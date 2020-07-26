Последний футбольный кусочек СССР – всё. Каким мы запомним легендарный стадион «Торпедо»

Сегодня в Москве прошла церемония закрытия стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Легендарная арена будет находиться на реконструкции до 2024 года, а её вместимость планируют увеличить до 15 тысяч зрителей. Попрощаться со старым стадионом пришли более тысячи болельщиков чёрно-белых, а в рамках мероприятия состоялась автограф-сессия с игроками нынешнего «Торпедо» – Сергеем Шустиковым, Иваном Сергеевым, Андреем Ляхом, Александром Рязанцевым и Артёмом Самсоновым.
Стадион «Торпедо» был открыт почти 60 лет назад – в сентябре 1960 года. Сперва арена использовалась в качестве тренировочного поля для одноимённой футбольной команды Завода имени Лихачёва. Первый официальный матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года: в рамках чемпионата СССР сыграли «Торпедо» и одесский «Черноморец».
Эта арена помнит многих знаменитых соперников. Здесь «Торпедо» побеждало «Севилью» с «Монако» в Кубке УЕФА сезона-1990/1991 и «Манчестер Юнайтед» с «Реалом» в Кубке УЕФА сезона-1992/1993. Здесь «Спартак» выбивал «Фейеноорд» из Кубка Кубков в марте 1993-го.
В июле 1997 года стадиону присвоили имя знаменитого в прошлом нападающего «Торпедо» Эдуарда Стрельцова. До последнего времени чёрно-белые принимали на своей старой арене соперников по ФНЛ. Теперь домашние матчи команда будет проводить в Спортивном городке «Лужников».
1957 год. Начало строительства. На горе слева — ДК ЗИЛ
Фото: pastvu.com
1959 год. Заканчивается строительство Восточной трибуны
Фото: pastvu.com
Фото: pastvu.com
1960 год. Стадион «Торпедо» накануне официального открытия
Фото: pastvu.com
Фото: pastvu.com
1965 год. Сквер перед стадионом пользовался популярностью у жителей района в качестве места для прогулок с детьми
Фото: pastvu.com
1966 год. Спортивный праздник рабочих завода ЗИЛ
Фото: pastvu.com
1967 год. Мальчишки играют в футбол за еще не построенной Западной трибуной
Фото: pastvu.com
1968 год. На матче дублирующих составов команд высшей лиги чемпионата СССР
Фото: pastvu.com
Строительство зала бокса
Фото: pastvu.com
Апрель 1977 года. Стадион «Торпедо» с новенькой Западной трибуной за несколько дней до открытия
Фото: pastvu.com
1980 год. Празднование 50-летия ЗИЛа
Фото: pastvu.com
1983 год. Матч высшей лиги чемпионата СССР «Торпедо» — «Жальгирис» Вильнюс
Стадион в 1995 году
Фото: pastvu.com
Стадион «Торпедо в прошлом году
Фото: Дмитрий Голубович
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
- 27 июля 2020
-
00:32
-
00:25
-
00:19
-
00:06
- 26 июля 2020
-
23:53
-
23:50
-
23:31
-
23:31
-
23:25
-
23:21
-
23:00
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:15
-
22:10
-
22:07
-
22:05
-
21:53
-
21:53
-
21:39
-
21:29
-
21:12
-
21:04
-
20:56
-
20:51
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:40