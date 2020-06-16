Отца братьев Ерёменко обвиняли в сдаче финала Кубка. Тренер убрал его из команды

Братья Алексей и Роман Ерёменко – не последние люди в российском футболе. Первый выступал за «Сатурн» и «Рубин», а второй, поиграв в том же «Рубине», ЦСКА и «Спартаке», превратился после дисквалификации в одного из лидеров «Ростова». Их отец Алексей Ерёменко-старший скорее известен российским болельщикам как тренер, а не футболист. Незадолго до развала СССР он уехал в чемпионат Финляндии. Тем не менее и в его карьере были московские «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», откуда полузащитник ушёл всего через полгода после появления в клубе из-за обвинений в сдаче финала Кубка страны.

«Игра была сдана. Это подлость!» Громкий скандал в переходном турнире чемпионата России Известного вратаря обвинили прямо во время матча, а у тренера случился инсульт.

Ерёменко играл вместе с Гамулой и под руководством Бескова. Попал в «Торпедо» после того, как ушёл из «Спартака», не получив квартиру

Ерёменко-старший был многообещающим игроком. Достаточно сказать, что в юношеской сборной СССР полузащитника-созидателя сделали капитаном. Уже в 17 лет он дебютировал в профессиональном футболе: сыграл за «Ростсельмаш» во второй лиге и ростовский СКА в «вышке». К слову, за «армейцев» вместе с Алексеем выступал такой колоритный персонаж, как Игорь Гамула. Про этого яркого, весёлого человека есть байки, наверное, у всех его бывших одноклубников, и Ерёменко – не исключение.

«За СКА тогда выступал вратарь Александр Скотаренко – душа компании! – вспоминал Ерёменко. – С этим человеком никогда не было грустно, ребята искали его, чтобы развеять скуку на длинных сборах. Но Саша был специфическим человеком, как и все вратари. У них ведь иногда неадекватная реакция на какие-то вещи, которые другие люди пропускают. Мы готовились на сборе в Кудепсте. Зима, слякоть, ужасный газон. Играем на маленьком поле. Вместо ворот – стойки высотой полтора метра, похожие формой на копья, поскольку сами ворота тяжелые, и тащить их очень трудно. Естественно, вратари уже в грязи, в поту, взъерошенные. В одном из эпизодов Гамула получает мяч, выходит один на один, замахивается, показывая, что будет наносить сильный удар, а сам подкидывает мяч над упавшим вратарём. Скотаренко встал и предупредил Гамулу: «Ещё раз так сделаешь – ноги оторву. Поступай так, как в игре. Там никогда этого не сделаешь, испугаешься. Это на тренировке такой смелый». Мы все понимаем, что это не простая угроза. Однако через минуту ситуация повторяется: Гамула подкидывает мяч над Скотаренко. Видно было, как у Саши в тот момент молния сверкнула в глазах. Игорь тоже сразу понял, что пришёл конец… Скотаренко вырывает это копье и начинает гнаться по полю за Гамулой, который бегает зигзагами и кричит: «Извини, я больше не буду!». Команда не реагирует: страшно связываться с разгоряченным вратарем. В итоге Скотаренко бросил копье, и оно плашмя попало по спине Гамулы»…

В родных краях Ерёменко задержался до 1986 года, а потом его забрал «Спартак». Сначала Алексей играл за дубль, а после травмы Фёдора Черенкова получил шанс в основе. Любопытно, что закрепиться в команде молодому полузащитнику удалось благодаря удачной игре с «Торпедо», в котором он окажется в 1988-м.



