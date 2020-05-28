Игроки из ФНЛ, на которых летом будет спрос среди элиты. Интересные кандидаты для РПЛ

В новых посткоронавирусных реалиях, которые нагрянут со следующего сезона, российский футбол столкнётся с оттоком легионеров и высокооплачиваемых звёзд. Большинству клубов придётся взять курс на омоложение состава и выискивать кадровые ресурсы в том числе в низших дивизионах. Благо там множество ярких игроков, заслуживших шанс на повышение в классе. Приводим достойных.
1. Александр Руденко («Спартак-2», «Торпедо»), нападающий
Дата рождения: 15.03.1999
В сезоне: 25 матчей в ФНЛ, 14 голов, 3 передачи
Александр Руденко (в белом) и Александр Трошечкин из «Химок»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Молодой форвард преодолел сложный период, в течение которого перестал прогрессировать, и выдал роскошный год. В прошедшем сезоне ФНЛ Руденко набирал в среднем по 0,56 гола за 89 минут и 0,12 результативной передачи, его результативность наверняка продолжилась бы и в «Торпедо», куда игрока позвал Сергей Игнашевич. Александр универсален, способен играть как на фланге атаки, так и в центре нападения (но не в силовой футбол, само собой), отличается высокой скоростью, индивидуальной работой с мячом и нацеленностью на удар.
В среднем у Руденко 2,55 удара за 90 минут (точность – 51,6%), 1,2 передачи под удар, 3,19 передачи в штрафную (53,8%), 4,83 попыток дриблинга (52,9%), 1,56 забега с мячом на скорости (Progressive Runs) и 3,55 касания в штрафной. Очень качественные показатели для молодого игрока, особенно на фоне лиги, где команды больше обороняются, чем атакуют, и проповедуют силовой футбол.
Очевидно, что Руденко нужно пробоваться в РПЛ, оставаться ещё на год в ФНЛ нет никакого смысла. Если «Спартак» так и не пожелает начать процесс встраивания игрока в основную обойму, стоит задуматься об уходе в другой клуб элиты.
2. Иван Сергеев («Торпедо»), центральный нападающий
Дата рождения: 11.05.1995
В сезоне: 27 матчей в ФНЛ, 14 голов, 2 передачи
Сергей Божин (№47) и Иван Сергеев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Сергеева лучше всего характеризует тот факт, что он уже три года подряд выигрывает гонку снайперов в чемпионате, котором участвует. В сезоне-2017/2018 он забил 16 голов в 16 матчах за «Строгино» в ПФЛ, в сезоне-2018/2019 – 16 голов в 26 матчах за «Торпедо» в ПФЛ, наконец, в прошедшем первенстве на его счету 14 мячей в 27 играх в ФНЛ, а могло быть гораздо больше, если бы футбол не закончился раньше времени.
Стабильное подтверждение бомбардирских способностей – одно из главных качеств для классного форварда. Но и со всех остальных точек зрения Иван становится желанной целью для клубов РПЛ. Он очень органичен в роли выдвинутого центрфорварда, обладает хорошей антропометрией (183) и прыгучестью, неплохо играет «на втором этаже», при этом достаточно быстр и техничен. То есть с Сергеевым можно играть как в агрессивный быстрый футбол, так и позиционный, где нападающему приходится отрабатывать много эпизодов спиной к чужим воротам.
В среднем у Сергеева 2,34 удара за 90 минут (44,9% в створ), 0,45 xG (выгодных моментов он получает много), 25,1 единоборств (34% выигранных) и 7,62 верховой дуэли (36%), а ещё 3,9 обводки (43,5%) и 4,95 касания в штрафной. Как и Руденко, Иван тоже определённо перерос ФНЛ, задержаться в «лучшей лиге мира» может разве что из большой любви к нынешнему клубу. Но для спортивного прогресса ему нужно подниматься наверх – там точно будут претенденты.
