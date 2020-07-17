Шюррле завершил карьеру в 29 лет. Россия немца доконала?

Главная новость дня – завершение карьеры Андре Шюррле. Ещё недавно немецкий хавбек пытался перезагрузиться в «Спартаке», но получилось не слишком удачно. Вспоминая последние годы Шюррле в футболе, пытаемся разобраться в причинах неожиданного решения. Хотя – неожиданного ли?

Пик карьеры и голевой пас на ЧМ-2014

В сезоне-2012/2013 Шюррле настрелял 14 мячей за «Байер» и выполнил 10 результативных передач. Тогда же Андре стал регулярно получать вызов в сборную Германии. К Андре проявляли интерес многие топ-клубы Европы, но немец выбрал «Челси». Английский этап карьеры Шюррле не назовёшь успешным – 65 матчей за полтора сезона (14 голов, 3 ассиста).



Андре крайне редко проходил в основной состав «Челси», поэтому, когда появился вариант с «Вольфсбургом», хавбек без раздумий вернулся на родину. Парадоксально, но именно во времена выступлений за «Челси» Шюррле показал свою лучшую игру на международной арене. Во многом благодаря Андре сборная Германии стала чемпионом мира в 2014 году. В историю футбола Шюррле вошёл как автор голевой передачи на Марио Гётце в финале турнира, где немцы переиграли сборную Аргентины. Также на счету Андре дубль в ворота бразильцев в полуфинале – тоже вполне себе достижение.



Выступая за «Вольфсбург», Шюррле привлёк к себе внимание дортмундской «Боруссии». С этого момента карьера Андре пошла по нисходящей.

Андре Шюррле с кубком мира Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Травмы и аренда в «Фулхэм»

В первом сезоне за «Боруссию» Шюррле собрал сразу три повреждения, из-за которых пропустил 20 матчей. Больше всего пострадали колено и ахилл. Через год – ещё четыре травмы и почти три месяца в лазарете.



Конкуренцию Андре тоже не выдержал: пока он восстанавливался и набирал форму, в команду пришли Санчо, Ярмоленко, Филипп. В поисках игровой практики Шюррле отправился в «Фулхэм». Причём, что интересно, срок аренды составлял два года, но уже после первого сезона Андре вернулся обратно в «Боруссию».



«Моя игра не соответствовала моему уровню. Я ухожу из «Фулхэма» с ощущением незаконченного дела», – заявил Шюррле. В «Боруссии» на него также не рассчитывали. Люсьен Фавр, главный тренер дортмундского клуба, не допустил Андре до тренировок с командой.

Андре Шюррле в составе «Фулхэма» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Болезнь, аренда в «Спартак» и окончание карьеры

В значительной степени проблемы со здоровьем Шюррле обусловила болезнь: ещё во времена игры за «Челси» немец заболел сальмонеллезом. Андре похудел на пять килограмм, чувствовал себя крайне паршиво и, как говорил он сам, «потерял энергию». С тех пор за питанием Шюррле следила его жена, которая привила ему вегетарианство. «Я чувствую себя лучше с тех пор, как перестал есть мясо», – признался Андре.

Переход в «Спартак» стал для Шюррле последней попыткой перезагрузить карьеру. До переезда в Россию Андре поддерживал форму самостоятельно, что в итоге и сказалось на его выступлении за красно-белых. Недостаток физической подготовки быстро дал о себе знать.

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Осенью 2019 года организм Шюррле снова дал сбой. «Конечно, бронхит – главная причина моих неудач в «Спартаке», — рассказывал он зимой в интервью «Чемпионату». — Проблемы начались ещё в августе. За день до матча с «Брагой» у меня поднялась температура, появился сильный кашель. Пока выздоравливал и восстанавливался, растерял всю форму».



Во время паузы, вызванной пандемией, Шюррле вернулся в Германию – и больше не вернулся. Это было обоюдное решение: Андре не хотел, а «Спартак» и не настаивал. Следом «Боруссия» расторгла с ним контракт. Ходили слухи о возможном переходе Андре в итальянский «Беневенто», однако немец решил закончить карьеру. Решение совсем не старого игрока для многих стало неожиданностью, хотя в последних интервью Шюррле проскальзывали намёки на скорый уход из футбола.

Шюррле не сумел себя как следует проявить в России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Летом 2019 года Андре, комментируя свой переход в «Спартак», заявил: «Я действительно хочу принимать решение для себя в конце каждого сезона – хочу ли я продолжать выступления, есть ли у меня всё ещё мотивация играть, готово ли моё тело выносить нагрузки. Не знаю, может быть, я буду играть ещё год, может – два». В январском интервью для «Чемпионата» Шюррле уточнил: «Футбол превратился в тяжелый труд, бизнес. Я хочу получить ещё немного удовольствия и продлить этот момент настолько, насколько это возможно».

Первым о решении Андре закончить карьеру сообщил немецкий Der Spiegel. Шюррле заявил, что «это решение зрело не один год». На своей странице в «Инстаграме» немец обратился ко всем болельщикам: «От себя и от лица своей семьи хочу поблагодарить каждого, кто был рядом в течение этих феноменальных лет. Поддержка и любовь, которой вы делились со мной, были потрясающими. О таком я и просить не мог! Теперь я готов и открыт прекрасным возможностям, которые ждут меня впереди».