«Меня вызвали из дубля перед матчем с «Торпедо» тренироваться с основой, – рассказывал Ерёменко. – Во время установки на игру Константин Бесков говорит команде: «У нас есть две альтернативы: либо Ерёменко на место Феди, либо делаем перестановки и переводим туда Женю Кузнецова. Ваше мнение?». Встал Бубнов, и отвечает: «А чего тут думать? Ерёменко играет и забивает за дубль на этой позиции. Футбол тот же, что и у главной команды. Пусть выходит». Бесков обращается ко мне: «Ну, хорошо. Забьешь два гола – пройдёшь экзамен». И я забил два! Сперва попал метров с сорока в «девятку» с правой ноги, потом сыграл в «стенку» с Родионовым и поразил ворота уже с левой. Выиграли у торпедовцев со счетом 4:0».



Тем не менее в 1987 году Ерёменко вынужден был вернуться в Ростов. Тогда вслед за Алексеем-младшим появился на свет Роман, а жить с женой и двумя детьми приходилось на базе. Квартиру давали только твёрдым игрокам основы, однако Бесков уже предпочитал на этой позиции Игоря Шалимова и Александра Мостового. Но вскоре Ерёменко вернулся в Москву – пригласило «Торпедо».

«Торпедо» Валентина Иванова (в центре — сидит) Фото: fc-dynamo.ru

Главный тренер Валентин Иванов видел новичка игроком основы. В первом же туре чемпионата полузащитник забил в ворота «Черноморца» в Одессе. К концу мая Ерёменко сыграл девять матчей за чёрно-белых. Впереди был финал Кубка СССР с харьковским «Металлистом». Торпедовцы играли в Москве, находились выше соперника в таблице чемпионата и считались явными фаворитами. Вдобавок украинская команда потеряла перед финалом основного вратаря – травмированного Юрия Сивуху заменил Игорь Кутепов.



Более того, у главного тренера «Металлиста» Евгения Лемешко возникла ещё одна проблема при определении состава.



«Перед выездом в Москву три наших футболиста нарушили режим, – вспоминал Лемешко. – Мне все говорили: «Надо оставить дома, наказать и так далее». Но я в них поверил, сыграл на их чувствах, и они в этом виноватом состоянии помогли «Металлисту» выиграть трофей».

Кубок СССР – 1987/1988. Финал

«Торпедо» — «Металлист» (Харьков) – 0:2.



«Торпедо»: Сарычев, Полукаров, Ковач, Пригода, Роговской, Ерёменко (Гришин, 54), Кобзев, Рудаков (Писарев, 39), Н. Савичев (Жуков, 71), Ширинбеков, Агашков.

«Металлист»: Кутепов, Колоколов (Яловский, 60), Романчук, Панчишин, Деревинский, А. Иванов (Хагба, 75), Буряк, Ващенко (Баранов, 46), Якубовский, Тарасов, Аджоев.

Голы: Аджоев, 42 с пенальти; Баранов, 61.

Судья: Иван Тимошенко (Ростов-на-Дону).

Предупреждения: Деревинский, 48; Тарасов, 83.

28.05.1988. Москва. Стадион «Динамо». 30 000 зрителей.

«Меня вызывали в КГБ. Угрожали…» Признание советского футболиста испортило ему жизнь Александр Татаркин не захотел мириться с договорными матчами – и пошёл против системы.

«Торпедо» проиграло финал Кубка СССР после того, как Ерёменко привёз пенальти. Тренер посчитал, что он сделал это из-за подпольного тотализатора

Команда Иванова на правах фаворита владела инициативой. В первом тайме с участием Ерёменко торпедовцы создали пару моментов. Полузащитник передачей в касание бросил в прорыв нападающего Андрея Рудакова, который не сумел переиграть Кутепова, а потом, перед самым перерывом длинным пасом вывел на опасный удар Николая Писарева.



