У «Крыльев» украли чистый гол, а вместе с ним – место в РПЛ? Разбор судейства 29-го тура

29-й тур РПЛ уже по традиции не обошёлся без спорных судейских решений. Эпизодов, требующих разбора, хватало и в матче «Спартака», и в дерби ЦСКА и «Локомотива». Да и в других матчах были неоднозначные моменты. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, специально для «Чемпионата» разобрал судейские решения в каждой из восьми игр тура.

«Урал» — «Арсенал» — 1:3. Волошину помог VAR

В моменте с отменённым пенальти на 20-й минуте всё было правильно, но там вмешался VAR. Если бы не он, были бы ошибки. На 81-й минуте был забит гол в ворота «Арсенала», но вмешался VAR из-за нарушения перед голом. Игрок «Урала» подыграл себе рукой и ей же отдал пас одноклубнику, который забил гол. Абсолютно правильное решение VAR в пользу «Арсенала» – взятие ворот надо было отменить.

«Спартак» — «Ахмат» — 3:0. Гол Понсе стоило засчитать

Первый эпизод случился на 26-й минуте с падением Айртона. Это не пенальти, так как фол был до штрафной. VAR правильно отменил пенальти и назначил штрафной. Непонятно только, почему он не пошёл смотреть эпизод после того, как VAR ему всё сказал в ухо.

Это уже смешно, но судьи снова обидели «Спартак»! В этот раз команда разозлилась Блестящие голы Зобнина и Соболева всё-таки принесли победу «Спартаку». Забил сегодня даже Гус Тиль.

На 29-й минуте неправильно отменили гол Понсе. Они явно смотрели офсайд у Жиго. Но я не вижу здесь офсайда. Если смотреть по трансляции, то в момент, когда Гапонов скидывает мяч, Жиго не находится к воротам ближе остальных. Для меня это не офсайд, поэтому это ошибка.



По моменту в штрафной «Спартака» и рукой Семёнова арбитр всё сделал правильно. Рука на газоне, в такой ситуации она считается опорной, поэтому это не пенальти.

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:0. У «Крыльев» забрали чистый гол

На 66-й минуте был отменённый гол в ворота «Краснодара» из-за офсайда. По моему мнению, это ошибка арбитра. Даже по стоп-кадру видно, что игрок «Краснодара» находится ближе к линии ворот. Также отмечу, что рука не считается элементом для офсайда. Ещё одна результативная ошибка VAR и помощника арбитра, у «Крыльев» забрали чистый гол.



На 80-й минуте игрок «Крыльев» простреливал в штрафную, Рамирес держал руки за спиной и разворачивался. Мяч всё равно попал в кисть игроку «Краснодару». Правильное решение – продолжить игру.

Ещё один момент для разбора произошёл на 82-й минуте – арбитром была неправильно показана вторая жёлтая карточка Петрову. Он играл в мяч, и нападающий, видя это, пошёл в него. Инициатором нарушения был игрок «Крыльев». Москалёв не разобрался в моменте.

«Зенит» — «Оренбург» — 4:1. Повторы на дают ответа, верно ли засчитан гол Азмуна

Единственный момент для разбора произошёл на 78-й минуте – это гол Азмуна. По тем повторам, что показали зрителям, я не могу сказать, что Азмун находился за линией офсайда. Но есть важный вопрос: почему нам не показывают разлиновку моментов?

Азмун мог возглавить гонку бомбардиров РПЛ, но подарил гол Дзюбе. Крутой жест «Зенит» отправил «Оренбург» в ФНЛ.

«Уфа» — «Динамо» — 0:1. «Динамо» должно было бить ещё один пенальти

Кукуян правильно назначил пенальти в ворота «Уфы» на 78-й минуте. Игрок «Уфы» выставил руки вперёд, а Кукуян находился в верной позиции.

На 93-й минуте рассматривался эпизод с моментом назначения пенальти в ворота «Уфы», и я с решением VAR не соглашусь. Игрок «Динамо» пробил по воротам, тогда как футболист «Уфы» летел в подкате и попал в голеностоп сопернику. Это не красная карточка, потому что эпизод с ударом прошёл. Это жёлтая и пенальти.

«Рубин» — «Ростов» — 0:0. Казарцев хорошо отработал игру

В этом матче всё было в норме, есть моменты, связанные с карточками, но ничего страшного не произошло. Казарцев хорошо отработал игру.

«Локомотив» — ЦСКА — 2:1. Турбин плохо отработал матч, а Влашич забил гол по правилам

Работа Турбина была плохой: момент на 30-й минуте он должен был увидеть сам. Игрок «Локомотива» играл в мяч, а Дивеев, не успевая за нападающим, попал ему по ногам. Если бы Дивеев успел, мяч не ушёл бы на угловой. Иванов вмешался в момент и разобрался.

Пенальти на 88-й минуте: Турбин опять не разобрался, и снова вмешался Иванов, который ему помог.

«Локомотив» не упустит Лигу чемпионов! Два пенальти решили исход дерби с ЦСКА ЦСКА не стоит винить в поражении систему VAR. Всё решили ошибки Дивеева и Набабкина.

Что касается сравнений моментов с голом Влашича и Понсе в ворота «Ахмата», то это разные вещи. Чалов уходит в сторону от эпизода, не учувствует в нём и не перекрывает обзор вратарю. Останься Чалов на линии удара – гол нужно было бы отменять. Жиго же активно участвовал в моменте, хотя если бы он просто убежал куда-то в сторону, то гол Понсе нужно было бы засчитать.