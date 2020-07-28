Крутых трансферов в РПЛ можно не ждать? Пока большие клубы не готовы к новому лимиту

Переход Деяна Ловрена в «Зенит» — пока главная трансферная новость открывшегося летнего окна в РПЛ. К сожалению, она же может стать последней.

Если вы забыли, с сезона-2020/2021 в Премьер-лиге начинает действовать новый лимит – 8+17, а в питерском клубе уже 10 легионеров. Так что, либо «Зениту» придётся избавляться от некоторых игроков, либо о новых трансферах можно забыть.



Главным соперникам питерцев тоже не стоит расслабляться – у них ситуация с составом лишь ненамного лучше.



Считаем легионеров в каждом из топ-6 клубов РПЛ и предполагаем, с кем из них могут распрощаться ради иностранных новичков.



Прежде, чем начнём, напомним. С 1 июля 2020 года в России не считаются легионерами спортсмены из стран, входящих в Евразийский экономический союз (Кроме России в него входят: Армения, Казахстан, Киргизия и Беларусь).

«Зенит», 10 легионеров

Пока что питерский клуб с таким подбором игроков даже не сможет заявиться на сезон – с двумя легионерами нужно точно прощаться. А для того, чтобы свободно чувствовать себя на трансферном рынке, необходимо расставаться минимум с тремя футболистами.



Сейчас у «Зенита» перенасыщена легионерами позиция центрального защитника. Иностранных центрбеков в питерском клубе сразу четыре – Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио и Деян Ловрен. Очевидно, что наиболее уязвимые среди них – Осорио и Маммана. Венесуэльский защитник не сыграл положенное количество матчей в РПЛ, поэтому «Зенит» в праве не активировать его опцию выкупа. Маммана же просто «стеклянный» (В прошедшем сезоне он провёл только 3 матча в РПЛ), поэтому не ясно, будут ли питерцы пытаться сохранить его в составе.



Кроме того, у «Зенита» избыток иностранных фланговых полузащитников (Малком, Дриусси и Ригони). Последний в сезоне-2019/2020 полгода провёл в аренде в «Сампдории». Не исключено, что нынешним летом итальянец отправится куда-нибудь ещё.

Дзюба так и не поиграл в Европе. Минус карьере или ерунда? Единственный пробел в биографии лучшего футболиста России.

«Локомотив», 8 легионеров

У «Локомотива» ситуация чуть лучше. Но ради громких сделок всё равно придётся с кем-нибудь прощаться.



Сейчас в клубе под вопросом будущее Джефферсона Фарфана и Мацея Рыбуся. У обоих контракты заканчиваются 31 июля, а новостей о продлении соглашений до сих пор нет.



Агент польского защитника утверждал, что его подопечный перейдёт в один из турецких клубов на правах свободного агента. Однако спустя несколько дней, по информации «Чемпионата», московский клуб предложил Рыбусю новый контракт на один год с понижением зарплаты.



С Фарфаном всё ещё сложнее. Сам игрок уверяет, что в 35 лет отнюдь не собирается бросать футбол. Главный тренер «Локо» Марко Николич радуется, что перуанец в команде. А перуанский портал Libero.pe утверждает о продлении соглашения с игроком до конца 2020 года.



Однако агент футболиста информацию о заключении нового контракта с Фарфаном пока опровергает.

«Краснодар», 9 легионеров

Недавно «Краснодар» объявил об уходе из клуба Фернандеша и Фьолусона. Тем не менее этого всё равно недостаточно. Для того, чтобы покупать из-за границы нужно отпустить ещё минимум двоих игроков.



Сходу непросто сказать, с кем «быки» могли бы без проблем расстаться летом. Кабелла, Берг, Вандерсон и Спаич – лидеры клуба, Классон тащил «Краснодар» до разрыва «крестов», Рамирес, Вильена и Ольссон – игроки основы, а Кайо здорово проявил себя во второй части сезона.



Вероятно, «Краснодар» отправит некоторых футболистов в аренду, как Намли или решит заработать на продаже одного из своих главных активов (Вандерсона, Классона, Кабеллы или Вильены).

ЦСКА, 7 легионеров

У ЦСКА с количеством легионеров в команде полный порядок. Чтобы дышалось ещё свободнее, «армейцы» могут отправить 19-летнего Лассану Н’Диайе набираться опыта в аренду или оставить пылить в моложёном первенстве, а также распрощаться с провалившемся Седриком Гогуа.



Неудивительно, что при таком положении московский клуб ведёт активные переговоры сразу с двумя иностранцами. h

ЦСКА всё-таки покупает Гайча. Сумма трансфера, зарплата и остальные подробности «Армейцы» вкладывают очень серьёзные деньги в этот трансфер.

«Ростов», 8 легионеров



«Ростов» уже подписал двух легионеров – форварда Давида Тошевски из Северной Македонии и японского полузащитника Кенто Хасимото, но всё равно безболезненно может совершить ещё одну покупку.



Для этого ростовчанам нужно либо отправить иранца Саида Эззатолахи, который не играл за клуб с 2016 года, в очередную аренду или же просто не продлить с ним контракт. Соглашение полузащитника с «Ростовом» истекает нынешним летом.

Как закончился бы чемпионат России, если бы не VAR. «Спартак» — в зоне еврокубков! ЦСКА и тут без Лиги чемпионов, а «Ахмат» — в ФНЛ.

«Динамо», 9 легионеров

«Динамо» объявило об уходе семерых футболистов, но среди них был лишь один иностранец — Оскар Хильемарк. Поэтому для московского клуба проблема с избытком легионеров по-прежнему актуальна.



Среди всех иностранцев наиболее шаткое положение в клубе, кажется, у португальца Мигеля Кардозу и литовца Фёдора Черных. Оба летом вернулись из аренд, в которых совсем себя не проявили. Так что, вероятно, их помощь в будущем сезоне Кириллу Новикову и не потребуется.

«Спартак» стабильно тратит на штрафы больше всех в РПЛ. Всё из-за скандирований и пиро Самым экономным в этом сезоне оказался «Урал».

Бонус:

«Спартак» не входит в топ-6 клубов РПЛ, но пользуется огромной популярностью у российских болельщиков, поэтому не упомянуть про него мы не могли.

«Спартак», 6 легионеров

После ухода Андре Шюррле у «Спартака» нет никакой надобности избавлять от легионеров. Тем более что подавляющее большинство из них присоединились к команде только в прошлом году.



Сейчас московский клуб может позволить себе не только трансфер Остона Урунова из «Уфы», но и ещё одну сделку по легионеру.