Ключевой эпизод финала произошёл на 42-й минуте. Алексей вернулся в собственную штрафную, чтобы помочь при обороне, и сыграл рукой, прерывая передачу на нападающего «Металлиста» Гурама Аджоева. Ростовский судья Иван Тимошенко назначил пенальти. Ерёменко так объяснял свою ошибку:



«Я отскочил назад для приёма мяча в центре поля, но пас пошёл не мне, а другому игроку. Произошёл «обрез». Соперник стал проводить контратаку, и я оказался ближним к Аджоеву. Должен был отработать в обороне, прикрыть его. Чувствовал, что контролирую ситуацию, держу соперника рядом. Пошла подача с фланга. Выпрыгиваю и понимаю, что мяч меня перелетает. Тогда решил чуть-чуть оттолкнуть Аджоева в прыжке, вывести его из баланса, дабы он не нанес удар. Но там оказалась пустота. Он тоже был хитрец: качнул меня и «отскочил». В результате мяч попал мне в локоть, после чего в наши ворота был назначен пенальти».

Сам же Аджоев и реализовал этот одиннадцатиметровый. Любопытно, что он не был штатным пенальтистом «Металлиста», однако взял инициативу в свои руки, так как его партнёры перестали забивать с «точки».



«Штатным пенальтистом у нас был Леонид Буряк, – рассказывал Аджоев. – И во время матча чемпионата он не забил пенальти своей бывшей команде. Кроме него ещё пробивал Игорь Якубовский. Но он тоже не забил пенальти перед тем финалом, кому – уже не помню. То есть получилось, что оба главных исполнителя одиннадцатиметровых не забили, а перед игрой тренер даже не давал указаний, кто будет бить пенальти. Два матча подряд до этого наши игроки промахивались. Да и никто не ожидал что в финале, тем более в Москве, судья в матче с «Торпедо» поставит пенальти. И вот, когда одиннадцатиметровый был назначен, все как-то отвернулись от «точки». Мандраж. А я просто взял и поставил мяч. Мне никто не указывал, мол, иди и пробей. Наоборот, Буряк подошёл и сказал: «Забей, я тебя очень прошу». Хотя я и так понимал, что обязательно нужно забивать. Когда наносил удар, тоже все отвернулись, понимали, что ответственность очень большая: не забьёшь, и всё. Или пан, или пропал».

Фото: fc-dynamo.ru

Для Ерёменко финал завершился совсем неудачно. В начале второго тайма полузащитник получил травму и покинул поле. Вот только самые крупные неприятности ждали его в раздевалке уже после игры. Рассерженный поражением главный тренер обвинил экс-спартаковца в том, что он специально организовал пенальти в свои ворота. Основанием для этого стала встреча Алексея с подозрительным человеком из околофутбольного мира.



Ерёменко вспоминал: «Иванов – был хороший тренер, но… Говорят, тяжёлый человек. Я скажу – своеобразный. Вспыльчивый, взрывной, непростой. В «Торпедо» не сложилось из-за того, что меня обвинили в сдаче кубкового финала «Металлисту». Надо понимать из-за чего всё заварилось. Когда мы выходили на игру из автобуса, я увидел человека, которого встречал на базе в Ростове. С ним там здоровались другие ребята, поэтому и я тоже. Мне доводилось слышать, что он играет в подпольный тотализатор, но я даже не представлял толком что это такое. Мне подобные вещи были до фени. И вот встречаю в Москве ростовчанина. Естественно, мы с ним поздоровались, обнялись, как принято в Ростове при встречах. Мы, южане, немножко другие, и относимся друг к другу по-иному. Спросил как дела, и пошёл дальше. Повторюсь, мне этот человек не был известен с обратной стороны, однако Козьмич о его проделках знал. Соответственно, после эпизода с пенальти он решил, что я нарочно нарушил правила. Сказал, чтобы я собирал вещи и уматывал. Контрактной системы ведь тогда не существовало. Потом он остыл, да и меня братья Савичевы успокоили. Мне, кстати, в том матче ребро сломали: во время приёма мяча коленом ударил Деревинский. Боль – страшная. Я выполз с поля, был заменён».



