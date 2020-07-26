Последний футбольный кусочек СССР – всё. Каким мы запомним легендарный стадион «Торпедо»

Сегодня в Москве прошла церемония закрытия стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Легендарная арена будет находиться на реконструкции до 2024 года, а её вместимость планируют увеличить до 15 тысяч зрителей. Попрощаться со старым стадионом пришли более тысячи болельщиков чёрно-белых, а в рамках мероприятия состоялась автограф-сессия с игроками нынешнего «Торпедо» – Сергеем Шустиковым, Иваном Сергеевым, Андреем Ляхом, Александром Рязанцевым и Артёмом Самсоновым.

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Стадион «Торпедо» был открыт почти 60 лет назад – в сентябре 1960 года. Сперва арена использовалась в качестве тренировочного поля для одноимённой футбольной команды Завода имени Лихачёва. Первый официальный матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года: в рамках чемпионата СССР сыграли «Торпедо» и одесский «Черноморец».

Эта арена помнит многих знаменитых соперников. Здесь «Торпедо» побеждало «Севилью» с «Монако» в Кубке УЕФА сезона-1990/1991 и «Манчестер Юнайтед» с «Реалом» в Кубке УЕФА сезона-1992/1993. Здесь «Спартак» выбивал «Фейеноорд» из Кубка Кубков в марте 1993-го.

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В июле 1997 года стадиону присвоили имя знаменитого в прошлом нападающего «Торпедо» Эдуарда Стрельцова. До последнего времени чёрно-белые принимали на своей старой арене соперников по ФНЛ. Теперь домашние матчи команда будет проводить в Спортивном городке «Лужников».

1957 год. Начало строительства. На горе слева — ДК ЗИЛ Фото: pastvu.com

1959 год. Заканчивается строительство Восточной трибуны Фото: pastvu.com

1960 год. Стадион «Торпедо» накануне официального открытия Фото: pastvu.com

1965 год. Сквер перед стадионом пользовался популярностью у жителей района в качестве места для прогулок с детьми Фото: pastvu.com

1966 год. Спортивный праздник рабочих завода ЗИЛ Фото: pastvu.com

1967 год. Мальчишки играют в футбол за еще не построенной Западной трибуной Фото: pastvu.com

1968 год. На матче дублирующих составов команд высшей лиги чемпионата СССР Фото: pastvu.com

Строительство зала бокса Фото: pastvu.com

Апрель 1977 года. Стадион «Торпедо» с новенькой Западной трибуной за несколько дней до открытия Фото: pastvu.com

1980 год. Празднование 50-летия ЗИЛа Фото: pastvu.com

1983 год. Матч высшей лиги чемпионата СССР «Торпедо» — «Жальгирис» Вильнюс

Стадион в 1995 году Фото: pastvu.com

Стадион «Торпедо в прошлом году Фото: Дмитрий Голубович

Фото: РИА Новости