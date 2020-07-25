Для строительства крутой команды не нужен мощный бюджет. Чему нас научила история «Химок»

После такого кубкового финала, в котором очевидный фаворит мучительно выстрадал победу, а не добился её уверенно, было бы несправедливо говорить много о «Зените». На первый план хочется вынести именно «Химки». Пусть они в Екатеринбурге и сыграли серенько в атаке на фоне самих себя образца прошлых месяцев, почти не тревожили чужую штрафную, но бой всё же дали знатный, продержав богатого соперника в напряжении до последних секунд.

Много ли команд в такой ситуации выдали бы ударный отрезок?

И вроде бы здесь нет ничего странного, скажете вы, такое бывает: на сверхмотивации любой аутсайдер способен дать бой гранду в отдельно взятом матче. Но ведь история «Химок» — она совершенно другая. В этом клубе уже полгода назад стартовала революция, зимой ушли несколько важных игроков (пусть, вопреки ожиданиям, и не большинство), поспешно уехал, испугавшись перестройки, тренер, а вместо него пришёл тот, к которому многие в футбольном мире относятся с иронией и который ранее в серьёзных успехах или хотя бы построении стильных и узнаваемых команд замечен не был.

Потрясающая концовка в финале Кубка! «Зенит» чуть не упустил победу на последней секунде «Химки» очень прилично сыграли против чемпиона.

«Химки» шесть с лишним месяцев – начиная с января – жили в напряжении, не понимали, что с ними будет дальше. Сценарии прописывались порой жуткие, вплоть до падения в ПФЛ. Урезалась зарплата игрокам во время пандемии, причём без всякого согласия. Сокращались административный штаб и персонал, ряд важных сотрудников офиса. Но даже в таком состоянии «Химки» не просто выжили. Они добились потрясающих результатов.



Они сначала вынесли «Торпедо» — 5:1, без каких-либо шансов разгромив соперника-фаворита, у которого, наоборот, до сих пор всё было благополучно и радужно.



Потом «Химки» уверенно провели два матча в Первенстве ФНЛ – домашние 3:0 над «Томью» и выездные 2:2 с «Нефтехимиком».



А затем, уже летом, «Химки» на выезде по всем статьям переиграли «Урал», хотя до той игры не выходили на поле аж с марта.



Безусловно, во всём этом есть заслуга тренерского штаба Сергея Юрана: именно он перешёл на новую систему 3-4-3 под «Торпедо», а потом использовал её на постоянной основе вплоть до финала (хотя, насколько знаю, переход планировался и Талалаевым), именно он помог сохранить футболистам классный эмоциональный настрой, именно его ассистенты здорово подготовили игроков физически.



Однако я убеждён, что главный секрет химкинской сенсации запрятан глубже – в фундаменте, заложенном прошлым летом, то есть в уровне состава. Это действительная роскошная команда по меркам ФНЛ с интереснейшими игроками – и даже в РПЛ она в текущем виде, если внести совсем точечные изменения, не затерялась бы. И за это – респект спортивной вертикали и селекционерам клуба.

Фото: РИА Новости

Ноль рублей на трансферы. Приглашались только свободные агенты

Среди многих клубов РПЛ есть поверье: на хорошую команду, способную решать задачи, необходим мощный трансферный бюджет. Но у «Химок» его не было вообще. Подчеркиваю: вообще! В бюджете на сезон не предусматривалась статья расходов «на приобретение игроков», не выплачивались ни компенсации клубам, ни затраты на агентов.



Единственный футболист из состава, игравшего против «Зенита», за которого платили деньги, — центральный защитник Тихий, его забрали из «Енисея» в феврале 2019-го за 2,5 млн рублей. Все остальные новички «Химок», в том числе пришедшие во время ударной трансферной кампании лета 2019-го (уже при Талалаеве), искались исключительно среди свободных агентов. И на них не тратились ни подъёмные, ни выплаты агентам. Но вовремя стартовавшая работа (переговоры по новичкам начали вести за три месяца, а некоторые и за полгода до старта сезона) принесла отличные результаты. Плюс вовлечённость тренера тоже здорово помогла.