Свидетелями конфликта Иванова с Ерёменко по окончании матча оказались и другие игроки «Торпедо». Полузащитник Олег Ширинбеков попытался даже защитить полузащитника:



«Иванов обвинил Ерёменко в том, что он сдал игру – специально сыграл рукой. Я встал на защиту. Сказал Иванову: «Мы что, будем выгонять каждого, кто один раз сыграет рукой?» Не отстоял. Еремёнко отчислили. Обвинили в сдаче игры – что он денег заработал на этом Кубке: «Пиши заявление по собственному желанию и уходи». Потом я ему сказал: «Тебе тут житья всё равно не будет». И Лёха ушёл в «Динамо». Через несколько месяцев в еврокубковой игре с «Мальмё» был такой же эпизод. Шла подача, мяч перелетал через меня, и я задел его рукой. Пенальти нас прибил, мы вылетели. Я тоже почувствовал недоверие Иванова. Ребята пересказали мне его претензии, а я ответил: «До меня «Торпедо» было середняком. Со мной поднялось на третье место. Значит, я на что-то способен?» (в интервью для «Матч ТВ»).

Алексей Ерёменко-старший Фото: из личного архива

Ерёменко разорвал контракт с «Рубином» ради ЦСКА. Спустя 6 лет мы узнали, как это было Малоизвестные подробности перехода.

А вот ещё пара воспоминаний игроков «Торпедо» о той истории.



Полузащитник Сергей Жуков: «Перед перерывом идёт передача в нашу штрафную, никого нет, а наш игрок берёт – и рукой по мячу. Пенальти – 0:1. После матча Иванов собрал нас: «У меня к этому игроку больше нет доверия. Поступайте, как хотите». Смешно, что за четыре дня до того финала нас заперли на базе в Мячкове. Нагрянул директор ЗИЛа Браков со свитой: «Так, где мы кубок поставим?»…



Защитник Игорь Чугайнов: «Иванов был неоднозначной фигурой: вспыльчивым, но мудрым. Его боялись. «Торпедо» в 1988 году в финале Кубка играло с «Металлистом», и мы проиграли – 0:2. В том матче Алексей Ерёменко-старший сыграл рукой в своей штрафной. На следующий день приехали на базу, Иванов сказал ему: «Езжай в партком, там тебя рассчитают. Ты отчислен из команды».

«Подкупались тренеры, а порой и все игроки». «Договорняки» в советском футболе Запускаем цикл «Странные матчи в чемпионате СССР».

Иванов обвинял и других игроков «Торпедо» в том, что они сдают матчи. Один из этих случаев был в чемпионате России

Сам Ерёменко надеялся, что тренер, остыв, забудет о своих претензиях. Но Иванов не передумал. К слову, «Металлист» тогда выиграл свой первый и единственный трофей в советском футболе, а автором второго гола головой стал один из самых высоких игроков чемпионата СССР полузащитник Александр Баранов, чей рост составлял 195 см.



«Когда приехал через пару дней на базу, думал, Козьмич уже отошёл, – признавался Ерёменко. – Но он при встрече удивленно спросил: «Как, ты еще здесь?» Организовали собрание. Тренер сказал, что будет так, как решит команда, но он мне этой истории не простит. Олег Ширинбеков удивился: «Вы что, травите его? Теперь каждого из нас надо обвинять в сдаче после игры рукой?». Но я всё понял. Если нет доверия старшего тренера, то и говорить не о чем. У меня была только одна просьба, чтобы не «посылали телегу». Тогда ведь рекомендации имели огромное значение, а дурная слава никому не нужна. Самое любопытное, что в это время как раз фактически был решен вопрос с квартирой в Москве. Мы с женой уже выбрали её, всё согласовывалось. Но в итоге пришлось вернуться в Ростов, зализывать раны».

Алексей Ерёменко-старший Фото: kazfootball.kz

Ерёменко вынужден был покинуть «Торпедо» и во второй раз уехать из Москвы. Полузащитник вернулся в Ростов. По его словам, он зарёкся ездить в столицу, не собирался больше рассматривать предложения от московских клубов. Но вскоре за Алексеем приехали из «Динамо». Первая попытка Николая Толстых убедить Ерёменко перейти в их клуб не увенчалась успехом. Потом к переговорам подключился динамовский тренер Анатолий Бышовец, который, будучи хорошим оратором, нашёл нужные слова. Уже во второй части сезона полузащитник выступал за бело-голубых.

