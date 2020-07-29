Дзюба стал лучшим в России, но потерял в цене. Как изменилась стоимость игроков РПЛ

Сегодня известный портал Transfermarkt.ru обновит ценники на футболистов. Мы чуть раньше получили данные по стоимости игроков РПЛ, поэтому с удовольствием делимся ими с вами.



Сейчас в Премьер-Лиге наблюдается неутешительная картина. Россию всё чаще покидают звёзды, и всё реже к нам приезжают крутые игроки. Уровень чемпионата заметно просел, поэтому ценники на большинство футболистов, снизились. Тем не менее у некоторых игроков всё равно наблюдается серьёзный прирост стоимости.



Важно: считались стоимости всех игроков, выступавших в сезоне-2019/2020. Поэтому в рейтинге есть, например, Жоау Мариу, который уже покинул «Локомотив».

Кто больше всех вырастет в цене?

Здесь никаких сюрпризов. Больше всех подорожает Никола Влашич. Полузащитник весь сезон тащил ЦСКА и стал одним из лучших игроков прошедшего чемпионата России. На стороне хорвата также серьёзный интерес из-за рубежа, стабильность и возраст. Итог – прирост 4,5 млн евро к стоимости.



Ожидаемо выросли в цене Сердар Азмун и Алексей Миранчук. Иранец провёл лучший сезон в карьере: разделил вместе Дзюбой первое место в рейтинге бомбардиров и привлёк к себе внимание «Наполи», «Арсенала» и «Атлетико». А россиянин был лидером «Локомотива». Он феноменально провёл концовку чемпионата и лишь усилил к себе интерес из-за границы. Ценники обоих футболистов увеличатся на 3,5 млн евро.



Не удивляет и прирост стоимости Матиаса Норманна (+2,7 млн евро). Хавбек «Ростова» провёл хороший сезон и заинтересовал европейские клубы. Из его партнёров по команде можно отметить только Эльдора Шомуродова. Узбекский форвард мог подорожать намного больше, если бы так же ударно провёл вторую часть сезона, как и первую. А так лишь + 1,3 млн евро.



Аналитики Transfermarkt не оставили без внимания и прогресс Хвичи Кварацхелии и Даниила Фомина. 19-летний полузащитник «Рубина» подорожает на 2,2 млн евро, а 23-летний хавбек «Уфы» — на 1,5 млн евро.



Кроме того, на 2 млн евро увеличатся ценники на Вандерсона и Дмитрия Баринова. Оба здорово себя проявили и получили щедрую порцию внимания от иностранных клубов.



Единственный представитель «Спартака» в рейтинге – Джордан Ларссон. В РПЛ он забил больше всех за «Спартак» (7 голов) и заслужил +1,2 млн евро.

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Кто больше всех потеряет в цене?

Ожидаемым стало снижение ценника Виктора Классона. Из-за разрыва «крестов» швед весь сезон провёл в лазарете и в результате потеряет больше всех – 3,5 млн евро. Кабелла тоже долго отсутствовал, поэтому его ценник упадёт на 1 млн евро. Столько же потеряет Антон Миранчук.



На 1,5 млн евро снизятся стоимости игроков ЦСКА Алана Дзагоева и Игоря Акинфеева. Полузащитник часто травмировался, а Акинфееву в апреле исполнилось уже 34 года.



В «Зените» на ту же сумму упадут ценники на Ригони, который не часто играл, и на Мамману, засидевшегося в лазарете, а в «Локомотиве» — на Кверквелию и Мариу.

Ещё больше в цене потеряет полузащитник питерского клуба Александр Ерохин. В этом сезоне он получал ещё меньше игрового времени, чем в прошлом. В октябре ему исполнится 31 год, да и за границей к Ерохину интереса нет, так что снижению стоимости на 2 млн евро удивляться не стоит.



А вот уменьшение ценника на Марио Фернандеса (- 2 млн евро) – это действительно неожиданно. Защитник здорово отыграл весь сезон, но сейчас Марио уже 29 лет, его пик – позади. Кроме того, сейчас за границей Марио уже не такой желанный гость, как прежде, поэтому и стоимость его упала.

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Ещё интересные изменения

Главная неожиданность очередного обновления ценников РПЛ – снижение стоимости лучшего игрока сезона. Артём Дзюба потеряет 1 млн евро (стоимость упадёт с 13 до 12 млн евро). Однако на то есть веские причины. Во-первых, в августе форварду исполнится 32 года. В этом возрасте, как правило, стоимость игроков снижается – так происходило даже с ценниками Месси и Роналду. Во-вторых, Артём ярко проявил себя только в России – в Лиге чемпионов он смотрелся уже не так убедительно. В-третьих, Дзюба продлит контракт с «Зенитом» и автоматически уменьшит свою привлекательность для иностранных клубов. В-четвёртых, сейчас серьёзного интереса к Дзюбе из-за границы нет.



Если считать прирост стоимости в процентах, то победителем рейтинга будет Константин Марадишвили. В концовке сезона полузащитник ворвался в основу ЦСКА и заслужил +300% к ценнику. Теперь его стоимость составит 1 млн евро.



Фёдор Чалов провёл не лучший сезон, но потерял лишь 500 тыс. евро. Всё-таки у форварда неплохая статистика (8 голов, 8 голевых передач), ему всего 22 года, да и клубы за рубежом проявляют к нему интерес.



Матвей Сафонов, наоборот, наберёт полмиллиона евро. Голкипер «Краснодара» был стабилен и заслужил небольшого повышения стоимости.



Самым дорогим игроком РПЛ по-прежнему останется Малком. Бразилец неплохо провёл концовку чемпионата, но слишком уж долго восстанавливался после травмы. Поэтому его стоимость снизится с 30,5 млн евро до 30 млн евро.

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