клуб – вышел на полчаса в нашумевшей встрече с «Ростовом» (10:1). Ни до, ни после этого Имбула за «Сочи» больше не играл – не выдерживает конкуренции в средней линии с Нобоа, Бурмистровым, Цаллаговым. Учитывая, что за последние три года Имбула сменил пять клубов, вряд ли он надолго задержится и в «Сочи».

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Салли Муниру, сезон-2019/2020 («Тамбов»)

0 минут в РПЛ.

Фото: premierliga.ru

Ганский хавбек почти год просидел в запасе «Тамбова». Самым примечательным фактом в биографии Муниру пока что является родство с Салли Мунтари, экс-игроком «Интера» и «Милана». Единственный матч Салли за «волков» – кубковая встреча с «Томью» в сентябре прошлого года (0:4). Контракт Муниру с «Тамбовом» истекал летом – неудивительно, что продлевать его в клубе не захотели.

Бакари Коне, сезон-2019/2020 («Арсенал»)

0 минут в РПЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Коне долго играл во Франции, а наибольших успехов добился в «Лионе». Бакари занимает 39-е место в истории клуба по количеству проведенных матчей (141). Последние четыре года Коне скитается по более скромным командам: «Малага», «Страсбур», «Анкарагюджю» и, наконец, тульский «Арсенал». В составе «оружейников» он так и не дебютировал – много лечился от травм, пропустил зимние сборы и расторг контракт с клубом. Сообщалось, что Бакари может оказаться в «Роторе», но пока он официально безработный.

0 минут в РПЛ.

Фото: Bernd Müller/Getty Images

Пик карьеры Вукушича пришёлся на 2012 год: он стал вторым бомбардиром чемпионата Хорватии (12 голов), получил вызов в национальную сборную, а ценник на форварда взлетел до 5 млн евро. Дальнейшая судьба Анте куда печальнее – он не заиграл в «Пескаре», уходил в аренды и подолгу сидел без клуба. В «Тосно» у хорвата и вовсе диагностировали заболевание лёгких. «Врачи говорили мне, что это обычные боли в спине. В «Тосно» сказали, что проблемы связаны с лёгкими. По сути, я несколько лет играл с одним здоровым лёгким», – признался Вукушич.

Игроку сделали операцию, потребовалось долгое восстановление. Может быть, Анте и сыграл бы за «Тосно» в РПЛ, но в клубе начались финансовые проблемы. Вукушич покинул Россию и смог перезагрузить свою карьеру: сейчас он выступает за «Олимпию» и является лучшим бомбардиром чемпионата Словении (26 голов).

Жосимар Кинтеро, сезон-2017/2018 («Ростов»)

0 минут в РПЛ.

Фото: fc-rostov.ru

Колумбиец приехал в «Ростов» из молодёжки «Челси» на правах аренды. Жосимар начинал свой путь в футболе с академии «Барселоны», но, несмотря на столь мощный бэкграунд, так и не получил шанса в РПЛ. Адаптироваться к российским реалиям Кинтеро отправили в молодёжку «Ростова», где он провёл всего 4 матча. Уже через полгода Кинтеро вернулся в «Челси», но лишь для того, чтобы снова отправиться в аренду – на этот раз в «Бетис». С лета 2020 года колумбийский хавбек является свободным агентом.

Вукашин Йованович, 2016 год («Зенит»)

0 минут в РПЛ.

Фото: РИА Новости

Зимой 2016 года трансфер Йовановича обошёлся «Зениту» в 2 млн евро. На родине, в «Црвене Звезде», 19-летний защитник был игроком основы, регулярно играл за молодёжную сборную Сербии. Конечно, брали его на перспективу, но матчи за «Зенит-2» вряд ли в состоянии были раскрыть весь потенциал игрока. Йованович признался, что заиграть в основе «Зенита» ему помешало недоверие со стороны Мирчи Луческу: «Перед зимним перерывом Луческу сказал, что я ему очень нравлюсь на тренировках, но лучше поискать варианты с арендой».



Йованович уехал в «Бордо», который и выкупил права на защитника по окончании аренды. Теперь он играет чаще: 11 матчей в текущем сезоне (19 в прошлом). Возросла также трансферная стоимость серба (с 700 тыс. до 5 млн евро).

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0 минут в РПЛ.

Фото: premierliga.ru

Чилийский форвард наиболее ярко проявил себя в «Нефтчи» (40 голов в 73 матчах). По окончании контракта с бакинским клубом Каналес перешёл в «Крылья Советов» на правах свободного агента, но за полгода в России так ни разу и не вышел на поле. Пять раз чилиец попадал в заявку на матчи РПЛ, но не более того.



«Вариант с Каналесом вообще возник спонтанно, – вспоминал Максим Ляпин, селекционер «Крыльев Советов». – У нас тогда травмировались все нападающие, и нужно было срочно подстраховаться. Сразу договорились, что если Каналес не заиграет, то уйдёт без компенсации». В феврале 2016 года Николас вернулся в «Нефтчи», где отыграл семь матчей, после чего укатил в казахстанский «Окжетпес». Сейчас Каналес находится без клуба.

0 минут в РПЛ.

Фото: premierliga.ru

В 2014 году «Анжи» покинул РПЛ. Из команды ушли лидеры, началась неразбериха с составом. Одним из тех, кто затерялся тогда в махачкалинском клубе, был Густаво Бланко Лещук. С переездом в Россию зарплата игрока возросла в 8 раз, вот только дебютировать на новом месте аргентинцу с украинскими корнями не удалось. Лучший этап карьеры Густаво пришёлся на 2016-2017 годы: выступая за «Карпаты» и «Шахтёр», он стал третьим бомбардиром чемпионата Украины (11 голов). Летом 2019 года форвард перебрался в турецкий «Антальяспор».

Ким Ин Сон, 2012-2013 годы (ЦСКА)

1 минута в РПЛ.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Появление корейца в ЦСКА – большая загадка. На момент перехода в «армейский» клуб Ким Ин Сон даже не был профессионалом: он играл за полулюбительский «Каннын Сити» из третьего дивизиона чемпионата Кореи. После просмотра хавбек попал в молодёжку ЦСКА, а оттуда — на сборы первой команды.



«Это самый странный футболист, с которым я когда-либо играл. Ни с кем не разговаривал, переводчик появился потом уже. Приехал на сборы – и как начал всю основу ЦСКА возить! Техничный, быстрый, удары в стиле Роналду. Его взяли, он сыграл пару матчей и исчез. Даже не знаю, где он сейчас играет», – вспоминал о корейце Сердер Сердеров, выпускник академии ЦСКА. Ким Ин Сон вышел на одну минуту в матче с «Зенитом» (2:2) и на пять – в кубковой встрече с «Томью» (1:0). В 2013 году корейский хавбек вернулся на родину. Зато недавно Ким дебютировал за национальную сборную.