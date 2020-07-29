«Локомотив» близок к трансферу белорусского суперталанта. Кто такой Виталий Лисакович

Представители РПЛ после пандемии просели в финансах, а «Локомотив» официально заявил, что нужно затянуть пояса и сосредоточиться на развитии молодёжи. Отчасти поэтому руководство «железнодорожников» в летней трансферной кампании с осторожностью залезает на европейский рынок, зато с удовольствием ищет игроков в более дешёвых направлениях. Например, в странах СНГ. Ранее стало известно о покупке вундеркинда из Узбекистана Жасура Жалолиддинова, а теперь «Локомотив» близок к приобретению 22-летнего белорусского атакующего игрока Виталия Лисаковича.

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Если в сегодняшнем уровне Жалолиддинова есть огромные сомнения (ему бы ещё хотя бы сезон повариться в чемпионате Узбекистана, ведь даже там он пока не выделяется конкретикой), то Лисакович, безусловно, видится фигурой очень интересной. О выдающемся таланте Виталия в Беларуси говорят уже три-четыре года, но только сейчас наступил тот самый период, когда футболист наконец оправдывает ожидания не эпизодически, а стабильно. С показателями «9+4» по системе «гол+пас», набранными за солигорский «Шахтёр», Лисакович превратился в одного из самых полезных игроков чемпионата.



По информации коллег, «Локомотив» уже согласовал трансфер за 1 млн евро, но «Шахтёр» хочет 1,5 млн. Другие источники уверяют, что дополнительная плата касается агентских вознаграждений: они составляют 500 тысяч, и сейчас идут торги по их снижению. Как бы то ни было трансфер очень вероятен. А игрок в любом случае нуждается в представлении, поскольку спрос в России на него большой. Прицениваются многие клубы.

Подводные камни: сложный характер и нестабильность

Виталий Лисакович (№88) Фото: fcshakhter.by

Лисаковичу уже 22, а он до сих пор в чемпионате Беларуси – и это должно настораживать. Главная причина не в спортивных качествах (в них действительно очень много интересного), а в сложном характере. О нём упоминают все, кто работал с парнем – да и скауты, с которыми довелось общаться, тоже наслышаны. Лисакович запросто может вести себя надменно по отношению к коллективу, спорить с тренерами, снижать к себе требования, пытаться исполнить что-то совсем сложное в простом моменте (вместо паса на свободного партнёра – удар «рабоной» с 20 метров, как пример).



Причины такого поведения спрятаны в двух факторах. Во-первых, размах таланта Лисаковича действительно велик – и он с ранних лет был уверен, что сильнее всех, заслуживает лучшего, а все, кто пытается его обуздать, — недоброжелатели и враги. Во-вторых, сложное детство и неблагополучная семья. Мама умерла, когда Виталий был ещё совсем маленьким, отец несколько раз попадал в тюрьмы. Кто-то даже рассказывал, что из-за всего этого Лисакович какое-то время провёл в детском доме. Хотя большую часть детства он всё-таки вместе двумя младшими братьями провёл под покровительством бабушки и дедушки.



Сложности характера выливались в конфликты с тренерами и нестабильность. Поэтому даже в Солигорске Виталий играл мало, а клуб, устав ждать отдачи, начал раздавать его по арендам: в сезоне-2017/2018 он выступал за «Динамо-2» (Загреб) во второй лиге Хорватии, год спустя – в «Рудеше» и «Вараждине» в элитном дивизионе этой же страны. Успехи если и приходили, то промежуточные. Случались очень яркие действия, однако общий уровень результативность был средним.



Зато сейчас Лисакович наконец-то засверкал. Настолько, что его включают во всевозможные символические сборные чемпионата Беларуси и спорят по поводу того, нужно ли ему уезжать в более статусную лигу. Бывший главный тренер «Шахтёра» Сергей Ташуев считает, что Виталий наконец-то повзрослел: у него появилась семья, родился ребёнок.

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Сильнейшее качество: ударные характеристики

Виталий Лисакович (справа) Фото: fcshakhter.by

У Лисаковича нет основной позиции, он универсален – с той лишь оговоркой, что играет ближе в атаке. Например, в Хорватии его использовали где угодно, но только не в центре нападения: на флангах и в роли оттянутого форварда. В Солигорске в текущем сезоне Виталий поначалу засверкал на острие, и все сразу же заговорили: вот, наконец-то его поставили в нужную зону! Однако в трёх последних матчах Лисаковича снова опустили в оттяжку, а он продолжил забивать и раздавать оттуда, набрав «2+2». Поэтому играть может потенциальный новичок «Локомотива» как наконечником, так и вторым форвардом – для обеих позиций у него есть нужные качества.

Лисакович выделяется агрессивной нацеленностью на удар – в среднем 4,2 попытки за 90 минут. Диапазон точек красивый, он не ограничен штрафной и несколькими ближайшими метрами, а затрагивает более далёкие зоны. Очень важно, что левой Виталий бьёт ненамного хуже, чем с правой. Если сделать раскадровку для обеих ног, то карты ударов с левой и правой процентов на 70 похожи. То есть Лисаковичу без разницы, в какую сторону убирать мяч при улучшении позиции, в какую сторону открываться — он везде одинаково быстро выходит на удар.

Сам удар точно заслуживает внимания, но пока всё-таки не уникальный. Если верить данным InStat, то только 7 попыток из 93, вес которых составлял от 0 до 0,2 xG (то есть удары из сложных позиций), закончились голами. Визуально дела чуть веселее, да и не всё определяется голами, никто не отменял добивания или угловые после сэйвов вратаря. Упирается и бьёт из неготовых позиций Лисакович многовато, но с такими характеристиками и диапазоном это простительно. Думаю, что для РПЛ дальние удары Лисаковича тоже станут перспективным оружием.

Ещё из положительного: подвижность, скорость, ассистентский потенциал

Как у нападающего у Лисаковича нет жёсткой зависимости от партнёров. Он умеет создавать моменты себе сам, улучшая позицию за счёт подвижности и дриблинга. В среднем у Виталия 7,35 обводок за игру с показателем успешности в 57%. Скоростные данные тоже приличные, они как раз и позволяют футболисту играть в передней линии – благодаря резким открываниям в нужные зоны он получает много моментов.



Ассистентский потенциал Лисаковича характеризуют 2,82 обостряющие передачи за 90 минут и 1,62 передачи под удар. Он действительно неплохо видит поле и партнёров, умеет разрезать, чётко простреливать с флангов. И это в том числе одна из причин, почему Лисаковича не стоит привязывать только к центру нападения: вторым темпом, учитывая дальний удар и умение обострить из зоны перед штрафной, он бывает даже опаснее.



Если Николич будет-таки перестраивать «Локомотив» на любимые 4-3-1-2 или 4-3-2-1, то Лисакович может хорошо вписаться в структуру в роли форварда второго темпа или форварда в паре.

Виталий Лисакович Фото: fcshakhter.by

Резюме

Сложно предсказать, вылезут или нет проблемы характера в России, но совершенно очевидно, что это тот случай, когда стоит рискнуть. Лисакович даже более разносторонний футболист, чем перешедший в ЦСКА форвард Шкурин, у него есть классные для РПЛ качества, визуально он не проседает по скорости – и поэтому у него есть все шансы заиграть после короткого адаптационного периода.



Если трансфер состоится на заявленных условиях (1 – 1,5 млн евро), то это будет перспективным вложением финансов. Очень любопытный ход «Локомотива».



Использованы данные InStat.