Между тем, Ерёменко отнюдь не единственный футболист «Торпедо», конфликтовавший с Ивановым из-за подозрений в нечестной игре. Судя по всему, Валентин Козьмич вообще не очень доверял своим игрокам, был мнительным человеком. Похожими историями делились бывший нападающий чёрно-белых Валерий Петраков и защитник Вадим Евсеев.



«Иванов – очень эмоциональный, но незлопамятный, – говорил Петраков. – На меня почему-то покрикивал чаще, чем на других. Однажды вообще заподозрил в сдаче матча. 1981 год, принимаем дома «Арарат». В первом тайме несколько моментов загубил. Не шёл мяч в ворота, хоть тресни! Козьмич в перерыве на меня в раздевалке собак спустил, все свои подозрения высказал. Я психанул, снял бутсы, отправился в душ. Он чуть остыл и за мной: «Одевайся!» – «Не буду!» – «Одевайся, говорю!» Вышел на поле последним, внутри всё кипит, – и два мяча положил. 2:0 выиграли. После чего тема была закрыта раз и навсегда» («Спорт-Экспресс»).

Второй случай связан с защитником Андреем Чернышовым. Это уже российский чемпионат, конец 1990-х.



«После матча (в Элисте) Иванов обвинил Андрея Чернышова в сдаче игры. Прямо в раздевалке. Я пытался за Андрея заступиться, потому что на поле видно, когда человек отдаётся игра, когда нет. Так и сказал тренеру: «Не может такого быть». И по сей день считаю, что он не сдавал. Но Козьмич остался убеждён в обратном. Чернышов тренировался с командой, но играть ему больше не давали» (из книги «Футбол без цензуры»).



Понятно, что подозрительность Иванова не могла появиться на пустом месте. Договорные матчи в чемпионатах СССР были, и с каждым годом мы узнаём из интервью ветеранов всё новые и новые подробности. Сам Валентин Козьмич рассказывал и про «договорняк» из российского сезона-1995:



«Могу сказать, что мне известен факт сдачи игры в 1995 году, когда «Торпедо» проиграло «Спартаку-Алании» в Москве со счётом 1:4. Причём узнал я об этом случайно. Произошло это так. Спокойно готовимся к игре первого тура сезона-1996 с «Жемчужиной». Вдруг раздаётся звонок, и мне сообщают: «Валентин Козьмич, ваши собираются сдавать игру команде Найденова». Делать нечего, вызываю к себе футболистов. Дошла очередь до Шустикова. Рассказываю ему об этом, и вдруг он мне в ответ: «Почему вы нас не вызывали в прошлом году, когда сдали Владикавказу?» А у меня даже оснований кого-то подозревать не было! Даже вратаря Пчельникова. Продолжаю с Шустиковым разговор: «Ну а что с «Жемчужиной»?». Отвечает: «Да, звонили, но мы отказались». Сейчас думаю, что если бы тогда не спросил их, то точно сдали бы. Потом же правдоподобность версии со «Спартаком-Аланией» подтвердил администратор московского «Спартака» Александр Хаджи» («Советский спорт»).

История в фотографиях. Валентин Иванов Бывшему капитану «Торпедо» и сборной СССР сегодня исполнилось бы 85 лет.

Ерёменко выступал в чемпионатах СССР за «Динамо» до 1990 года. Во время предсезонного сбора в Испании Бышовец сообщил ему об интересе клуба из Примеры. Алексей согласился, а в итоге уехал в… Финляндию. С Испанией что-то не сложилось, появились варианты с финским и израильским клубами. Алексей выбрал первый. Чтобы жить с сыновьями поближе к России.