3. Сергей Божин («Торпедо»), центральный защитник
Дата рождения: 12.09.1994
В сезоне: 25 матчей в ФНЛ, 4 гола, 1 передача
Торпедовец Сергей Божин убегает с мячом от самарца Антона Зиньковского
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
У Божина феноменальная левая нога, способная забрасывать мяч на любое расстояние, а также отличное умение вести верховые единоборства, в том числе и чужой штрафной. Это уже достойный сплав умений для центрального защитника. В «Торпедо» Божин был главным проводником идей Сергея Игнашевича на стандартах, забил 5 голов и отдал 2 передачи в ФНЛ и Кубке России. Удивляло, как защитник подстраивался под сложные мячи и выполнял удары, например, затылком – так в ФНЛ мало кто умеет.
Левая нога Божина также была очень востребована в «Торпедо» — в среднем защитник отдавал 11,29 длинной передачи за 90 минут с высочайшим показателем точности (63,8%), отличные цифры у Сергея и по пасам в финальную треть поля – 9,2 за игру (68,9%). Отпугнуть потенциальных покупателей в РПЛ могут разве что скромный для защитника элитного уровня рост (185) и средняя (но не провальная) скорость. Недостатки точно не критические, тем более скромная антропометрия перекрывается выбором позиции, таймингом и агрессией в верховых единоборствах.
4. Владислав Сарвели («Чертаново»), нападающий и атакующий полузащитник
Дата рождения: 01.10.1997
В сезоне: 25 матчей в ФНЛ, 10 голов, 6 передач
Владислав Сарвели
Фото: instagram.com/sarveli_vladislav
Как и «Торпедо», «Чертаново» пыталось выйти в РПЛ уже в прошедшем сезоне, но задача не выполнена, клубу придётся как минимум следующий сезон провести в ФНЛ. Есть ощущение, что Сарвели – главной звезде команды – будет правильнее сменить обстановку, спрос на него определённо возникнет.
Сарвели – яркий форвард второго темпа, который здорово комбинирует с партнёрами, врывается в штрафную в свободные зоны, часто получает моменты (2,76 удара за игру, 0,46 xG) и имеет высокий потенциал в подыгрыше (0,88 передачи под удар, 3,19 передачи в штрафную). Владислав стал бы перспективным вариантом для любой команды, которая играет с двумя нападающими.
5. Егор Данилкин («Химки»), центральный защитник
Дата рождения: 01.08.1995
В сезоне: 26 матчей в ФНЛ, 2 передачи
Химчане Максим Мартусевич (№9) и Егор Данилкин (№15) против торпедовца Ивана Сергеева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Дальнейший статус «Химок» неизвестен, но пока всё идёт к тому, что клуб не продвинется в РПЛ – и тогда ведущим игрокам, на которых есть спрос, придётся задуматься о смене команды. Данилкин – воспитанник «Динамо», когда-то он подавал большие надежды и даже попадал в заявку основной команды в РПЛ и Лиге Европы при Станиславе Черчесове.
Но созрел Егор всё же не сразу – перед очень сильным текущим сезоном в «Химках» у него было несколько сереньких лет. Данилкин отличается высоким интеллектом и умением читать эпизоды, а также спокойствием, хладнокровием, тактической грамотностью и первой передачей. Как и в случае с Божиным, клубы РПЛ могут смутить габариты – с ростом 185 Данилкину будет сложно противостоять великанам типа Дзюбы или Соболева.
6. Артём Полярус («Химки»), атакующий полузащитник
Дата рождения: 05.07.1992
В сезоне: 26 матчей в ФНЛ, 5 голов, 9 передач
Химчанин Артём Полярус (справа) и торпедовец Сергей Божин (слева)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Самый яркий игрок в «Химках» в минувшем сезоне. Имеет украинский паспорт и считается легионером, переехал в Подмосковье из «Александрии» летом 2019-го – и выдал самый сочный футбол в карьере. Полярус удивил всех соперников по ФНЛ дальним ударом (мяч в полёте меняет траекторию, вратари вообще не успевают реагировать), четыре гола из пяти забил из-за штрафной. А ещё Артём отлично исполнял «стандарты» и проявлял себя как ассистент, 5,14 передачи в штрафную за 90 минут, 0,28 xA и 2,39 передачи под удар говорят о многом.
Поэтому, даже несмотря на легионерский статус, Полярус заслуживает внимания.