Артём Полярус, признанный лучшим игроком ФНЛ и забивший четыре гола в розыгрыше Кубка России (два – «Оренбургу», по одному «Торпедо» и «Уралу»), появился на российском рынке ещё в декабре 2018-го, его предлагали «Локомотиву». «Железнодорожники», изучив парня, отказались от трансфера, в том числе из-за статистики, которая в «Александрии» у Поляруса действительно была скромной. Зато «Химки», узнав о готовности игрока приехать в Россию, воодушевились и включились в переговоры. Они были непростыми (всё-таки речь шла о ФНЛ), а убедить в итоге удалось в том числе благодаря фактору Талалаева. Он отлично знал возможности Поляруса, ранее приглашал его в «Тамбов» и «Пюник», на третье приглашение футболист ответил-таки согласием.

Возможно, главная надежда «Химок» в финале с «Зенитом». ФНЛ Полярус уже покорил Украинец влюбляет в себя российских болельщиков.

Александр Трошечкин, выступавший за «Ростов» и «Тосно», до последнего ждал нового приглашения из РПЛ и отказывал всем представителям ФНЛ. Но потом, когда стало ясно, что в элиту его не зовут, он выбрал именно «Химки». Почему? Потому что селекционеры «Химок» каждый день писали и звонили ему по 3-4 раза, приглашали к себе и выражали готовность ждать до последнего. В итоге он просто прочувствовал высокую заинтересованность в себе, пришёл – и превратился в ключевого игрока. Точно так же «обрабатывались» и другие потенциальные новички. Некоторых даже привозили на разговор к руководству области и администрации города.



Аршака Коряна – талантливого, но не созревшего воспитанника «Локомотива» — взяли в аренду ещё в 2018-м, а затем, когда у него закончился контракт с «железнодорожниками», подписали полноценное соглашение. Финальный матч с «Зенитом» Корян провёл слабо, зато в сезоне ФНЛ сильно выделялся. И встречи с «Торпедо» и «Уралом» в Кубке провёл также мощно.



Александра Смирнова – невероятно быстрого левого защитника – «Химки» нашли во второй лиге Хорватии, куда тот уехал после периода в «Долгопрудном» из-за отсутствия вариантов. Думаю, сейчас уже многие клубы статусом повыше обратили внимание на его скорость и атакующие включения.

Егор Данилкин, на которого уже зимой был спрос в РПЛ, провёл более полугода без футбола после ухода из структуры «Динамо». Зато «Химки» в него поверили – и теперь Егор даже со своими не самыми выдающимися габаритами интересный и востребованный на элитном уровне центральный защитник.



Вратаря Илью Лантратова, одного из героев кубкового финала, бесплатно взяли из «Факела». Центрального защитника Гапона, неловко заработавшего пенальти, но ставшего ключевым игроком во время сезона, — из «Анжи». И тоже бесплатно.



«Химки» вообще не отдавали деньги за игроков, тратились только на зарплаты и премиальные. Справедливости ради, зарплатный и премиальный фонды по меркам ФНЛ у них были достойными, хоть и не лучшими. В Волгограде, Нижнем Новгороде, Хабаровске условия были не хуже. Но ни в Нижнем Новгороде, ни в Хабаровске не удалось и близко создать такие качественные команды.

Разница между РПЛ и ФНЛ – не так уж громадна

Если подводить итоги, то «Химки» продемонстрировали нам наглядно два момента. Первый: на создание крепкой команды необязателен мощный трансферный бюджет. Если знать нюансы рынка и правильно оценивать качества и уровень игроков, можно справиться и с помощью свободных агентов или аренд, вкладываясь только в зарплату. Как минимум для решения задач в ФНЛ или средней игры в РПЛ точно хватит скромных ресурсов.



Второй момент: разница между уровнями РПЛ и ФНЛ не так уж громадна, какой её часто рисуют. И поэтому весьма странно, когда клубы элиты принципиально не приглашают игроков из низших дивизионов, а некоторые туда даже не смотрят. Пару месяцев назад я с удивлением узнал, что в руководстве нескольких клубов РПЛ (не одного и даже не двух) вообще не знают о существовании Ивана Сергеева – лучшего бомбардира «Торпедо» и ФНЛ.

«Мы просили посмотреть VAR. Но почему-то не стали». Что говорят о пенальти в финале Кубка Даже два арбитра имеют противоположные мнения.

Даже жаль, что Данилкин на последних секундах попал в штангу. История могла бы получиться ещё красивее и нагляднее.