Символическая сборная 29-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Два главных героя «Спартака», игроки «Локо» и ЦСКА, лидер «Рубина» — и все остальные.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 29-го тура сезона-2019/2020.

Вратарь

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Сафонов отлично себя проявил в матче против «Крыльев Советов». В конце игры он спас «Краснодар» от поражения, отбив удар в упор. В целом Матвей проводит сезон на высоком уровне без явных спадов в игре.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Марио снова был одним из лучших в ЦСКА. Почти все атаки «армейцев» шли через правый фланг. Среди правых защитников он снова был лучшим в этом туре.

Мурило, «Локомотив»

Мурило очень хорошо сыграл с ЦСКА. Он прерывал опасные атаки, выиграл много борьбы. Именно бразилец подстраховал свою команду после ошибки Гильерме в начале первого тайма. Отличный матч защитника.

Удивительно, что у нас до сих пор смеются над Николичем. Пока он работает очень достойно Кажется, пора уже отбросить в сторону предрассудки.

Самуэль Жиго, «Спартак»

Жиго снова проявил не только свои высокие защитные навыки, но и атакующие. Он сделал второй гол, протащив мяч и пройдя двух игроков «Ахмата». В защите Жиго был тоже надёжен и не допускал ошибок.

Дмитрий Комбаров, «Крылья Советов»

Дима отлично сыграл против «Краснодара» и закрыл левую бровку. Он был надёжен сзади и неплохо подключался к атакам. Комбаров показал, что он ещё в порядке.

Полузащита

Роман Зобнин, «Спартак»

Зобнин был лучшим в составе «Спартака» в игре против «Ахмата»: создавал остроту, тащил мяч на дриблинге, раздавал острые передачи, ещё и забил пушечный гол. Прекрасный матч Романа.

Это уже смешно, но судьи снова обидели «Спартак»! В этот раз команда разозлилась Блестящие голы Зобнина и Соболева всё-таки принесли победу «Спартаку». Забил сегодня даже Гус Тиль.

Никола Влашич, ЦСКА

Влашич снова забил, доказав, что находится в превосходной форме. Его гол не помог ЦСКА даже сыграть вничью, но это не отменяет отличную игру Николы. Он заслуженно в символической сборной.

Остон Урунов, «Уфа»

Урунов – одно из главных открытий второй части чемпионата. Отличный дриблёр, он создаёт почти всю остроту в атаке «Уфы». Остон – хороший игрок с прекрасным потенциалом. С «Динамо» тоже проявил себя отлично.

Нападение

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Миранчук забил два гола с пенальти, но и в целом в игре он был очень хорош. Нанёс несколько опасных ударов по воротам Акинфеева, разгонял атаки «Локо», создавал острые моменты. Алексей сейчас главный игрок «Локомотива».

Сердар Азмун, «Зенит»

У Азмуна против «Оренбурга» дубль и голевой пас. Отличные показатели для нападающего. Сердар очень хорошо провёл этот сезон, их связка с Дзюбой великолепна.

Азмун мог возглавить гонку бомбардиров РПЛ, но подарил гол Дзюбе. Крутой жест «Зенит» отправил «Оренбург» в ФНЛ.

Хвича Кварацхелия, «Рубин»

Кварацхелия сейчас главный игрок «Рубина». Вся острота исходит от него. За счёт дриблинга он создаёт себе пространство, разгоняет атаки. С «Ростовом» Хвича «посадил» на жёлтые карточки сразу нескольких игроков «Ростова» и провёл яркий матч.

Лучший тренер. Кирилл Новиков, «Динамо»

Поощрим молодого тренера, который добился со своей командой победы. Благодаря этому успеху «Динамо» расположилось на шестом месте — хороший результат для команды. Новиков в этом туре лучший.