7. Наилсон («Балтика»), центральный защитник
Дата рождения: 24.02.1994
В сезоне: 22 матча в ФНЛ, 1 гол, 1 передача
Наилсон (в синем) и торпедовец Иван Сергеев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Один из примеров, когда легионер неплохого уровня приезжает не в напичканную деньгами РПЛ, а в более скромную ФНЛ. Наилсон переехал в «Балтику» из португальской «Лейрии» (клуба, которым владеет Александр Толстиков), сразу же стал основным футболистом команды и помог ей подняться со дна таблицы в середину. Бразильца отличают хорошие габариты, физическая сила, агрессия и левая нога.
Насколько Наилсон хорош в высокой обороне, вопрос дискуссионный, поскольку выдающейся разворотливостью и спринтерской скоростью он не обладает, но при более низком стиле защиты бразилец, скорее всего, будет в порядке и в РПЛ. Он здорово ведёт единоборства (61% выигранной борьбы вообще, 61% – вверху, 70% – в обороне), хорош в подстраховке и чтении эпизодов. Рабочий вариант усиления (или укрепления обоймы) для команд из второй половины таблицы в РПЛ.
8. Аршак Корян («Химки»), фланговый полузащитник
Дата рождения: 17.06.1995
В сезоне: 23 матча в ФНЛ, 4 гола, 6 передач
Аршак Корян
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Яркий воспитанник «Локомотива», который уже много лет на виду. Прежде он результативно съездил в аренду в «Витесс», после чего вернулся и позиционировался как молодая звезда «железнодорожников». Но проявить себя при Сёмине Корян не смог и с 2018-го выступает в «Химках».
В прошедшем сезоне Корян закрепил свой уровень и стал одним из системных игроков команды при Талалаеве. Он мобилен, быстр, техничен, адаптирован к силовой борьбе, несмотря на скромные габариты (31 единоборства за матч, 42,5% победных), имеет высокую нацеленность на ворота (2,48 удара за 90 минут), здорово работает не только в ширине, но и в полуфлангах в условиях повышенной плотности. Как ассистент Корян тоже достоин внимания: 0,21 ожидаемой голевой передачи, 4,33 передачи в штрафную, 1,56 передачи под удар. Вряд ли Корян взлетит сразу же обратно до уровня топ-клуба, но усилить крепкую команду из середины таблицы он способен.
9. Илья Гапонов («Спартак-2»), центральный защитник
Дата рождения: 25.10.1997
В сезоне: 14 матчей в ФНЛ, 1 матч в РПЛ
Илья Гапонов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Гапонов уже перерос ФНЛ, но всё ещё недостаточно хорош для основного состава «Спартака». Во всяком случае Тедеско больше верит в более молодого Маслова, а Гапонову уготована роль всего лишь пятой опции в центр обороны. Если ситуация не изменится в ближайший месяц, очевидно, что нужно уходить в другой клуб. Претенденты на Гапонова найдутся. Он молод, неплохо бежит и обладает стабильной первой передачей. «Спартак-2» разберётся со своими проблемами и без Ильи.
10. Михаил Игнатов («Спартак-2»), центральный полузащитник
Дата рождения: 04.05.2000
В сезоне: 16 матчей, 1 гол, 3 передачи
Михаил Игнатов
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Игнатов – единственный игрок из этого списка, который даже на фоне ФНЛ смотрится скромно, но сюда молодой футболист попал по нескольким причинам. Во-первых, у Михаила неоспоримый потенциал, он прекрасно подготовлен технически и имеет хороший игровой интеллект. Во-вторых, у Игнатова после его короткого периода в главном «Спартаке» мощная реклама, и его фамилия так или иначе всплывает у андердогов РПЛ при подготовке к трансферному периоду.
Продавать Игнатова «Спартак» наверняка не захочет, время для радикальных мер ещё не пришло. Вероятно, надо поступить, как в случае с Бакаевым-старшим – отдать куда-нибудь в аренду и посмотреть на результат. С точки зрения силовой работы и объёма Михаил к взрослому футболу уже готов.
Использованы данные Wyscout и InStat.
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