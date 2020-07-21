Продолжать делать ставку на своих или звать Неделчару и Табидзе – что делать «Спартаку»?

Тедеско надо сказать спасибо за Маслова и Гапонова. Но могут ли они решать большие задачи?

К Тедеско принято относиться по-разному. Но мне кажется, что ставка немца на молодых россиян (воспитанников «Спартака» и не только), пусть где-то и от безысходности, – бесспорный плюс его работе. Всегда здорово, когда свои проспекты получают шанс – особенно от иностранного тренера и даже иногда в ущерб результату. Ещё лучше, когда им удаётся этим шансом воспользоваться.

Да, где-то парни «привозят» и результативно ошибаются. Маслов в Сочи, Умяров с «Локомотивом»…

Семака в воскресенье спросили: «Показалось, что слабое звено «Спартака» — правый фланг обороны. Когда вы переместили Малкома туда, «Спартаку» стало тяжелее. Это осознанное решение?». Тренер «Зенита» не стал скрывать: «Мы предполагали такой вариант. Ротация была вызвана тем, что у соперника в составе молодые игроки».

А справа в обороне у «Спартака» в этом матче играл как раз Маслов.

Павел Маслов и Илья Гапонов против «железнодорожника» Жоау Мариу Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но только так и можно учиться. Набираться опыта и расти, выходя против малкомов и дзюб. Я других способов не знаю. Только через такие матчи, как в воскресенье на «Крестовском», и набивание шишек, вчерашний мальчишка – слабое звено – становится мужиком.

И кажется, что для этих ребят лучший вариант, чтобы в «Спартаке» этим летом не было никаких тренерских перестановок. И для Черчесова тоже.

Доменико Тедеско: не так важно, как я пришёл в «Спартак». Важно, как я уйду

Другое дело, сколько за последнее время в «Спартаке» было тех, про кого так же казалось?

При Якине — Давыдов, Кротов, Брызгалов, Тимофеев, Кутин, Митрюшкин, Мелкадзе, Зуев, Самсонов.

При Аленичеве — Зотов, Козлов, Леонтьев, Пуцко, Бакаев.

При Каррере — Савичев, Тигиев, Игнатов, Мамин, Пантелеев, Гулиев, Максименко, Рассказов. А помните, как беззаветно дон Массимо верил в потенциал Александра Ломовицкого?

Поколение за поколением отправляются на свалку спартаковской истории. Из двух десятков (!) талантов в родном клубе заиграли, по большому счёту, только Бакаев-старший, Максименко и Рассказов. И то у двух последних случаются отдельные матчи и целые серии, когда кажется, что места в основе «Спартака» они достойны только в эпоху лимита.

Александр Максименко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Теперь вот — Маслов и Гапонов. Плюс Умяров, пришедший из «Чертаново». Это про них Тедеско скажет после «Зенита»: «Сегодня был матч учеников против учителей». Эти слова ему сегодня ставят в вину, но по факту так оно и было.

А есть ещё отданные в аренду Глушенков и Мелкадзе. Есть Руденко и Игнатов, Бакалюк, Голосов и Маркитесов.

В РПЛ появился новый король быстрых атак. Глушенков — лучший игрок «Крыльев» Интересно, у «Спартака» хватит ума не потерять парня?

Молодой «Спартак». Новый «Спартак». «Спартак», который только ещё учится, но перед которым владельцем уже поставлена Задача – выиграть в год 100-летия клуба золото. То есть за два сезона шагнуть с девятого места на первое. Способен ли сегодняшний состав на это?

Конечно, есть очень большие сомнения. И перед «Спартаком» сейчас вырисовывается серьёзная вилка – когда и результата хочется, и молодёжь бы не потерять. Посмотрим, как тандем Тедеско-Газизов в ближайшее время будет справляться с этой непростой дилеммой. Но если после такого экспериментального сезона, когда многие ошибки уже сделаны и накоплен очевидный багаж, и у ребят появилось желание «быстрее, выше, сильнее», тупо усадить тех же Маслова и Гапонова на лавку под условных Неделчару и Табидзе… Спрашивается — зачем тогда всё это было?

Думайте, господа руководители, думайте.