Возможно, главная надежда «Химок» в финале с «Зенитом». ФНЛ Полярус уже покорил

Ещё каких-то лет 10 назад присутствие украинца в составе российского клуба (и наоборот) считалось нормой. Из-за испортившихся отношений между соседними странами так или иначе пострадали многие сферы жизни, в том числе и футбол. Сейчас переход украинца в клуб РПЛ неизменно вызывает резонанс, как это было в случае с Ярославом Ракицким. Смельчаков, готовых на такой шаг в карьере, становится всё меньше и меньше: прямо сейчас в РПЛ выступают всего пятеро украинцев, тогда как в УПЛ россиян нет вовсе.

Одним из тех, кто не побоялся переехать в Россию, стал Артём Полярус – летом 2019 года он перешёл из «Александрии» в «Химки». Подмосковный клуб, пусть и не без труда, но пробился в РПЛ по итогам сезона, и во многом это заслуга Поляруса. Украинский хавбек по праву считается одним из лучших игроков ФНЛ: на его счету 26 матчей, 5 голов и 9 результативных передач (лучший ассистент лиги). Кроме того, Полярус помог своему новому клубу пробиться в финал Кубка России, забив четыре гола в четырёх матчах и отдав одну голевую передачу. Самое время познакомиться с новым героем «Химок».

5 «сбитых лётчиков», которые взлетели в «Химках» Большие клубы списали их со счетов, а они одной ногой в РПЛ и двумя в финале Кубка.

Вызывался в молодёжную сборную Украины, не смог пробиться в основу киевского «Динамо»

Артёма можно считать воспитанником «Александрии», хоть первые шаги в футболе он делал в любительском клубе «Аметист». «Горжусь тем, что я александриец», – патриотично признался хавбек в одном из ранних интервью. Первым к тренировкам в основе «Александрии» юного Поляруса стал привлекать Леонид Буряк, легендарный советский и украинский футболист, а позднее тренер.



В 2012 году Полярус получил вызов в молодёжную сборную Украины, а через год поехал в её составе на Кубок Содружества. Артём принял участие во всех шести матчах турнира, хотя преимущественно и выходил на замену (5 раз). Тогда в финале украинцы со счётом 2:4 проиграли сборной России с Панюковым, Кутеповым и Подберёзкиным в составе.



После нескольких лет в «Александрии» на Поляруса обратили внимание в киевском «Динамо». Летом 2014 года Артём перешёл в столичный клуб, но выступал лишь за вторую команду. Из бывших партнёров Поляруса по «Динамо-2» до основного состава киевлян добрались только Георгий Бущан и Роман Яремчук, ныне выступающий за «Гент». Уже через год Артём вернулся в «Александрию».

Променял еврокубки с «Александрией» на ФНЛ, но сегодня может добыть путёвку в Лигу Европы

По возвращении в родной клуб Полярус заиграл более ярко. В сезоне-2017/2018 Артём отметился дублем в ворота «Шахтёра», после чего украинские СМИ заговорили о желании киевского «Динамо» вернуть хавбека. «Полярусом интересуется «Динамо»? Даже не знаю… С «Шахтёром» он, конечно, выдал отличную игру. Главное сейчас для него – стабильно играть. Не надо только из парня звезду делать, ему ещё работать и работать», – заявил Владимир Шаран, главный тренер «Александрии».



Несмотря на слухи, предложения от «Динамо» так и не поступило. Полярус остался в «Александрии», с которой в прошлом сезоне добился лучшего результата в истории клуба – третье место в чемпионате Украины. Также Артём успел немного поиграть в еврокубках: на его счету две встречи в квалификации Лиги Европы сезона-2017/2018. Тогда «Александрия» не смогла пробиться в групповой этап, уступив БАТЭ в четвертом раунде.



После бронзовых медалей и третьего места в сезоне-2019/2020 «Александрия» снова попала в Лигу Европы, но уже напрямую в групповой этап. Правда, к тому времени Полярус покинул клуб, о чём заранее сообщил Владимир Шаран: «Да, Артём уходит. У него оставалось полгода контракта, но мы решили разорвать соглашение и отпустить парня». Тогда же появилась информация, что Полярус может перейти в «Химки».

Со слов Талалаева, Артём «абсолютно аполитичен». Юран называет его «хохлом»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для многих переход Поляруса в «Химки» стал неожиданностью. Как это так – променять Украину на Россию, еврокубки на второй дивизион? «Артём – абсолютно аполитичный человек. Нельзя сказать, что он предал Украину», – подчеркнул Андрей Талалаев, экс-главный тренер «Химок». Именно Талалаев, кстати, и пригласил Поляруса в подмосковный клуб. «Мы с Андреем Викторовичем давно на связи. Он приглашал меня в «Тамбов» и «Пюник», а когда возглавил «Химки», то снова позвал к себе», – сказал Артём.



Как оказалось, Талалаев не зря так долго «обрабатывал» Поляруса. Уже в первом матче за «Химки» Артём дважды ассистировал партнёрам (победа 5:2 над «Лучом»). В домашней встрече с «Енисеем» (4:0) украинский хавбек записал на свой счёт сразу три голевых передачи. «В «Химках» Полярус получил шанс прогрессировать. К нему уже есть интерес, поступают миллионные предложения. Отпустим ли? Ни в коем случае! Да он и сам никуда не рвётся», – заявил Талалаев после одного из матчей.

Полярус продолжил играть результативно, даже когда клуб покинул Талалаев. На смену ему пришёл Сергей Юран, который так же, как и Артём, родился на Украине. «Я его хохлом называю, – шутит Юран. – Артём сказал, что при Порошенко возникли бы проблемы из-за того, что он играет в России. Сейчас, вроде как, всё нормально». В четырёх матчах под руководством Юрана, Полярус забил два мяча и отдал две результативных передачи.

Зимой Полярус мог уйти из «Химок». Его фамилию связывали с ЦСКА, «Ростовом» и «Локомотивом»

В декабре 2019 года в СМИ появилась информация, что Полярус интересен сразу нескольким клубам РПЛ. Речь шла в первую очередь о ЦСКА и «Локомотиве». Кроме того, интерес проявляли «Ростов» и «Оренбург». Сообщалось, что «Химки» готовы расстаться с украинским хавбеком, если поступит достойное предложение.



Полярус остался в «Химках», и вряд ли пожалел. Украинского хавбека признали лучшим игроком ФНЛ в этом году. Ещё в начале сезона, едва оказавшись в подмосковном клубе, Артём сказал: «Я приехал сюда, чтобы играть в футбол. Дай бог, выйдем с «Химкам» в Премьер-Лигу». Теперь украинцев в РПЛ станет на одного больше.