«Краснодар» и ЦСКА бьются за ЛЧ. Но это самообман: играть им наверняка придется в ЛЕ

«Краснодар» или ЦСКА? Ценность последней интриги коронавирусного чемпионата — кто станет бронзовым призером, и, соответственно, третьим представителем России в Лиге чемпионов – на мой взгляд, сильно преувеличена.



«Третий представитель» — это ведь, по сути, лишь громкие слова. Статус, который сам по себе ничего не стоит. Для большинства (журналистов, специалистов, болельщиков) настоящая Лига чемпионов (если хотите – настоящие деньги) начинается с группового этапа. А наш третий представитель до него никогда не добирался. И есть большие сомнения, что доберется на этот раз.

Что, «Краснодар» стал сильнее после прошлогоднего избиения от «Олимпиакоса»?



Разве ЦСКА существенно прибавил по сравнению с кошмарным выступлением в группе Лиге Европы?



Нет ведь. Поэтому ждать, что кому-то из них по силам пройти два квалификационных раунда, чтобы составить компанию «Зениту» и «Локомотиву» — очень смело. Даже при самой благоприятной жеребьевке.

Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021

И не такие пробовали! Четыре раза российские клубы пытались снять знак вопроса после крылатого выражения «третьим будешь?», но безрезультатно.



2009 год – «Рубин» и ЦСКА в группе, «Динамо» в 3-м квалификационном раунде оступается на «Селтике».



2010 год – «Рубин» и «Спартак» в группе, «Зенит» не в силах пройти «Осер» в раунде плей-офф.



2011 год – «Зенит» и ЦСКА в группе, «Рубин» в том же раунде плей-офф останавливается на «Лионе».



2018 год – «Локомотив» и ЦСКА в группе, «Спартак» в 3-м квалификационном раунде проигрывает ПАОКу.



Третья путевка в Лигу чемпионов для наших команд на самом деле всегда означает только одно — переход в Лигу Европы. И сложно рассчитывать, что попытка №5 что-то изменит.



А в следующем году будут пробовать уже португальцы, обогнавшие нас в борьбе за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще три команды заявляются в Лигу Европы.

В Лиге Европы сыграют либо «Химки», либо «Динамо» Памятка по заявке наших клубов в еврокубки.

Ну а в субботу последний евровопрос закроет финал Кубка России. Если «Химки» обыграют «Зенит» (перечитал, и сам испугался мощи подмосковного футбола), то получат прямую путевку в групповой этап ЛЕ (правда, до этого им еще нужно будет пройти лицензирование УЕФА). Если Кубок ожидаемо возьмет «Зенит», то место в еврокубках получит шестая команда чемпионата – то есть «Динамо». Которое, с одной стороны, вернется в Европу после шестилетнего перерыва, а с другой – начнет свое выступление в Лиге Европы аж с 2-го квалификационного раунда. И чтобы попасть в групповой этап бело-голубым нужно будет пройти трех соперников. Тульский «Арсенал» в прошлом году остановился уже на первом, умудрившись вписать свое имя в историю после матчей с «Нефтчи» — российский клуб впервые вылетел от азербайджанского в еврокубках.



Даже если «Динамо» достанется условный соперник из Люксембурга – просто не будет. «Уфа» два года назад встречалась с тамошним «Прогрессом» (2:1 дома, 2:2 в гостях) и председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов в недавнем интервью дал этим матчам точную характеристику: «Истерили».



Нам со всеми будет сложно. А чтобы сразу шесть российских клубов играли в групповых турнирах – Лиги чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА – такого не было никогда.



Получить путевку – это еще ничего не значит.