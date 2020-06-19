«Эта крупная победа навсегда останется как самая позорная». Реакция на матч в Сочи

Давно под ветками с результатами матчей на «Чемпионате» не было столько комментариев. Кто бы мог подумать еще неделю назад, что повод для этого даст матч ФК «Сочи» против ФК «Ростов»? По большей мере, болельщики единодушны – эта игра стала позором для РПЛ.

Разгром, за который стыдно. А парни из «Ростова» — молодцы! Даже несмотря на 1:10 юнцам из «Ростова» хотелось аплодировать.

Darkadl:

— Поздравляю «Сочи». Вы похоронили свою репутацию. Теперь вся страна вас ненавидит. С кем бы вы не играли, вас будут проклинать и желать вашего разгромного проигрыша. Аукнется вам еще эта победа.

berezkin58:

— Подписываюсь под каждым словом. Это как младшего во дворе обидеть. Ничего, старшаки спросят, уверен.



Lekia:

— Этот матч показал, что уровень Заболотного — это U-16.



Qzmich:

— Волевая победа «Сочи».



artus787:

— По-честному — игру аннулировать и матч переиграть. Иначе авторитет РПЛ будет под большим сомнением.



kreu4i:

— Пацаны, вы лучшие, удачи вам в дальнейшем!!! «Сочи» желаю от всей души оказаться в ФНЛ.



ingushfrancuz06:

— Кто бы мог подумать, что рекорд установит именно «Сочи»? Позорный «Сочи».



Lekia:

— Эта крупная победа останется навсегда как самая позорная.



Gulkinanton:

— Теперь Заболотный будет внукам рассказывать про свой лучший матч.



Bszik:

— Мужики против пацанов, больше по габаритам и опытные. Но радуются голам, как будто подвиг под Москвой. Кто-нибудь им сказал, что это зашквар?



Bokasso:

— Наконец-то в РПЛ для меня появится интерес, желать поражения «Сочи» всегда.



Rasker:

— Этот матч — квинтэссенция всего бардака, происходящего в нашем футболе на данный момент.

Xxxxxxxx:

— Не хватило физики на 2-й тайм. Давайте просто поаплодируем ростовским мальчишкам.



Dimy4v:

— Пацаны молодцы, бились. А Премьер-Лиге позор за то, что допустили такое.



Vitomokol:

— Есть такой принцип «фэйр плей». «Сочи» он неведом. Могли бы выставить в ответ молодежь, но жадность победила. Просто мерзко…



Conversations:

— А я получил огромное удовольствие от игры Ростова в первом тайме! И вот я искренне не понимал, как можно ржать и радоваться, когда забиваешь детям 7-8-9-10 мяч?! Мне вот было бы, как минимум, неудобно. Второй тайм испытывал просто испанский стыд за радость и смех Кокорина и компании.



pravdin1937i:

— ПОЗОР Российскому футболу. Рекомендую послать РФС на чемпионат Европы, команду «настоящих» мужиков из Сочи. А мальчишкам из Ростова РЕСПЕКТ!!!



david45451:

— Какой конченный чемпионат, это убожество. Наверное, перестану смотреть наш футбол…



Volga73uln:

— Я за ЦСКА болею (на секундочку непосредственный конкурент в данный момент), и мне так обидно за «Ростов». Футболисты, тренеры, и весь персонал ФК «Ростов», переживите весь этот ужас с достоинством настоящих мужчин. А ФК «Сочи» теперь для меня хуже «Спартака».



Kozetta:

— В.Терешкова: вот мне звонят болельщики, просят обнулить этот матч. Народ меня просит.